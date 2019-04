Soldați britanici, filmați în timp ce se antrenau, folosind figura liderului laburist Jeremy Corbyn drept țintă. Ministerul Apărării a demarat o anchetă

Ambasadorul Canadei în România, Kevin Hamilton, a declarat că este tulburat de informațiile privind plasarea fostului procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kovesi, sub control judiciar și de alte interdicții impuse acesteia, anunță Digi24.

”Sunt tulburat de relatările din această seară conform cărora Laura Kovesi a fost plasată sub control judiciar de către autorităţile române, interzicându-i-se să părăsească ţara şi să discute cu mass-media”, a scris pe Twitter ambasadorul Canadei, Kevin Hamilton.

I am troubled by reports this evening that Laura Kovesi has been placed under “judicial control” by Romanian authorities, prohibited from leaving the country, and banned from speaking to the media. @CanadaRomania

