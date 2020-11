Societatea BioNTech-Pfizer anunță că vaccinul său împotriva COVID-19 are o eficiență de peste 90%

Uniunea Europeană își intensifică eforturile pentru a ajunge la un acord comercial cu Regatul Unit, a susținut negociatorul-șef pentru relațiile post-Brexit, Michel Barnier, care a prezentat trei condiții în această privință, anunță Reuters, citat de Agerpres.

Barnier a scris pe Twitter că acordul privind viitoarele relaţii comerciale între UE şi Londra trebuie să respecte autonomia blocului comunitar şi a Regatului Unit şi să ofere modalităţi de a pune în aplicare ceea ce s-a convenit deja.

De asemenea, acordul trebuie să furnizeze ”garanţii robuste pentru un comerţ liber şi corect şi pentru concurenţă loială pe baza unor standarde comune ridicate”, iar acestea să evolueze în timp în mod coerent.

🔑 No 2: Robust guarantees of free and fair trade & competition based on shared high standards, evolving coherently over time;

🔑 No 3: Stable and reciprocal access to markets and fishing opportunities in the interest of both parties.

(2/2)

— Michel Barnier (@MichelBarnier) November 9, 2020