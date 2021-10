Solidaritate europeană: Olanda a trimis în România încă 350 de concentratoare de oxigen pentru lupta împotriva COVID-19

Serbia a trimis luni României o donație de medicamente și concentratoare de oxigen pentru pacienții bolnavi de COVID-19.

Potrivit unui comunicat al MAE sârb, donația, făcută de Guvern la inițiativa președintelui Aleksandar Vučić, constă în 6.500 de cutii de medicamente şi concentratoare de oxigen cu o capacitate totală de 900 de litri.

”Suntem convinși că ajutorul va salva multe vieți”, a declarat ministrul de externe Nikola Selaković, care a amintit de sprijinul pe care România l-a oferit Serbiei în luna iulie, trimițând, prin Mecanismul de Protecție Civilă al UE, doze de vaccin anti-COVID-19.

”Răspundem acum în același mod, arătând că suntem întotdeauna acolo pentru a ne ajuta unii pe alții atunci când traversăm perioade dificile”, a completat oficialul sârb care a scris ulterior pe transport un mesaj în limba română care să întărească declarațiile sale: ”Serbia este alături de România frăţească în cele mai grele momente.”

