Solidaritatea în acțiune: România trimite un nou contingent de pompieri în Grecia

Cel de-al treilea contingent de pompieri români, specializat în stingerea incendiilor de pădure, se deplasează către Republica Elenă, pentru asigurarea continuității misiunilor de monitorizare și stingere a incendiilor de vegetație și pădure, derulate de colegii noștri în ultimele două săptămâni.

Potrivit unei informări a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, deplasarea modulului se realizează pe cale terestră de la Unitatea Specială de Intervenție în Situații de Urgență, situată în localitatea Ciolpani, pe ruta Giurgiu – Ruse – Sofia – Kulata – Salonic – Larisa – Nea Makri, localitate situată în regiunea Attica, la aproximativ 25 km nord-est de Atena.

Tehnica de intervenție încadrată de noul schimb va fi cea dislocată deja pe teritoriul Greciei și constă în două autospeciale pentru stingerea incendiilor de pădure, cu o capacitate de 3.000 de litri, o autospecială de 5.000 de litri, una de mare capacitate, de 10.000 de litri, o cisternă de 30.000 de litri, o autospecială de primă intervenție și comandă dotată cu sistem de aeronavă fără pilot (UAS), o autospecială de comunicații radio pe unde scurte, un microbuz, un camion cu container și un vehicul utilitar de teren (UTV) echipat cu instalații pentru stingerea incendiilor.

În perioada 1 august – 15 septembrie 2026, Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), va participa în Grecia cu un modul național specializat în stingerea incendiilor de pădure, în cadrul programului de pre-poziționare organizat de Direcția Generală pentru Protecție Civilă Europeană și Operațiuni de Ajutor Umanitar (DG ECHO).

Programul de asistență, finanțat de Uniunea Europeană, a fost conceput ca măsură de sprijin pentru comunitățile din Europa, grav afectate de incendiile devastatoare din anii anteriori. Acesta face parte din noua politică a UE pentru prevenirea și limitarea incendiilor de pădure în sudul Europei și reunește, în acest an, pe teritoriul Republicii Elene, echipaje operative din România, Cehia, Franța și Moldova.

Pe baza experienței dobândite prin programul de pre-poziționare organizat de Direcția Generală pentru Protecție Civilă Europeană și Operațiuni de Ajutor Umanitar (DG ECHO) în anii 2022, 2023, 2024 și 2025, precum și a angajamentului exprimat de DG ECHO de a sprijini și în 2026 desfășurarea modulelor specializate în zonele vulnerabile, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), în calitate de punct național de contact, a primit solicitarea oficială a autorităților elene privind pre-poziționarea unui modul românesc specializat în stingerea incendiilor de pădure și în acest an. Solicitarea a fost transmisă IGSU de către Centrul de Coordonare a Răspunsului la Urgență al Comisiei Europene (ERCC), prin intermediul platformei CECIS