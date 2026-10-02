Social-democrații Gabriela Firea și Victor Negrescu au pus pe masa Comisiei Europene 20 de soluții la criza locuințelor

Europarlamentarii Victor Negrescu și Gabriela Firea i-au înmânat joi comisarului european pentru energie și locuire, social-democratul Dan Jørgensen, o scrisoare cu 20 de propuneri pentru rezolvarea crizei locuințelor, aproape câte una pentru fiecare an de când România face parte din Uniunea Europeană. Demersul a avut loc la Bruxelles, alături de o delegație de senatori români.

Delegația, condusă de senatorul Marius Humelnicu, președintele Comisiei pentru muncă din Senat, a fost primită la Comisia Europeană alături de cei doi europarlamentari, ocazie cu care propunerile au fost prezentate comisarului. Propunerile, pregătite într-o sesiune de lucru comună cu europarlamentarii social-democrați români, au fost discutate și cu Irene Tinagli, președinta Comisiei speciale pentru criza locuințelor (HOUS) a Parlamentului European.

Cei doi europarlamentari, alături de senatori, au propus, printre altele: deschiderea garanțiilor europene pentru programele românești de creditare a tinerilor (Family Start, Student Invest, Noua Casă), prin care statul subvenționează dobânda sau reduce avansul la doar 5%, un fond de garantare a chiriilor care să-i protejeze atât pe proprietari, cât și pe chiriașii tineri, și locuințe pentru profesori și medici în orașele și satele în care este mare nevoie de ei. Pe lista înaintată comisarului se mai află extinderea la nivel european a programului „Lift pentru viață” pentru cele 88.000 de blocuri fără ascensor din România, precum și organizarea la București, în 2027, anul în care România împlinește 20 de ani ca membră a UE, a unui forum european dedicat locuirii accesibile în Europa Centrală și de Est.

„Criza locuințelor se simte direct în viața românilor. Mulți tineri nu își permit să cumpere sau să închirieze o locuință, tot mai multe familii resimt costul ratelor și al chiriilor, iar numeroase persoane în vârstă locuiesc în blocuri care nu sunt adaptate nevoilor lor. Am venit cu propuneri concrete pentru ca instrumentele europene să poată sprijini mai bine tinerii și familiile, construcția de locuințe și cămine studențești, renovarea blocurilor și instalarea de lifturi. Peste 43 de miliarde de euro au fost deja mobilizate la nivel european pentru locuire, iar alte 10 miliarde sunt prevăzute pentru 2026 și 2027. În negocierile pentru viitorul buget european vom susține creșterea finanțărilor și un acces mai simplu la aceste resurse, astfel încât investițiile europene să răspundă cât mai bine nevoilor concrete ale românilor”, a subliniat Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European.

„Când am lansat, ca ministru al Familiei, programele Family Start și Student Invest, am promis că statul va sta alături de tinerii care pornesc în viață. Aproape 2.000 de tineri au primit acest sprijin în primii doi ani, iar băncile au epuizat plafoanele în câteva săptămâni, cererea fiind cu mult mai mare decât bugetul. Tocmai de aceea am dus astăzi programele mai departe decât am sperat atunci, pe masa comisarului european pentru locuire, în cele 20 de propuneri ale României, discutate aplicat, pe cifre, pentru ca, de data aceasta, banii să fie pe măsura cererii. Mă bucur că am reușit să aducem la aceeași masă senatorii români, colegii europarlamentari și Comisia Europeană pentru a prezenta acțiuni concrete privind această problemă. Dacă nu acționăm acum, o generație întreagă va fi profund afectată de această criză”, a declarat europarlamentarul Gabriela Firea.

„Accesul la o locuință este o problemă care decide unde muncesc tinerii, când își întemeiază o familie și dacă mai rămân în țară. Politicile de locuire pe care UE le definește în acest moment sunt, în fapt, arhitectura de viață a Generațiilor Z și Alpha. De aceea am venit la Bruxelles cu programe deja testate în România, ANL, Prima Casă, Family Start, legea lifturilor, și cu 20 de propuneri prin care acestea pot căpăta anvergură europeană. I-am transmis comisarului Jørgensen că România rămâne un partener serios în acest dialog, iar comisia pe care o conduc va continua să lucreze cu instituțiile europene pentru ca politicile de locuire să se transforme în beneficii reale pentru oameni”, a precizat și senatorul Marius Humelnicu, președintele Comisiei pentru muncă, familie și protecție socială a Senatului, în urma întâlnirii cu Dan Jørgensen, comisarul european pentru energie și locuire.

Inițiativa europarlamentarului Gabriela Firea vine în contextul în care, la nivel european, criza locuințelor a lăsat peste 1,3 milioane de oameni fără un adăpost stabil, dintre care 400.000 de copii, iar în ciuda eforturilor de a construi locuințe noi, în fiecare an lipsesc 650.000 de locuințe accesibile față de ceea ce ar fi necesar. Iar România are propriile provocări: suntem țara cu cei mai mulți proprietari din UE și totuși patru din zece români trăiesc înghesuiți. Tinerii rămân în casa părinților până aproape de 30 de ani, pentru că în aproape toate orașele, dar mai ales în cele universitare, salariul abia acoperă chiria și facturile la utilități. În același timp, 2,5 milioane de locuințe stau goale, iar 3,5 milioane de români, mulți dintre ei în vârstă, trăiesc în blocuri fără lift. Pentru un senior de 75 de ani care locuiește la etajul patru, asta înseamnă că drumul până la piață, la farmacie sau la medic este un chin, iar situația este și mai dificilă pentru cei care abia se mai pot deplasa.

Nu întâmplător, răspunsul european la criza locuințelor poartă semnătura politică a social-democraților: portofoliul de comisar pentru locuire, primul din istoria UE, există datorită faptului că a fost cerut la formarea actualei Comisii Europene de către grupul S&D, Planul european pentru locuințe accesibile a fost adoptat cu susținerea grupului, iar comisia specială a Parlamentului European este condusă de social-democrata Irene Tinagli.