Slovacia reiterează apelul pentru „deschiderea imediată a dialogului dintre UE și Rusia” după incidentul cu dronă din România

Premierul Slovaciei, Robert Fico, și-a exprimat solidaritatea cu România după incidentul în care o dronă militară rusească s-a prăbușit pe un bloc de locuințe din Galați, însă a folosit momentul pentru a-și reitera apelul privind reluarea dialogului dintre Uniunea Europeană și Federația Rusă.

Într-o declarație publicată pe platforma X, liderul de la Bratislava a afirmat că avertizase anterior asupra riscului ca un incident de acest tip să conducă la o escaladare a tensiunilor în Europa.

STATEMENT ON THE DRONE INCIDENT IN ROMANIA A few days ago, I stated that in the absence of dialogue between the European Union and the Russian Federation, any stray drone could lead to an escalation of tensions that we may not be able to manage. In connection with the drone… — Robert Fico 🇸🇰 (@RobertFicoSVK) May 29, 2026

„Cu câteva zile în urmă am afirmat că, în absența dialogului dintre Uniunea Europeană și Federația Rusă, orice dronă rătăcită poate duce la o escaladare a tensiunilor pe care s-ar putea să nu o mai putem gestiona”, a transmis Robert Fico.

Premierul slovac și-a exprimat solidaritatea cu autoritățile române, însă a făcut apel și la reținere în reacțiile publice.

„În legătură cu incidentul cu drona, îmi exprim deplina solidaritate cu guvernul român, fac apel la reținere în formularea declarațiilor inflamatoare și solicit din nou deschiderea imediată a dialogului dintre Uniunea Europeană și Federația Rusă”, a declarat Fico.

Poziția liderului slovac contrastează cu reacțiile exprimate de numeroși lideri europeni și euroatlantici după incidentul de la Galați. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, șefa diplomației europene, Kaja Kallas, președintele Consiliului European, Antonio Costa, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, precum și secretarul general al NATO, Mark Rutte, au condamnat ferm pătrunderea dronei rusești în spațiul aerian românesc, calificând incidentul drept o încălcare a suveranității României și un nou semnal al amenințărilor pe care războiul declanșat de Rusia le generează pentru securitatea europeană. Mark Rutte a reafirmat, totodată, angajamentul NATO de a apăra fiecare stat aliat și „fiecare centimetru” din teritoriul Alianței.

De la revenirea sa la putere în 2023, Robert Fico s-a distanțat de poziția majoritară a statelor membre ale UE privind războiul din Ucraina, a oprit ajutorul militar slovac pentru Kiev, a contestat eficiența sancțiunilor împotriva Rusiei și a blocat în repetate rânduri pachetele de sancțiuni europene. Premierul slovac a menținut, de asemenea, contacte directe cu președintele rus Vladimir Putin și este considerat de numeroși observatori unul dintre liderii cei mai apropiați de Moscova din Uniunea Europeană.

O dronă de tip Geran 2, de proveniență rusească, implicată într-un atac asupra infrastructurii civile din Ucraina, s-a prăbușit în noaptea de joi spre vineri pe acoperișul unui bloc de locuințe din Galați. Impactul a provocat un incendiu, iar două persoane au fost rănite ușor și transportate la spital.

Ministerul Afacerilor Externe a calificat incidentul drept „o escaladare gravă și iresponsabilă din partea Federației Ruse” și a anunțat că România va adopta măsurile diplomatice necesare ca răspuns la această încălcare a dreptului internațional și a spațiului său aerian.

Totodată, autoritățile române au informat aliații și pe secretarul general al NATO cu privire la circumstanțele incidentului și au solicitat accelerarea transferului de capabilități anti-dronă către România.