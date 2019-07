Socialiștii europeni se alătură grupului lui Dacian Cioloș și pun condiții pentru a o susține pe Ursula von der Leyen, fragilizând poziția acesteia înaintea votului din Parlamentul European

Ministrul german al Apărării, Ursula von der Leyen, se confruntă cu o situație incertă înaintea dezbaterii și a votului pe care plenul Parlamentului European le are programate marți cu privire la alegerea președintelui Comisiei Europene, funcție pentru care von der Leyen a fost nominalizată de Consiliul European, având șansa de a deveni prima femeie președinte a executivului european și întâiul german care poate ocupa această poziție după 52 de ani.

Vineri, grupul Socialiștilor și Democraților Europeni, al doilea cel mai mare din Parlamentul European, s-a alăturat facțiunii Renew Europe condusă de Dacian Cioloș și i-a transmis o scrisoare Ursulei von der Leyen, pe care o atenționează că îi va acorda votul pentru președinția Comisiei Europene numai dacă va prezenta în scris ”angajamente concrete” privind priorităţile de politică în acest post. Atât scrisoarea grupului S&D, cât și cea a grupului lui Dacian Cioloș, relevă o abordare inflexibilă a celor două grupări politice, sugerând că cei 262 europarlamentari S&D (154) și Renew Europe (108) nu vor vota favorabil numirea Ursulei von der Leyen dacă ea nu acceptă cererile formulate.

Scrisoarea semnată de Iratxe Garcia, lidera grupului S&D din Parlamentul European, și citată de Politico Europe, cuprinde o anexă cu patru pagini şi jumătate de poziţii privind politicile UE pe care acest grup doreşte ca Ursula von der Leyen să şi le asume.

Social-democrații europeni, nemulțumiți de nerespectarea procedurii Spitzenkandidat

”Aşa cum am transmis în timpul întâlnirii noastre de miercuri, poziţia grupului S&D va fi determinată de nivelul dumneavoastră de ambiţie de a realiza schimbările de care Europa are nevoie”, menţionează Iratxe Garcia în scrisoare, în timp ce angajamentele cerute în scrisoare privesc în special dezvoltarea durabilă, schimbările climatice, bugetul UE, politica de azil pentru migranţi, statul de drept şi politica externă a UE.

De asemenea, sunt menționate și exemple precise, cum ar fi o egalitate perfectă de gen în Colegiul Comisarilor, adică numărul comisarilor europeni bărbaţi să fie egal cu cel al femeilor, dar și nemulțumirea social-democraților europeni față de decizia liderilor europeni de a renunţa la sistemul ”capilor de listă” (Spitzenkandidat), procedură prin intermediul căreia social-democratul olandez Frans Timmermans s-a numărat printre favoriți la obținerea nominalizării din partea liderilor europeni.

Two hours of debate with @vonderleyen were nowhere near enough to voice all our concerns. Consultations will continue as we expect “a game changer from the Commission”, as stated by our President, @IratxeGarper

More here⬇https://t.co/B91PtiiUJr

— S&D Group (@TheProgressives) July 10, 2019