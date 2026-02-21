PARLAMENTUL EUROPEAN
Social-democrații, liberalii și Verzii din PE cer explicații Comisiei Europene pentru prezența la reuniunea controversatului Consiliu pentru Pace al lui Trump
Liderii grupurilor social-democraților, liberalilor și Verzilor din Parlamentul European au criticat decizia Comisiei Europene de a trimite un comisar la reuniunea Consiliului pentru Pace inițiată de președintele american Donald Trump, calificând-o drept „o gravă eroare de judecată”, într-o scrisoare transmisă vineri președintei Comisiei, Ursula von der Leyen, și consultată de Politico.
Dubravka Šuica, comisarul european pentru Mediterană, s-a aflat joi la Washington pentru prima reuniune oficială a mecanismului, creat pentru a supraveghea demilitarizarea și reconstrucția Fâșiei Gaza în cadrul unui armistițiu susținut de ONU.
Deși Uniunea Europeană a precizat anterior că nu susține inițiativa și nu va participa în calitate de membru, prezența comisarului la reuniune a generat reacții critice.
În scrisoare se arată că „participarea unui comisar la o inițiativă diplomatică controversată politic, fără un mandat clar definit, perturbă echilibrul instituțional și riscă să încalce principiul cooperării loiale între instituțiile UE și statele membre”. Documentul subliniază că „respectarea Tratatelor este esențială”.
Liderii celor trei grupuri susțin că Executivul european nu avea mandat pentru o astfel de decizie și avertizează că prezența Comisiei a conferit vizibilitate și legitimitate inițiativei, slăbind în același timp autoritatea Națiunilor Unite.
„Cerem președintei Comisiei Europene să se delimiteze clar de Consiliul pentru Pace al lui Donald J. Trump, să se abțină de la trimiterea oricărui observator la reuniunile acestuia și să înceteze orice formă de participare”, se mai arată în scrisoare.
Partidul Popular European, familia politică a Ursulei von der Leyen, nu a semnat documentul. Un purtător de cuvânt al PPE nu a oferit un comentariu până la momentul publicării informației.
Potrivit Politico, Bulgaria și Ungaria sunt singurele state membre ale UE care au aderat formal la acest mecanism, în timp ce Italia și România participă în calitate de observatori.
Comisia Europeană și-a apărat vineri decizia. „Cel puțin jumătate dintre statele membre, prin reprezentanții lor, au participat la această reuniune”, a declarat purtătorul de cuvânt Guillaume Mercier. „Nu devenim membri ai Consiliului pentru Pace, a adăugat acesta, insistând că Šuica a participat pentru a lua parte „la o discuție mai amplă menită să asigure un viitor sigur pentru Gaza și pentru palestinieni”.
La rândul său, purtătoarea de cuvânt Paula Pinho a precizat că „ține de atribuțiile Comisiei, în calitate de reprezentant extern al Uniunii, să accepte astfel de invitații, ca gest de curtoazie internațională”.
Scrisoarea grupurilor politice vine și pe fondul reacțiilor critice din Franța. „Comisia nu ar fi trebuit niciodată să participe”, a transmis joi seară pe platforma X ministrul francez de externe Jean-Noël Barrot. „Dincolo de întrebările politice legitime ridicate de Consiliul pentru Pace, Comisia trebuie să respecte cu strictețe dreptul european și echilibrul instituțional în orice circumstanțe”, a adăugat acesta.
Victor Negrescu, vizită de lucru în Cipru: Voi continua să susțin un buget european puternic, orientat spre oameni și spre interesele strategice ale României
Viitorul buget european pe termen lung (2028–2034) a fost tema centrală a vizitei vicepreședintelui Parlamentului European, Victor Negrescu, în Cipru, în contextul exercitării de către această țară a Președinției Consiliului UE. Eurodeputatul a participat, alături de Comisia pentru sănătate publică (SANT) a Parlamentului European, la o serie de întâlniri cu președinta Parlamentului cipriot, ministrul sănătății și ministrul delegat pentru afaceri europene.
Potrivit acestuia, discuțiile s-au concentrat pe prioritățile noului Cadru Financiar Multianual și pe necesitatea unui acord „ambițios și echilibrat”, capabil să răspundă atât provocărilor sociale, cât și celor strategice cu care se confruntă Uniunea Europeană.
Un punct central al intervențiilor sale a vizat menținerea unei linii bugetare distincte pentru sănătate în viitorul buget al UE, în contextul dezbaterilor privind structura financiară post-2027.
„Am insistat asupra menținerii unei linii bugetare distincte pentru sănătate. Prevenția, combaterea cancerului, bolile cardiovasculare, sănătatea mintală și reziliența sistemelor medicale trebuie să aibă finanțare clară și predictibilă”, a transmis Victor Negrescu.
În același timp, a fost abordată și dimensiunea strategică a securității europene, inclusiv necesitatea dezvoltării hubului de securitate maritimă la Marea Neagră și consolidarea unui centru de competențe în materie de securitate cibernetică care să sprijine cooperarea regională și capacitatea de reacție a Uniunii.
„Președinția Consiliului are un rol esențial în construirea consensului între statele membre. Este momentul ca viitorul buget european să reflecte nu doar ambiții, ci și responsabilitatea de a proteja cetățenii și de a consolida poziția strategică a Uniunii”, a punctat Victor Negrescu, care s-a angajat să susțină în continuare „un buget european puternic, orientat spre oameni și spre interesele strategice ale României și ale regiunii noastre”.
Vicepreședintele PE, Victor Negrescu, propune o taxă dedicată finanțării educației, aplicată industriei jocurilor de noroc și pariurilor online: Ar putea genera între 2 și 4 miliarde de euro anual
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, propune o taxă dedicată finanțării educației, aplicată industriei jocurilor de noroc și pariurilor online.
„Piața jocurilor de noroc online este una dintre industriile digitale cu cea mai rapidă creștere generând zeci de miliarde de euro anual. Totuși, o parte semnificativă din aceste profituri scapă unei impozitări echitabile, iar regulile rămân fragmentate la nivel european”, a arătat co-președintele primului Intergrup al Parlamentului European dedicat educației și competențelor.
Eurodeputatul a punctat pașii legislativi și de implementare ai acestei propuneri „clare și responsabile”:
- o contribuție europeană aplicată peste taxele naționale existente pe cifra de afaceri;
- o directivă europeană fermă împotriva platformelor ilegale și neautorizate;
- o aplicare unitară, pentru a evita distorsiunile și concurența fiscală neloială.
Victor Negrescu citează o serie de estimări pentru fundamentarea acestei propuneri.
„Estimările arată că o astfel de măsură ar putea genera între 2 și 4 miliarde de euro anual, ceea ce ar însemna până la aproximativ 28 de miliarde de euro pe durata viitorului buget european pe termen lung”, a completat eurodeputatul.
Vicepreședintele Parlamentului European a reliefat aspectele legate de echitate.
„Această industrie beneficiază din plin de piața unică, de infrastructura digitală europeană și de accesul transfrontalier, dar funcționează încă sub reguli inegale și cu un nivel de control insuficient”, atrage atenția Negrescu.
Eurodeputatul accentuează că „Europa are nevoie de resurse proprii credibile”.
„Aceste fonduri ar putea merge direct către educație, formare de competențe, prevenție, tratament al dependenței și sănătate mintală. Dacă vrem o Uniune care investește în oameni și în viitor, trebuie să avem curajul să regândim sursele de finanțare”, a conchis Victor Negrescu.
Victor Negrescu solicită ca 20% din viitorul buget multianual al UE să fie alocat educației și formării competențelor
Eurodeputatul Victor Negrescu a solicitat, în plenul Parlamentului European, creșterea alocărilor pentru educație și formarea competențelor la 20% din viitorul buget multianual al Uniunii Europene, argumentând că investițiile în educație sunt esențiale atât pentru combaterea sărăciei, cât și pentru consolidarea competitivității economice a Europei.
Intervenția a fost realizată în contextul dezbaterilor privind viitorul cadru financiar multianual al UE, Negrescu vorbind în calitate de co-președinte al intergrupului Parlamentului European privind viitorul educației și competențelor pentru o Europă competitivă.
Potrivit eurodeputatului român, un amendament depus împreună cu membri ai intergrupului pentru educație propune ca o cincime din viitorul buget european să fie direcționată către educație și dezvoltarea competențelor. În prezent, aproximativ 14% din fondurile europene sunt alocate educației și programelor de mobilitate.
„Educația este principalul instrument prin care combatem sărăcia, dar și prin care putem crește competitivitatea noastră. Educația nu se susține însă cu vorbe frumoase, ci cu bugete și politici adecvate”, a declarat Victor Negrescu în intervenția sa.
Acesta a cerut Comisiei Europene să susțină explicit demersul și să trateze educația „ca pe o prioritate strategică, nu ca pe o variabilă de ajustare bugetară”.
Eurodeputatul a amintit că, în trecut, un demers similar a dus la stabilirea unei alocări minime de 10% pentru educație în planurile europene de redresare, apreciind că obiectivul actual este realizabil.
În intervenția sa, Negrescu a avansat și ideea identificării unor noi resurse financiare pentru educație, inclusiv prin introducerea unei taxe europene dedicate, aplicată companiilor din industria pariurilor online, care ar putea contribui la finanțarea investițiilor în competențe și formare.
Eurodeputatul a atras atenția și asupra situației din România, unde, potrivit acestuia, anumite decizii recente riscă să afecteze calitatea educației prin reduceri bugetare, comasări și presiuni asupra școlilor și cadrelor didactice.
„Nu putem cere mai multe pentru educație la nivel european și să ignorăm când este amenințată în statele membre. Educația trebuie protejată peste tot, pentru că atunci când ataci educația, ataci viitorul unei societăți”, a subliniat acesta.
Propunerea vine într-un moment în care instituțiile europene discută prioritățile viitorului buget al Uniunii, iar educația și competențele sunt tot mai des invocate ca elemente centrale pentru competitivitatea economică și coeziunea socială pe termen lung.
Întâlnire în premieră între Cătălin Predoiu și Tulsi Gabbard, directoarea Comunității Naționale de Informații din SUA, pentru întărirea cooperării strategice și operaționale inter-agenții
Liderul PPE, apel către Friedrich Merz pentru ca Germania să-și demonstreze „leadershipul istoric” și în domeniul consolidării apărării comune europene
Consilierii lui Nicușor Dan, maraton de întâlniri la Washington cu oficialii Casei Albe, Pentagonului și cu viitorul ambasador al SUA. Miza – întărirea Parteneriatului Strategic
Donald Trump impune o nouă taxă vamală globală de 10% după ce Curtea Supremă i-a anulat politica tarifară comercială
România, R. Moldova și Ucraina au lansat alianța cibernetică trilaterală pentru reziliență. Memorandumul, semnat la Kiev
Bolojan se întâlnește cu von der Leyen la Bruxelles, joia viitoare, pentru discuții despre PNRR și lansarea Comunicării privind regiunile de frontieră estice
Ungaria amenință că va bloca împrumutul de 90 mld. de euro al UE pentru Ucraina până la reluarea tranzitului de petrol rusesc prin conducta Drujba
Șeful ASF, Alexandru Petrescu, la reuniunea ESMA de la Paris. Integrarea piețelor financiare și gestionarea riscurilor, în prim-plan
EXCLUSIV Nicușor Dan, după vizita fulger în SUA, despre o ruptură euro-atlantică: Să ne amintim că am fost bucuroși când SUA s-au alăturat Coaliției de Voință. Amenințarea vine din altă parte
