Socialiștii europeni: Parlamentul European va cere suspendarea negocierilor de aderare a Serbiei la UE

Social-democrații din Parlamentul European susțin că Uniunea Europeană nu poate continua negocierile de aderare cu Serbia, dacă aceasta continuă să nu se alinieze sancțiunilor europene împotriva Rusiei.

„UE nu poate continua negocierile de aderare cu Serbia dacă aceasta nu se aliniază la sancțiunile UE împotriva Rusiei. Aceasta este ceea ce vom spune în viitorul raport al Parlamentului privind extinderea”, a scris grupul S&D într-o postare pe contul de Twitter.

Săptămâna trecută ministerul sârb de externe a semnat împreună cu ministerul rus de externe un plan de consultări pentru perioada 2023-2024, lucru considerat „dezamăgitor” de eurodeputatul Tonino Picula: „Este foarte dezamăgitor venind din partea unei țări care aspiră să adere la UE.”

The EU cannot continue accession talks with Serbia if they don’t align with EU sanctions against Russia.

That’s what we will say in the Parliament’s upcoming enlargement report.@TPicula: “Very disappointing coming from a country aspiring to join the EU” https://t.co/jas6vm7WQN

