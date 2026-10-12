Social-democrații germani își vor realege întreaga conducere în decembrie sau ianuarie anul viitor

Partidul Social-Democrat german (SPD) va organiza în decembrie sau ianuarie un congres federal pentru alegerea întregii conduceri, a anunțat luni co-liderul formațiunii, Lars Klingbeil, după demisia lui Bärbel Bas atât din conducerea partidului, cât și din funcția de ministru al muncii, relatează Reuters, preluat de Agerpres.

„La propunerea mea, întreaga conducere a SPD se va prezenta la alegeri acolo și va fi aleasă o conducere a partidului”, a declarat Klingbeil în fața jurnaliștilor.

Bas și-a explicat retragerea printr-o pierdere personală, decesul fiicei sale vitrege, și prin intensificarea atacurilor politice împotriva sa, inclusiv din partea unor membri ai alianței conservatoare CDU/CSU, partenerul de guvernare al social-democraților.

În acest context, Klingbeil a cerut ca disputele politice să păstreze respectul între interlocutori.

„Suntem competitori și avem nevoie de o cultură a dezbaterii. Dar avem nevoie și de o cultură a respectului reciproc”, a subliniat co-liderul SPD.

La conducerea Ministerului Muncii și Afacerilor Sociale ar urma să vină Alexander Schweitzer, liderul grupului parlamentar SPD din landul Renania-Palatinat și fost șef al guvernului regional. Organizația social-democrată din acest land a anunțat că Schweitzer îi va succeda lui Bas.

Realegerea conducerii deschide o nouă etapă pentru SPD, partenerul minoritar în coaliția cancelarului Friedrich Merz, după pierderile înregistrate de formațiune la recentele alegeri regionale. Klingbeil a reafirmat însă angajamentul social-democraților de a susține guvernul.