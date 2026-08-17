Solidaritatea europeană, manifestată din nou pe teren. Hadja Lahbib: UE a mobilizat asistență pentru stingerea incendiilor în Belgia și Spania

UE a mobilizat asistență pentru Belgia și Spania, după ce cele două țări au activat Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii (UCPM), în contextul în care incendiile de vegetație continuă să afecteze mai multe regiuni ale Europei, informează un comunicat oficial al Executivului European.

În Belgia, două avioane din flota UE de combatere a incendiilor, rescEU, au fost trimise din Suedia, alături de două elicoptere din Țările de Jos, două din Norvegia și două din Germania, pentru a sprijini pompierii locali care luptă împotriva incendiului din Hautes Fagnes. Până în prezent, peste 3.000 de hectare au fost mistuite de flăcări.

În Spania, 104 pompieri și 36 de vehicule din Franța au venit în sprijinul pompierilor spanioli din regiunea Aragón, unde aproape 16.000 de hectare au ars deja.

UE sprijină, de asemenea, serviciile de urgență prin cartografiere prin satelit. Serviciul Copernicus pentru Managementul Situațiilor de Urgență este activ în cazul incendiilor de vegetație din Belgia, Spania, Grecia, Germania, Muntenegru, Albania, Franța și Italia, furnizând rapid hărți pentru a ajuta autoritățile să evalueze zonele afectate și să organizeze intervențiile.

„Nicio țară nu ar trebui să se confrunte singură cu incendiile de vegetație. Prin intermediul Mecanismului nostru de Protecție Civilă, Europa mobilizează rapid avioane, elicoptere și pompieri acolo unde este cea mai mare nevoie de ei. În acest weekend, în Belgia și Spania, solidaritatea europeană s-a manifestat din nou pe teren”, a declarat comisarul european pentru gestionarea crizelor, Hadja Lahbib.

Sezonul incendiilor de vegetație din 2026 este deja unul excepțional de sever. Până la sfârșitul lunii iulie, suprafața afectată de incendii era deja de două ori și jumătate mai mare decât nivelul obișnuit în Europa.

Prin intermediul UCPM, țările pot apela rapid la un număr mult mai mare de pompieri, aeronave și alte capacități de intervenție în situații de urgență atunci când resursele naționale sunt supuse unei presiuni ridicate.

Centrul de Coordonare a Răspunsului la Situații de Urgență al Comisiei Europene se află în centrul acestui sistem: primește solicitările de asistență, coordonează ofertele venite din partea statelor membre și a statelor participante și sprijină mobilizarea capacităților puse la dispoziție. Comisia Europeană cofinanțează, de asemenea, aceste intervenții.