Societatea de Neurologie din România lansează ”Brain Health School Challenge”, un concurs educațional inițiat la nivel european pentru promovarea sănătății creierului

Societatea de Neurologie din România a lansat provocarea Brain Health School Challenge, o invitație pentru elevi de a transforma „Școala Altfel” într-o experiență dedicată educației pentru sănătate. Brain Health School Challenge este un proiect educațional inițiat de European Academy of Neurology (EAN), care îi invită pe copii și adolescenți să descopere importanța sănătății creierului și să devină, la rândul lor, promotori ai acestui mesaj în comunitățile lor, informează un comunicat oficial, remis CaleaEuropeana.ro

„Ne dorim ca sănătatea creierului să devină un subiect firesc de conversație în școli. Copiii și adolescenții au o capacitate extraordinară de a înțelege, de a crea și de a-i influența pozitiv pe cei din jur. Prin Brain Health School Challenge, îi invităm să privească sănătatea creierului nu ca pe un subiect medical, ci ca pe o parte esențială a vieții lor de zi cu zi. Sperăm ca ideile lor să iasă din sala de clasă și să ajungă mai departe, la colegi, părinți și comunitate”, spune dr. Vlad Tiu, medic neurolog Spitalul Universitar de Urgență Elias și coordonator SNR al programului Brain Health Challenge România.

Brain Health School Challenge poate reprezenta și o oportunitate pentru școli de a dedica o zi din cadrul programului „Școala Altfel” educației pentru sănătate și, în mod particular, sănătății creierului.

Într-un format interactiv și creativ, elevii pot afla mai multe despre creier, despre obiceiurile care contribuie la sănătatea acestuia și despre importanța prevenției, transformând apoi informațiile în propriile proiecte și mesaje pentru colegii lor.

Competiția se adresează claselor din învățământul primar, gimnazial și liceal, iar proiectele pot lua forme diverse – de la afișe, videoclipuri și benzi desenate până la melodii, texte sau campanii creative.

Sunt eligibile clase din toate tipurile de școli, însă proiectele trebuie realizate la nivel de clasă; proiectele individuale nu sunt eligibile. Fiecare clasă poate înscrie un singur proiect. Lucrările pot fi realizate în limba română sau în limba engleză.

„Pentru noi, Brain Health School Challenge este mai mult decât o competiție. Este o invitație adresată copiilor și adolescenților de a vorbi despre creier în propriile lor cuvinte și de a descoperi că sănătatea creierului este ceva ce putem proteja prin alegerile pe care le facem în fiecare zi. Când un copil înțelege că somnul, mișcarea, învățarea, relațiile cu ceilalți și grija pentru propria stare de bine sunt importante pentru creierul său, am făcut deja un pas spre prevenție”, spune Cristina Vlădău, Vicepreședinte al Asociației pentru Sănătatea Creierului.

Înscrierile pentru ediția 2026–2027 se desfășoară între 5 octombrie 2026 și 5 aprilie 2027.

Pentru fiecare dintre cele trei categorii de vârstă vor fi acordate un premiu I, în valoare de 500 de euro, și un premiu II, în valoare de 250 de euro.

Societatea de Neurologie din România invită învățătorii, profesorii, diriginții, directorii de școli și părinții să descopere proiectul și să încurajeze clasele să participe la Brain Health School Challenge România. Programul este avizat de Inspectoratul Școlar al Municipiului București.

Brain Health School Challenge urmărește trei direcții esențiale: prevenție, promovare și comunitate – cultivarea unor obiceiuri care contribuie la protejarea sănătății creierului, încurajarea tinerilor să promoveze aceste mesaje în rândul colegilor și familiilor și apropierea experților din domeniul medical de elevi și cadrele didactice.

În România, proiectul este derulat de Societatea de Neurologie din România, cu sprijinul Asociației pentru Sănătatea Creierului, partener responsabil de comunicarea și sprijinirea implementării proiectului.

Sănătatea creierului începe cu noi. Și poate începe chiar la școală.

Înscrieri competiție pe pagina oficială EAN – Brain Health School Challenge: https://www.ean.org/brain-health-mission/activities-events/brain-health-school-challenge/school-challenge-romania

Mai multe informații despre proiect, regulament și înscriere sunt disponibile pe: https://www.asc.ro/home/brain-health-school-challenge-romania/