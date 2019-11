Social-democrații europeni pun presiune pe Ursula von der Leyen în privința comisarului propus de România: Este deja dificil să înghițim lipsa unui echilibru politic. Lipsa parității de gen va fi inacceptabilă

Președintele în exercițiu al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, l-a felicitat pe noul prim-ministru al României, Ludovic Orban, a anunțat marți purtătorul de cuvânt al Executivului european, Mina Andreeva, în conferința de presă cotidiană, anunță Agerpres.

”Sunt convins că spiritul de la Sibiu şi dorinţa dumneavoastră pentru o Europă mai puternică acasă şi peste hotare vor continua să inspire acţiunile viitoare”, a declarat Jean-Claude Juncker, potrivit sursei citate.

Congratulations Ludovic Orban. I am confident the “spirit of Sibiu” and our desire for a stronger Europe at home and abroad will continue to inspire future action. pic.twitter.com/6FrAbKYcz5

— Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) November 5, 2019