Socialiștii Europeni își exprimă sprijinul pentru PSD și susțin „formarea rapidă a unui guvern pro-european”, care „pune oamenii pe primul loc”

Partidul Socialiștilor Europeni (PSE) se solidarizează „ferm” cu partidul său membru din România, Partidul Social-Democrat (PSD), și susține „formarea rapidă a unui guvern pro-european, cu o conducere reînnoită”, după trecerea moțiunii de cenzură împotriva guvernului Bolojan, se arată într-un comunicat remis caleaeuropeana.ro.

Potrivit PES, România are nevoie de „claritate, stabilitate și leadership” într-un moment de incertitudine politică, avertizând că un guvern pe deplin funcțional este esențial pentru asigurarea accesului la fonduri europene, continuitate instituțională, protejarea locurilor de muncă și menținerea coeziunii sociale, pe fondul presiunilor legate de costul vieții.

Socialiștii europeni subliniază că viitorul executiv trebuie să plaseze echitatea socială în centrul agendei sale, prin prioritizarea investițiilor publice, consolidarea protecției sociale și asigurarea unei redresări economice care să beneficieze toți cetățenii. În acest sens, PES avertizează asupra riscurilor revenirii la politici de austeritate, care ar putea adânci inegalitățile și eroda încrederea publică.

„România are nevoie de un guvern care să asigure stabilitate și îmbunătățiri concrete în viața oamenilor. Nu este vorba doar de acorduri politice, ci de protejarea cetățenilor împotriva incertitudinii economice, de consolidarea echității sociale și de restabilirea încrederii în instituțiile democratice. Social-democrații sunt gata să susțină o cale de urmat care pune oamenii pe primul loc”, a transmis Secretarul General al PES, Giacomo Filibeck.

Totodată, formațiunea europeană atrage atenția că stabilitatea politică depinde de o abordare „constructivă și responsabilă” din partea actorilor politici, iar formarea unei majorități durabile trebuie să se bazeze pe dialog, respect reciproc și angajamente concrete pentru îmbunătățirea vieții cetățenilor.

PES mai subliniază că prioritatea imediată trebuie să fie recâștigarea încrederii, asigurarea predictibilității și livrarea de rezultate concrete pentru cetățenii din întreaga țară.

Parlamentul României a votat marți, cu 281 de voturi pentru, moțiunea de cenzură inițiată de PSD, Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) și PACE – Întâi România împotriva guvernului condus de președintele PNL, Ilie Bolojan.

Moțiunea de cenzură, intitulată “STOP Planului Bolojan de distrugere a economiei, de sărăcire a populației și de vânzare frauduloasă a averii statului”, fusese semnată de 254 de parlamentari.Pentru ca moțiunea să fie adoptată, era nevoie de cel puțin 233 de voturi „pentru”.



