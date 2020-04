Solidaritate europeană: Cehia va prelua șase pacienți bolnavi de COVID-19 din Franța

Cehia va trata şase pacienţi bolnavi de COVID-19 din Franţa la un spital universitar din Brno, al doilea cel mai mare oraş al său, pentru a ajuta la reducerea presiunii asupra sistemului medical francez, a anunţat duminică premierul ceh Andrej Babis, potrivit Reuters.

“Franţa ne-a adresat o solicitare de ajutor pentru spitalizarea unora dintre pacienţii săi”, a scris pe Twitter şeful guvernului de la Praga.

Francie se na nás obrátila s žádostí o pomoc s hospitalizací svých pacientů. Vzhledem k dostatečné kapacitě jsme jim vyhověli. 6 z nich by mělo být transportováno do @FNBrno. Po Itálii, Španělsku a Slovinsku je to další evropská země, které rádi pomůžeme.

