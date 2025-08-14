Solidaritatea europeană în acțiune: Mecanismul de Protecție Civilă al UE intervine în fața mai multor incendii de vegetație pe continent

În ultima săptămână, Grecia, Spania, Bulgaria, Muntenegru și Albania au activat Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene pentru a gestiona incendiile de pădure – multe dintre ele izbucnite simultan în mai multe zone ale Europei, potrivit unui comunicat al Comisiei Europene.

Miercuri, Spania a activat pentru prima dată Mecanismul pentru incendii forestiere. Comisia Europeană a mobilizat rapid două avioane rescEU staționate în Franța, care urmează să fie desfășurate astăzi.

Grecia a activat Mecanismul pe 12 august. În răspuns, cele două elicoptere rescEU suedeze aflate în prezent în Bulgaria urmează să fie trimise în zonă. De asemenea, pompieri prepoziționați din Cehia, Republica Moldova și România au participat la acțiunile de stingere a incendiilor.

În Bulgaria, șase țări – Cehia, Slovacia, Franța, Ungaria, România și Suedia – au mobilizat aeronave prin intermediul Mecanismului, inclusiv elicopterele rescEU staționate în Suedia.

În Albania, Comisia a mobilizat mijloace aeriene rescEU din Croația, Bulgaria, Italia, Cehia și Slovacia.

În Muntenegru, au fost mobilizate mijloace rescEU din Cehia, Croația și Italia. Serbia, Ungaria și Bosnia și Herțegovina au desfășurat de asemenea aeronave prin oferte bilaterale, iar Austria a oferit echipe terestre de pompieri.

„Lupta noastră împotriva incendiilor forestiere continuă. Flota noastră de stingere a incendiilor rescEU acționează Muntenegru. Mobilizăm sprijin pentru Grecia, în urma cererii de asistență din partea acestei țări. Iar pompierii prepoziționați oferă deja ajutor în Spania. Aceasta este solidaritatea europeană în acțiune”, a scris președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe X.

Our fight against wildfires continues. Our #rescEU firefighting fleet is at work in Montenegro. We’re mobilising support for Greece following their request for assistance. And prepositioned firefighters are already helping in Spain. This is European solidarity in action. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 13, 2025

Mecanismul de Protecție Civilă al UE a fost activat deja de 16 ori în actualul sezon al incendiilor, în timp ce Europa se confruntă cu un val de căldură și un număr ridicat de incendii devastatoare. Numărul activărilor din 2025 este deja egal cu totalul celor înregistrate pe întreaga durată a sezonului incendiilor din 2024. Serviciul Copernicus a fost, de asemenea, activat pentru monitorizarea incendiilor din Grecia, Spania și Bulgaria.