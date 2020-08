Social-democrații din PE, alături de Joe Biden și Kamala Harris la alegerile din SUA:  ”A venit timpul să curățați după Trump”

De Ziua Internațională pentru Comemorarea Victimelor Terorismului, Președintele Parlamentului European, David Sassoli, a transmis un omagiu tuturor celor care și-au pierdut viața în atacurile teroriste și cu această ocazie a reiterat importanța de a avea o Uniune Europeană vigilentă, care își protejează cetățenii.

„De Ziua Internațională a amintirii și omagierii victimelor terorismului, acordăm respect celor care și-au pierdut cei dragi. Trebuie să fim mereu vigilenți și să lucrăm pentru o Uniune care să protejeze oamenii. Europa este și trebuie să fie în continuare un loc al păcii”, a scris președintele Legislativului European pe contul de Twitter.

On the International Day of Remembrance and Tribute to the #VictimsofTerrorism we pay respect to those who lost their loved ones. We must always be vigilant and keep working for a Union that protects people. Europe is, and needs to continue to be, a land of peace. pic.twitter.com/9oJKpoDRXU

