Solidaritate în Alianța Nord-Atlantică: Germania a trimis Spaniei 50 de ventilatoare respiratorii prin intermediul mecanismului NATO de răspuns la urgențe

Două avioane militare spaniole au transportat vineri, de la Hamburg la Torrejon, 50 de ventilatoare respiratorii trimise de guvernul Germaniei pentru Spania ca parte a efortului colectiv pe care aliații din NATO îl desfășoară în lupta împotriva pandemiei cu noul coronavirus, informează Alianța Nord-Atlantică într-un comunicat.

Spania a făcut această solicitare de asistență prin intermediul Centrului Euro-Atlantic de Coordonare a Răspunsului la Dezastre (EADRCC).

EADRCC este principalul mecanism al NATO de răspuns la dezastre. Centrul funcționează 24/7, coordonând cererile de la aliații și partenerii NATO, precum și oferte de asistență pentru a face față consecințelor unor crize majore, cum ar fi pandemia COVID-19.

”Solidaritatea aliată în acțiune în lupta împotriva COVID-19”, a scris Delegația Permanentă a Germaniei la NATO, într-o postare pe Twitter.

Allied solidarity in action in the fight against #COVID19 – This morning 50 ventilators sent by the German government arrived in Spain. The request was channeled through the Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre (EADRCC), #NATO’s civil emergency response mechanism. https://t.co/HXkFuSipck

— Germany at NATO (@GermanyNATO) April 3, 2020