Slovacia va trimite în România radare de joasă altitudine și personal care să le utilizeze. Miruță: România a dovedit că este un partener serios

Slovacia va trimite în România radare de joasă altitudine și personal care să le utilizeze, a informat ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, prezent la reuniunea din Irlanda a miniștrilor apărării din UE.

„Uneori întâlnirile muncite dau şi roade concrete. Îi mulțumesc omologului meu, Robert Kaliňák, de asemenea și guvernului slovac pentru că au aprobat să trimită în România radare de joasă altitudine și personal care să le utilizeze! Este un răspuns pe care l-am primit la apelul pe care l-am făcut și la nivelul NATO și la nivelul Uniunii Europene pentru a întări capacitatea de supraveghere de la granița noastră estică. Este un răspuns care mă bucură dupa intalniri în care am cerut, am explicat și am argumentat”, a informat Radu Miruță într-un mesaj postat pe pagina oficială de Facebook.

Potrivit acestuia, țara noastră a demonstrat, prin programele SAFE, că doar în câteva luni la MApN „s-au făcut bine temele”: „Se poate!”

„I-am mulțumit personal ministrului Robert Kaliňák în cadrul reuniunii informale a miniștrilor Apărării din Uniunea Europeană, din Irlanda, și am subliniat încă o dată cât de important este să arătăm în practică felul în care funcționează cooperarea dintre state. România a dovedit că este un partener serios care nu cere nimic înainte de a-și face singură lecțiile. Și da, lecții nefăcute de ani buni, au fost făcute în doar câteva luni”, a mai adăugat acesta.

Miniștrii apărării din UE se reunesc în Irlanda în perioada 31 august – 1 septembrie, pentru discuții conduse de șefa diplomației europene, Kaja Kallas, privind sprijinul militar pentru Ucraina, securitatea maritimă, apărarea în domeniul spațial și situația din Liban.