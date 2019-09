,,Solidaritatea europeană cu Italia și Malta, concretizată”: Franța, Germania, Malta și Italia vor prezenta celorlalte state membre UE un mecanism provizoriu de gestionare a migranților

Malta, Italia, Franța și Germania au convenit asupra unui sistem de gestionare în comun a migranților care ajung în Mediterana, până la introducerea unui sistem permanent la nivelul întregii Uniuni Europene (UE), potrivit unui comunicat de presă al Comisiei Europene.

Cele patru state membre ale UE au convenit asupra unui sistem temporar în cadrul unei reuniuni pe tema migrației între miniștrii afacerilor interne, organizată la Malta și mediată de președinția finlandeză a Consiliului UE.

,,Solidaritatea europeană cu Italia și Malta se concretizează: am ajuns la un acord pentru a prezenta celor 28 un mecanism de gestionare a debarcărilor migranților salvați în Mediterana.

Solicit tuturor statelor membre să ni se alăture pentru demnitate și responsabilitate”, a transmis ministrul maltez al afacerilor interne într-o postare pe Twitter.

Planurile convenite de Franța, Italia, Germania și Malta vor fi prezentate celorlalte state membre ale UE în cadrul unei reuniuni a miniștrilor afacerilor interne programată pentru 8 octombrie.

Statele membre vor avea atunci ocazia de a conveni, de a propune amendamente la documentul de poziție sau de a-l respinge integral.

Ce cuprinde propunerea?

Miniștrii de resort nu au oferit detalii despre conținutul documentului de poziție convenit luni, părțile dorind să prezinte propunerea celorlalte state membre ale UE înainte de a o face publică, relatează Times of Malta.

Comisarul european pentru migrație, Dimitris Avramopoulos, prezent la reuniunea informală din Malta, a descris acordul drept ,,un set structural de aranjamente ulterioare debarcării”, potrivit unei postări pe Twitter.

Today we have made good progress towards a predictable and structural set of arrangements following disembarkation. I call on all Member States to join: this is a responsibility for all of us and we need to address it collectively. #migrationEU https://t.co/ym9btxTSVl pic.twitter.com/KXANkrE01y

— Dimitris Avramopoulos (@Avramopoulos) September 23, 2019