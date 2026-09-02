Solidară cu Germania, România îl convoacă pe ambasadorul Rusiei după atacul de la Leipzig: “Nu vom tolera acțiunile hibride rusești”

România îl convoacă pe ambasadorul Rusiei la București la Ministerul Afacerilor Externe, după ce autoritățile germane au stabilit că Moscova este responsabilă pentru atacul cu drone dejucat la aeroportul Leipzig/Halle. Decizia a fost anunțată de ministrul de Externe, Oana Țoiu, care a transmis că România își exprimă deplina solidaritate cu Germania și cu celelalte state europene vizate de activități hibride rusești.

„Aceste acțiuni nu vor rămâne fără răspuns”, a transmis Oana Țoiu, afirmând că România, alături de statele membre UE și aliații NATO, va acționa „colectiv și ferm”. Ministrul de Externe a subliniat că România se numără printre țările europene care au fost ținta unor „activități hibride, ingerințe sau provocări” atribuite Rusiei.

„Mesajul nostru este clar: nu vom tolera acțiunile hibride ale Rusiei și vom răspunde uniți. Nu va exista impunitate”, a spus Țoiu, adăugând că descurajarea presupune atât pregătire, cât și disponibilitatea de a impune „un cost real pentru agresor”.

Following the German authorities’ determination that Russia holds responsibility for the drone attack at Leipzig/Halle Airport, we are acting collectively and strongly as EU Member States and NATO Allies. Romania stands in full solidarity with Germany and other European states… — Toiu Oana (@oana_toiu) September 2, 2026

Citiți și România, Franța, Italia, NATO și UE, solidare cu Germania în urma atacului “hibrid” cu dronă explozivă atribuit Rusiei. Germania va închide consulatul rus din Bonn și un centru cultural rus din Berlin

Decizia Bucureștiului vine în contextul în care Germania a atribuit oficial Rusiei tentativa de atac de la 4 august, când o dronă încărcată cu explozibili a fost descoperită în apropierea unui avion cargo ucrainean la aeroportul Leipzig/Halle. Berlinul a anunțat și măsuri de retorsiune împotriva Moscovei, inclusiv închiderea consulatului rus din Bonn. Rusia respinge acuzațiile și a calificat măsurile germane drept o escaladare fără precedent.

Mesajul României se înscrie în reacția coordonată a UE și NATO. UE l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Rusiei după incidentul cu dronă explozivă de la Leipzig, iar Ursula von der Leyen și Mark Rutte au declarat miercuri că aliații nu vor fi intimidați și că sprijinul pentru Ucraina va continua, în timp ce UE pregătește noi măsuri împotriva Rusiei.