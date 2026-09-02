Solidară cu Germania, România îl convoacă pe ambasadorul Rusiei după atacul de la Leipzig: “Nu vom tolera acțiunile hibride rusești”

ROMÂNIA
Robert Lupițu
Autor: Robert Lupițu
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© MAE

România îl convoacă pe ambasadorul Rusiei la București la Ministerul Afacerilor Externe, după ce autoritățile germane au stabilit că Moscova este responsabilă pentru atacul cu drone dejucat la aeroportul Leipzig/Halle. Decizia a fost anunțată de ministrul de Externe, Oana Țoiu, care a transmis că România își exprimă deplina solidaritate cu Germania și cu celelalte state europene vizate de activități hibride rusești.

„Aceste acțiuni nu vor rămâne fără răspuns”, a transmis Oana Țoiu, afirmând că România, alături de statele membre UE și aliații NATO, va acționa „colectiv și ferm”. Ministrul de Externe a subliniat că România se numără printre țările europene care au fost ținta unor „activități hibride, ingerințe sau provocări” atribuite Rusiei.

„Mesajul nostru este clar: nu vom tolera acțiunile hibride ale Rusiei și vom răspunde uniți. Nu va exista impunitate”, a spus Țoiu, adăugând că descurajarea presupune atât pregătire, cât și disponibilitatea de a impune „un cost real pentru agresor”.

 

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Decizia Bucureștiului vine în contextul în care Germania a atribuit oficial Rusiei tentativa de atac de la 4 august, când o dronă încărcată cu explozibili a fost descoperită în apropierea unui avion cargo ucrainean la aeroportul Leipzig/Halle. Berlinul a anunțat și măsuri de retorsiune împotriva Moscovei, inclusiv închiderea consulatului rus din Bonn. Rusia respinge acuzațiile și a calificat măsurile germane drept o escaladare fără precedent.

Mesajul României se înscrie în reacția coordonată a UE și NATO. UE l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Rusiei după incidentul cu dronă explozivă de la Leipzig, iar Ursula von der Leyen și Mark Rutte au declarat miercuri că aliații nu vor fi intimidați și că sprijinul pentru Ucraina va continua, în timp ce UE pregătește noi măsuri împotriva Rusiei.

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Robert Lupițu
Robert Lupițuhttp://www.caleaeuropeana.ro
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

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