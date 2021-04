SofaGate: Dacian Cioloș îi îndeamnă pe Ursula von der Leyen și Charles Michel ca instituțiile UE să transmită un mesaj de absolută fermitate Turciei

Liderul grupului Renew Europe din Parlamentul European, Dacian Cioloș, i-a îndemnat marți pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și pe președintele Consiliului European, Charles Michel, să pună presiune pe președintele Recep Tayyip Erdogan pe fondul intenției de retragere a Turciei din Convenția de la Istanbul și în urma scandalului “Sofa Gate”.

“I-am îndemnat pe Ursula von der Leyen și pe Charles Michel să pună presiune pe președintele Erdogan să nu continue cu intențiile de retragere a Turciei din Convenția de la Istanbul, după Sofa Gate, singurul răspuns pe care instituțiile îl pot oferi este un mesaj de absolută fermitate pe această temă“, a scris Cioloș, pe Twitter.

I urged @vonderleyen & @eucopresident to put all pressure on President #Erdogan not to go through with his intention to withdraw Turkey from the #IstanbulConvention.

Following #SofaGate, the only response the institutions can give is a message of absolute firmness on this.

— Dacian Cioloş (@CiolosDacian) April 13, 2021