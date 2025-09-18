U.E.
Slovacia și Ungaria se opun încercării lui Donald Trump de a opri importurile de petrol și gaze din Rusia
Slovacia și Ungaria au anunțat că vor rezista presiunilor exercitate de președintele american Donald Trump, de a reduce importurile de petrol și gaze rusești, până când statele membre ale Uniunii Europene vor găsi suficiente surse alternative, transmite Bloomberg, citat de Agerpres.
„Înainte de a ne putea angaja în totalitate, trebuie să avem condițiile potrivite – altfel riscăm să ne afectăm grav industria și economia”, a declarat miercuri ministrul slovac al Economiei, Denisa Sakova.
Aceasta a spus că, mai întâi, trebuie să existe o infrastructură suficientă pentru a susține rute alternative. Aceste comentarii sunt echivalente cu o respingere a noilor presiuni din partea lui Trump ca toate statele UE să pună capăt importurilor de energie rusească, o mișcare care ar afecta Slovacia și Ungaria.
Sakova a precizat că a exprimat în mod clar poziția Slovaciei în timpul discuțiilor care au avut loc zilele trecute la Viena cu secretarul american al Energiei, Chris Wright. Ea a spus că oficialul american și-a exprimat înțelegerea, recunoscând în același timp că SUA trebuie să stimuleze proiectele energetice din Europa.
Guvernul de la Bratislava este pregătit să oprească legăturile sale energetice cu Rusia, dacă va beneficia de o infrastructură suficientă pentru a transporta cantitățile de energie de care are nevoie, a spus Sakova.
„Dacă avem o rută alternativă și capacitatea de transport este suficientă, Slovacia nu are nicio problemă în a se diversifica”, a spus ministrul slovac. O întrerupere completă a aprovizionării cu Rusia ar reprezenta un risc, a subliniat însă Sakova, deoarece Slovacia se află chiar la capătul rutelor alternative de aprovizionare care vin din Occident.
La rândul său, Gergely Gulyas, șeful de Cabinet al premierului ungar Viktor Orban, a reiterat că țara sa va respinge inițiativele UE care amenință securitatea aprovizionării cu energie a Ungariei.
Donald Trump a cerut duminică țărilor europene să își înăsprească sancțiunile împotriva Moscovei. Președintele american a reiterat astfel mesajul pe care îl exprimase deja într-o scrisoare trimisă sâmbătă statelor membre NATO în care a avertizat că nu va impune noi sancțiuni Moscovei în timp ce unii aliați continuă să achiziționeze țiței rusesc.
Slovacia și Ungaria, națiuni fără ieșire la mare care se învecinează cu Ucraina, au depins din punct de vedere istoric de petrolul și gazele rusești. După invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia în 2022, ambele au lansat mai multe inițiative de diversificare.
Slovacia importă aproximativ o treime din necesarul său de petrolul din surse non-rusești prin conducta Adria, care traversează Balcanii și Ungaria, și totodată a încheiat o serie de contracte flexibile cu furnizorii occidentali de gaze. Totuși, oficialii din jurul prim-ministrului slovac Robert Fico, care și-a menținut legăturile cu Kremlinul și a vizitat Moscova, consideră că livrările rusești sunt importante din punct de vedere strategic.
La rândul său, Ungaria consideră că sancțiunile UE împotriva Rusiei sunt ineficiente și va continua să blocheze măsurile care îi amenință livrările, a declarat Gulyas la o conferință de presă de la Budapesta. „Când acest lucru contravine intereselor Ungariei, cum ar fi în cazul achizițiilor de energie, atunci ne vom opune prin veto”, a spus Gulyas
COMISIA EUROPEANA
Ministrul Energiei anunță „negocieri intense” cu Comisia Europeană pentru a amâna termenul de închidere a centralelor pe cărbune, prevăzut pentru finalul acestui an
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat miercuri că a purtat „negocieri intense” la Comisia Europeană pentru a obține o amânare a termenului asumat de România referitor la închiderea minelor și centralelor pe cărbune, prevăzut pentru finalul acestui an, informează Agerpres.
„Sunt la sediul Comisiei Europene, unde am purtat negocieri intense încă de azi dimineață împreună cu colegii mei, în urma unor argumente pe care le duc de două luni de zile pentru a păstra în continuare centralele pe cărbune active în sistemul energetic din România”, a dezvăluit oficialul român într-un mesaj publicat pe contul său de TikTok.
El a spus că situația prezentă este o consecință a unor hotărâri de acum 5 ani de zile, când „cei care au decis în dreptul României au asumat că până la finalul anului 2025, România să renunțe total la minele pe cărbune și la centralele pe cărbune, cu condiția de a primi miliarde de euro prin care să facă noi capacități de producție a energiei electrice”.
„Miliardele de euro s-au primit la nivelul României, dar proiectele de centrale pe gaz care ar trebui să înlocuiască centrale pe cărbune, sunt în continuare pe hârtie”, a arătat Bogdan Ivan, motivând astfel necesitatea amânării.
Ministrul Energiei a mai spus că aceasta este cauza pentru ca românii plătesc aproape cel mai mare preț al energiei electrice din Europa, din Europa, existând și riscul ca mii de oameni să rămână fără locuri de muncă la CE Oltenia și în toată Valea Jiului.
„Cred din suflet că, după ce am adus argumente foarte clare cât de important este pentru România ca să păstrăm în continuare aceste grupuri, Comisia Europeană să înțeleagă, să accepte ceea ce am propus cu argumente foarte clare și să reușim să amânăm acest termen, cu condiția foarte clară pe care mi-o asum: să punem în loc noi capacități de producție energie electrică pe gaz tocmai pentru a tempera prețurile și pentru a avea în continuare energie electrică în România”, a explicat Ivan.
Și Germania explorează ideea de a extinde termenul limită de închidere a termocentralelor pe cărbune până când vor fi finalizate noile centrale pe gaze capabile să le înlocuiască.
Gazul și energie nucleară reprezintă investiții „verzi”, chiar dacă nu toate țările au fost de acord cu decizia Comisiei Europene adoptată în această direcție.
Printre statele care s-au opus s-a numărat Austria, care, în octombrie 2022, a acționat în instanță în încercarea de a bloca legislația mai sus amintită.
La 11 septembrie, Austria a pierdut la Curtea de Justiție a Uniunii Europene acțiunile împotriva normelor europene referitoare la energia nucleară și gaz.
SUA
Institutul Economic German: SUA depind mai mult de importurile din Uniunea Europeană decât de cele din China
Statele Unite se bazează mai mult pe importurile din Uniunea Europeană decât se credea anterior, blocul depășind China atât ca valoare totală, cât și ca număr de produse, potrivit unui studiu realizat de Institutul Economic German (IW), citat de Reuters, preluat de Agerpres.
Dependenta a crescut semnificativ în ultimii 15 ani, numărul categoriilor de produse în care cel puțin 50% din importuri proveneau din UE ajungând la peste 3.100 anul trecut, față de aproximativ 2.600 în 2010, arată analiza IW.
Concluziile sugerează că președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ar fi putut avea o poziție mai puternică în negocierile tarifare cu Washingtonul, care s-au încheiat cu stabilirea unei cote de bază de 15% pentru majoritatea bunurilor europene.
Valoarea totală a importurilor din aceste categorii – care includ produse chimice, bunuri electrice, utilaje și echipamente – a atins 287 miliarde de dolari, aproape de 2,5 ori mai mult decât în 2010. Prin comparație, China a contabilizat anul trecut 2.925 de categorii de produse, cu o valoare totală de 247 miliarde de dolari.
Institutul notează că dependența SUA de China s-a redus semnificativ în timp, pe fondul unui proces evident de „de-risking”. În schimb, produsele europene care dețin constant cote mari de piață sunt greu de înlocuit pe termen scurt, un aspect pe care UE ar trebui să-l aibă în vedere dacă tensiunile comerciale escaladează.
Ca ultimă soluție, Uniunea Europeană ar putea lua în considerare restricții la exportul bunurilor critice pentru economia americană, sugerează IW.
„Deși datele comerciale nu surprind în întregime cât de esențiale sunt aceste bunuri pentru cumpărătorii americani, studiul poate fi folosit pentru a le arăta americanilor că, dacă vor continua să ridice tarifele, își vor face singuri rău”, a explicat co-autoarea raportului, Samina Sultan.
SĂNĂTATE
Deficitele de medicamente sunt o problemă omniprezentă în întreaga UE de ani buni, dar încă nu avem un mecanism bine uns pentru a le face față, relevă un raport al Curții de Conturi Europene
Deficitele de medicamente sunt o problemă omniprezentă în întreaga UE de ani buni, dar încă nu avem un mecanism bine uns pentru a le face față, se arată într-un raport recent al Curții de Conturi Europene.
Documentul relevă că problemele structurale persistă, iar eforturile de a elimina cauzele profunde ale deficitelor sunt încă la început de drum, deși măsurile luate de UE în ultimii ani au fost de un real ajutor.
În contextul în care ar putea dura ceva timp până când aceste eforturi vor da roade, europenii continuă să fie expuși riscului de a rămâne fără medicamente, inclusiv antibiotice obișnuite și alte tratamente esențiale.
Curtea de Conturi Europeană semnalează că deficitele pot afecta toate categoriile de medicamente, inclusiv medicamentele inovatoare brevetate, medicamentele generice neprotejate prin brevet sau vaccinurile.
Problema devine critică atunci când o țară nu are la dispoziție alternative adecvate și este deci necesară o intervenție de la nivelul UE pentru a rezolva criza, este subliniat în document.
În Uniunea Europeană, deficitele raportate au atins apogeul în 2023 și 2024, când diferite țări s-au confruntat cu o lipsă critică de 136 de medicamente între ianuarie 2022 și octombrie 2024, mai arată raportul.
„Deficitele de medicamente pot avea consecințe grave pentru pacienți, riscă să compromită sănătatea publică și aduc costuri ridicate pentru medici, farmacii și țări deopotrivă. UE are nevoie de un antidot eficace pentru a rezolva deficitele critice și trebuie să le abordeze de la rădăcină, aceasta fiind și o chestiune de autonomie strategică europeană”, a declarat domnul Klaus Heiner Lehne, membrul Curții de Conturi Europene care a condus auditul.
Auditorii au descoperit că sistemul de prevenire și gestionare a deficitelor critice de medicamente necesită îmbunătățiri.
Lipsește mai ales un cadru legal adecvat și nu există nici informații disponibile la timp, pe baza cărora să se poată interveni, arată raportul.
Curtea de Conturi Europeană constată că Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) a primit mai multe puteri în ultimii ani, mai ales în timpul pandemiei de COVID-19, și a asigurat o coordonare importantă pentru a diminua impactul deficitelor.
Chiar și în acest context, „agenția încă nu deține competențele legale necesare pentru a ajuta țările din UE în situații de deficit, dar care nu au fost declarate criză sanitară”, deplâng auditorii.
În plus, EMA nu este informată suficient cu privire la situațiile problematice pentru a putea preveni apariția deficitelor. De ce nu dispune EMA de date pentru a atenua în flux continuu deficitele existente? Pentru că notificările din partea industriei sunt adesea târzii și incomplete, observă Curtea de Conturi Europeană.
Comisia Europeană a identificat numeroase cauze profunde ale deficitelor, precum vulnerabilitățile din lanțurile de aprovizionare. Logic, în contextul în care o parte importantă a producției, în special cea de antibiotice și analgezice, este externalizată în Asia.
Eforturile de a combate aceste cauze profunde sunt abia la început și există obstacole la tot pasul. De exemplu, obligația industriei de a asigura o aprovizionare continuă nu funcționează bine în practică. În fața deficitelor tot mai acute, multe țări din UE au început să își facă rezerve de medicamente. Pentru că lucrurile nu sunt coordonate așa cum trebuie, acestea riscă să agraveze deficitele din alte state membre. Primul inventar comunitar de medicamente critice reprezintă așadar un pas înainte important, dar eforturile de până acum nu au asigurat disponibilitatea acestora. Din contră chiar, auditorii au constatat că unele dintre ele se află în deficit critic.
Piața unică a UE pentru medicamente este fragmentată, ceea ce îngreunează libera circulație și disponibilitatea acestora. În consecință, când vine vorba de acces, unii sunt mai egali decât alții, arată auditorii. Majoritatea medicamentelor sunt autorizate la nivel național.
Cele autorizate pentru întreaga UE nu sunt comercializate în toate țările, iar ambalajele diferă de la o țară la alta. Mai mult, Comisia nu a abordat corespunzător barierele comerciale transfrontaliere. De aceea, o posibilă redistribuire a medicamentelor nu este neapărat o soluție ușor de pus în practică pentru a atenua crizele, critică instituția europeană.
Comisia a făcut primii pași pentru a se ocupa de situație și a propus schimbări în legislația UE. Odată adoptate, ele ar putea aduce îmbunătățiri reale ale sistemului, dar auditorii rămân sceptici. Ei avertizează că acestea nu vor fi un panaceu. De exemplu, ele nu vor asigura raportarea deficitelor în timp util și nu aduc instrumente prin care să se poată influența acțiunile industriei în situații de deficit critic.
Țările din UE au mână liberă în organizarea propriilor sisteme de sănătate, fiind totodată și principalii cumpărători de medicamente din Uniune. Cheltuielile lor cu sănătatea variază între 5,5 % și 12,6 % din avuția economică națională, măsurată prin PIB.
În 2022, țările din UE au investit un total de 1 648 de miliarde de euro în sănătate. Comisia Europeană și EMA le sprijină, asigurându-se că piața unică a medicamentelor funcționează așa cum trebuie.
Propunerile legislative prezentate de Comisie sunt încă pe masa legiuitorilor UE, inclusiv propunerea de regulament privind medicamentele critice din 2025 și propunerile de noi acte legislative în domeniul farmaceutic(opens in new window) din 2023. Industria este responsabilă de aprovizionarea continuă cu medicamente.
Citiți și: CE consolidează autonomia strategică a UE în domeniul sănătății prin noua Lege a medicamentelor esențiale
“Pachetul farmaceutic”: Consiliul UE, pregătit de negocieri privind accesul echitabil la medicamente, în cea mai amplă reformă din ultimii 20 de ani
Aprovizionarea cu medicamente esențiale în UE, o prioritate a Comisiei Europene. Autoritatea HERA, esențială în acest proces
Miniștrii sănătății ai statelor membre pledează pentru ”acțiuni comune la nivelul UE” care să garanteze pacienților acces echitabil la medicamente esențiale
Pacienții români așteaptă peste doi ani pentru accesul la medicamente inovative, față de doar 4 luni în Germania (Studiu W.A.I.T 2024)
Din cele 629 de medicamente autorizate prin procedură centralizată începând din 2015, pe piață în țările din UE circulau între 107 (Malta) și 521 (Germania). Există diferențe majore de preț de la o țară la alta, iar transparența prețurilor pe piața medicamentelor este scăzută.
Ministrul Energiei anunță „negocieri intense" cu Comisia Europeană pentru a amâna termenul de închidere a centralelor pe cărbune, prevăzut pentru finalul acestui an
Institutul Economic German: SUA depind mai mult de importurile din Uniunea Europeană decât de cele din China
Slovacia și Ungaria se opun încercării lui Donald Trump de a opri importurile de petrol și gaze din Rusia
