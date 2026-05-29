Solidaritatea cu România după atacul cu dronă rusească, mesajul central al întâlnirii de la Chișinău dintre Maia Sandu și Ilie Bolojan

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut vineri o întrevedere cu prim-ministrul Ilie Bolojan, aflat în vizită la Chișinău pentru un schimb de experiență în domeniul administrației publice locale, context în care șefa statului moldovean a precizat că mesajul central al întâlnirii a fost solidaritatea cu România.

Discuțiile au avut loc în contextul agravării situației de securitate în regiune, după atacul cu o dronă rusească asupra unui bloc de locuințe din Galați, a precizat Președinția de la Chișinău într-un comunicat.

Șefa statului a condamnat ferm incidentul, calificându-l drept „o violare gravă a spațiului aerian românesc” și „încă o dovadă a efectelor cumplite ale războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei asupra întregii regiuni”. Astfel, solidaritatea cu România și pacea în regiune au constituit mesajul central al întrevederii, cei doi lideri convenind că „este esențial ca Republica Moldova și România să continue să își consolideze cooperarea pentru pace și securitate.”

Dincolo de problemele de securitate, întrevederea a inclus un schimb de experiență privind modernizarea serviciilor publice pentru cetățeni prin valorificarea fondurilor europene, România — ca stat membru UE care a parcurs acest drum — reprezentând un reper valoros pentru Moldova în perspectiva aderării.

Premierul interimar Ilie Bolojan a efectuat vineri o vizită programată la Chișinău, el aflându-se deja în Republica Moldova în momentul în care drona rusească s-a prăbușit pe acoperișul unei clădiri rezidențiale din Galați, rănind doi cetățeni români.

De la Chișinău, șeful Guvernului a subliniat că Ministerul Afacerilor Externe a propus în cadrul ședinței CSAT convocate de urgență de președintele Nicușor Dan un plan de acțiune diplomatică ce ar putea include sancțiuni împotriva diplomaților ruși acreditați la București.

Președintele Nicușor Dan a anunțat după ședința CSAT că autoritățile române au decis declararea drept persona non grata a consulului general al Federației Ruse la Constanța și închiderea Consulatului General al Rusiei.

Mai multe state aliate – Franța, Estonia, Letonia, Lituania, Belgia, Germania, Cehia, Finlanda, Ungaria, Marea Britanie, Polonia, Slovacia – , înalți oficiali precum secretarul general al NATO, președinții Comisiei Europene și Consiliului European și șefa diplomației europene, și marile familii politice pro-europene – PPE, PES și ALDE – au condamnat acțiunile iresponsabile ale Rusiei. Un mesaj de solidaritate a fost exprimat și de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. De asemenea, Statele Unite au reafirmat, prin ambasadorul la NATO, că „vom apăra fiecare centimetru de teritoriu NATO”, calificând incidentul cauzat de drona rusească drept o „încălcare iresponsabilă” a teritoriului României. Totodată, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina este pregătită să ofere sprijin României.