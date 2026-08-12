Solidaritate europeană: UE alocă două milioane de euro pentru comunitățile afectate de cutremurul din Columbia

U.E.
Alexandra Loy
Autor: Alexandra Loy
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© European Union 2025 - Source : EP

Uniunea Europeană va pune la dispoziție două milioane de euro pentru sprijinirea comunităților afectate de cutremurul care a lovit luni vestul Columbiei, a anunțat miercuri președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„În timp ce operațiunile de căutare și salvare continuă, UE sprijină Columbia prin toate mijloacele posibile. Punem la dispoziție două milioane de euro pentru comunitățile din zonele cele mai afectate. După activarea de către Columbia a Mecanismului de protecție civilă al UE, lucrăm pentru a corela ajutorul cu nevoile de pe teren. Aceasta este solidaritatea europeană”, a transmis Ursula von der Leyen într-un mesaj publicat pe X.

Prin activarea mecanismului, autoritățile columbiene pot primi echipe de intervenție, echipamente, materiale de primă necesitate și expertiză oferite de statele membre ale UE și de celelalte țări participante. Centrul de coordonare a răspunsului la situații de urgență al Comisiei Europene analizează nevoile comunicate de Columbia și coordonează ofertele de ajutor.

Seismul cu magnitudinea 7,4, cel mai devastator produs în Columbia în acest secol, a provocat moartea a peste 250 de persoane, potrivit Reuters. Cele mai multe victime au fost raportate în Pereira și Cali, unde numeroase clădiri s-au prăbușit.

Echipele de intervenție continuă să caute supraviețuitori sub dărâmături, în timp ce mii de persoane au rămas fără locuințe. În mai multe comunități din regiunea Chocó, aflată în apropierea epicentrului, operațiunile sunt îngreunate de întreruperea comunicațiilor și de lipsa electricității și a serviciilor de bază.

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Alexandra Loy
Alexandra Loy
Alexandra Loy este redactor și specialistă în afaceri europene. Deține un doctorat în domeniul științe politice, dobândit în anul 2018, cu tema analizării impactului președinției României la Consiliul Uniunii Europene asupra sistemului național de coordonare a afacerilor europene. Alexandra este membru al comunității academice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

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