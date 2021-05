Sondaj: Aproape jumătate dintre cetățenii UE care locuiesc în Marea Britanie se tem că respectarea drepturile lor se va deteriora

Premierul britanic, Boris Johnson, a calificat ratificarea acordului comercial și de cooperare între UE și Regatul Unit drept ”pasul final dintr-o lungă călătorie” și a precizat că țara sa ”așteaptă cu nerăbdare viitorul”, informează AFP și DPA, citate de Agerpres.

”Această săptămână este pasul final dintr-o lungă călătorie, oferind stabilitate noii noastre relaţii cu UE ca parteneri comerciali vitali, aliaţi apropiaţi şi egali suverani. Acum este timpul să aşteptăm cu nerăbdare viitorul şi construirea unei Marii Britanii mai globale”, a declarat Johnson miercuri.

”Anul trecut, ambele părţi au lucrat neobosit pentru a conveni un acord bazat pe cooperare amicală şi comerţ liber între egali suverani”, a susţinut la rândul său negociatorul-şef britanic pentru Brexit, David Frost.

”Votul de astăzi aduce certitudine şi ne permite să ne concentrăm asupra viitorului.Vom avea mult lucru împreună, noi şi UE, prin intermediul noului Consiliu de parteneriat şi suntem decişi să lucrăm pentru a găsi soluţii care funcţionează pentru ambele părţi”, a adăugat David Frost.

Hugely welcome the overwhelming vote by @Europarl_EN for our trade agreement with the EU.

Hope we can now begin a new chapter together as Europeans, characterised by friendly cooperation between sovereign equals.

Thank you @EU_Commission @michelbarnier for helping get us here.

— David Frost (@DavidGHFrost) April 28, 2021