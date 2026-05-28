Șocul energetic provocat de conflictul din Orientul Mijlociu ar putea avea un impact persistent asupra inflației, avertizează economistul-șef al BCE

Șocul energetic provocat de conflictul din Orientul Mijlociu va avea, probabil, un impact persistent asupra inflației, chiar dacă va fi găsită o soluție rapidă la război, a declarat joi economistul-șef al Băncii Centrale Europene (BCE), Philip Lane, transmite Reuters, citat de Agerpres.

Chiar dacă, istoric, prețul petrolului tinde să revină la nivelurile inițiale după creșterile explozive, episodul actual ar putea fi diferit, deoarece costurile cu energia ar putea rămâne la un nivel ridicat, în condițiile în care țările își refac stocurile sau își diversifică mixul energetic, a spus Lane.

„Am avut, peste noapte, o scădere destul de rapidă și mare a ofertei globale de petrol, care a fost mascată până acum de stocuri. Chiar dacă șocul energetic inițial începe să se inverseze, efectele de a doua rundă vor persista pentru o vreme”, a declarat Lane, la o conferință găzduită de Banca Japoniei (BOJ).

După ce șocul energetic a împins prețurile în sus, piețele financiare mizează pe două majorări ale dobânzilor din partea BCE și cred că există aproximativ 50% șanse pentru a treia majorare în următorul an. Economiștii sunt mai prudenți și anticipează doar două majorări, urmate de o reducere la mijlocul anului 2027, arată un sondaj Reuters.

Philip Lane a spus că ar putea exista unele lecții de politică din șocurile energetice din trecut, cum ar fi faptul că creșterea costurilor energiei ar putea împinge brusc inflația în sus și ar putea provoca „tot felul de mecanisme neliniare” care amplifică creșterile de prețuri.

„Dar nu este aceeași neliniaritate pe care am avut-o acum patru ani”, când întreruperile de aprovizionare cauzate de războiul din Ucraina și cererea puternică de pe urma redeschiderii după pandemia de Covid au împins inflația în sus, a spus Lane.

Băncile centrale trebuie să recunoască orice șocuri substanțiale și impactul lor potențial asupra inflației, dar să evite reacțiile exagerate în stabilirea politicii monetare, a subliniat Lane.

„Trebuie să fii priceput în ceea ce privește analiza transmisiei monetare, a încrederii consumatorilor și a tuturor acestor mecanisme diferite”, a precizat oficialul BCE.

Chiar dacă unele presiuni inflaționiste cauzate de un șoc al ofertei se calmează în timp, este important ca băncile centrale să se asigure că „nu există o convingere persistentă în rândul populației sau al sectoarelor care stabilesc prețurile că inflația va fi prea mare pentru prea mult timp”, a spus Philip Lane.