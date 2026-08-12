Solidaritate europeană: UE alocă două milioane de euro pentru comunitățile afectate de cutremurul din Columbia

Uniunea Europeană va pune la dispoziție două milioane de euro pentru sprijinirea comunităților afectate de cutremurul care a lovit luni vestul Columbiei, a anunțat miercuri președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„În timp ce operațiunile de căutare și salvare continuă, UE sprijină Columbia prin toate mijloacele posibile. Punem la dispoziție două milioane de euro pentru comunitățile din zonele cele mai afectate. După activarea de către Columbia a Mecanismului de protecție civilă al UE, lucrăm pentru a corela ajutorul cu nevoile de pe teren. Aceasta este solidaritatea europeană”, a transmis Ursula von der Leyen într-un mesaj publicat pe X.

As search and rescue operations continue, the EU is supporting Colombia wherever possible. We are making €2 million available to support communities in the most affected areas. Following Colombia’s activation of the Civil Protection Mechanism, we are working to match aid to… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 12, 2026

Prin activarea mecanismului, autoritățile columbiene pot primi echipe de intervenție, echipamente, materiale de primă necesitate și expertiză oferite de statele membre ale UE și de celelalte țări participante. Centrul de coordonare a răspunsului la situații de urgență al Comisiei Europene analizează nevoile comunicate de Columbia și coordonează ofertele de ajutor.

Seismul cu magnitudinea 7,4, cel mai devastator produs în Columbia în acest secol, a provocat moartea a peste 250 de persoane, potrivit Reuters. Cele mai multe victime au fost raportate în Pereira și Cali, unde numeroase clădiri s-au prăbușit.

Echipele de intervenție continuă să caute supraviețuitori sub dărâmături, în timp ce mii de persoane au rămas fără locuințe. În mai multe comunități din regiunea Chocó, aflată în apropierea epicentrului, operațiunile sunt îngreunate de întreruperea comunicațiilor și de lipsa electricității și a serviciilor de bază.