Societatea de Stomatologie Estetică din România organizează cea de-a 16-a ediție a Congresului Internațional de Estetică Dentară, ce reunește cei mai importanți specialiști în estetică dentară, implantologie, pedodonție din țări precum Germania, SUA, Canada

Campania civică și apolitică ”#Aresel! #Ajunge! Putere romilor!” și petiția ”#Aresel! #Ajunge!”, lansate în data de 8 aprilie 2019, au generat sprijinul a mii de cetățeni români, pentru ca politicienii noștri să fie responsabili față de comunitățile de romi. Cu toate acestea, alte mii de cetățeni români au simțit nevoia să își exprime sentimentele anti-rome, de la simple bagatelizări ale campaniei noastre, până la romofobie sau rasism. Acest fapt nu ne descurajează, ci dimpotrivă, ne motivează să lucrăm, în continuare, pentru a adresa romofobia, prejudecățile și rasismul structural, pentru o Românie mai bună pentru noi toți, este precizat într-un comunicat al platformei civice #Aresel!, remis CaleaEuropeană.ro.

Prin documentul amintit mai sus platforma civică solicită ”politicienilor noștri asumarea unor responsabilități și decență în raporturile lor cu romii, din calitatea noastră de cetățeni români. Și, din reacțiile negative, tocmai acest fapt ne este negat. Suntem retrimiși în India sau Pakistan – deși noi suntem aici de aproape 1000 de ani, am contribuit la tot ceea ce înseamnă România, inclusiv la formarea acesteia; am fost trimiși la muncă – deși timp de 500 de ani am fost robi/sclavi, iar după abolirea robiei, am lucrat, până în zilele noastre, în diverse meșteșuguri – fierărit, cioplit de lemn, executat de cazane și alte ustensile de bucătărie, am făcut cărămizi, am făcut acoperișuri din tablă și burlane, am cântat, am făcut circ, am generat o serie de intelectuali cu care România se mândrește azi. Mai spun comentatorii că romii fac de râs România, dar uită că politica românească și corupția endemică sunt realele motive de <<imagine proastă>> ale țării noastre. Și multe altele!”, se mai precizează în comunicat.

”Noi, #Aresel!, suntem conștienți că vina nu aparține doar comentatorilor care ignoră aceste realități. Ei reprezintă efectul unor stereotipuri propagate istoric despre romi, stereotipuri puternic alimentate de politicianul clasic și unii jurnaliști, Noi credem că, începând cu educația formală și informală, vom reuși să avem o Românie mai bună, indiferent de etnia purtătorului de opinie. România, fie că ne place sau nu, este a noastră, a tuturor cetățenilor români!”, mai este menționat în documentul amintit mai sus.

”#Aresel! înseamnă în limba romani „Ajunge!” și nu este doar un slogan, ci o misiune asumată pentru situația comunităților de romi din România.

#Aresel! s-a constituit ca o platformă civică a romilor în anul 2018, ca efect al unuia dintre cele mai mari proteste, organizate în România, împotriva rasismului.

#Aresel! și-a propus mobilizarea și remobilizarea comunităților de romi, cu obiectivul de a combate rasismul și inegalitățile sociale, politice și economice, dintre romi și restul populației.

#Aresel! promovează o societate deschisă, echitabilă și dreaptă, prin dialog civic și împuternicirea comunităților de romi.

#Aresel! nu este o organizație neguvernamentală și nu implementează proiecte, ci își propune să pună presiune civică pe autorități, pentru îmbunătățirea situației comunităților de romi.

#Aresel! este deschisă tuturor romilor, dar și neromilor, care susțin principiile noastre.

#Aresel! este o platformă apolitică.

#Aresel! a lansat campania „Putere romilor!” & Petiția #Aresel! #Ajunge! , cu ocazia Zilei Internaționale a Romilor, 8 Aprilie 2019.

”Putere romilor!” este mesajul central al campaniei #Aresel! #Ajunge!, ce se va desfășura în timpul campaniei electorale pentru europarlamentare”, se menționează în documentul citat mai sus.

”Am ales acest mesaj pentru că știm că, doar prin exercitarea responsabilă a votului, putem câștiga puterea de a dezvolta comunitățile de romi”, se mai precizează în comunicat.