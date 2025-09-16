ROMÂNIA
Sondaj Avangarde: Aproximativ 57% dintre români sunt de acord ca țara noastră să aloce 5% din PIB pentru apărare
Aproximativ 57% dintre români sunt de acord ca țara noastră să aloce 5% din PIB pentru apărare, așa cum solicită NATO, în timp ce 38% nu susțin acest punct de vedere, relevă un sondaj realizat de Grupul De Studii Socio Comportamentale Avangarde, preluat de Agerpres.
Studiul a fost realizat în perioada 8 – 14 septembrie, pe 1.000 de subiecți, prin metoda CAT, iar eroarea maximă de eșantionare, la un nivel de încredere de 95%, este de +/- 3,4%.
Aproape jumătate (47%) dintre respondenți sunt de părere că, în contextul geopolitic și militar actual, este posibil ca Federația Rusă să atace România, în timp ce 43% nu împărtășesc această opinie.
Mai mult de o treime (37%) dintre subiecții sondajului spun că România nu ar trebui să se implice deloc în ceea ce privește agresiunea Federației Ruse asupra Ucrainei și că susținerea ar trebui să aibă doar, eventual, un caracter umanitar. O treime (33%) sunt de părere că țara noastră ar trebui să se implice mai mult, iar 26% susțin că este suficient atât cât România face deja.
Totodată, 51% dintre respondenți se declară nemulțumiți de activitatea președintelui Nicușor Dan pe capitolul de politică externă, în primele luni de mandat. 43% spun că sunt mulțumiți, iar 6% declară că nu pot aprecia.
În ceea ce privește activitatea Ministerului Afacerilor Externe, 51% se declară nemulțumiți, 38% mulțumiți, iar 11% nu pot aprecia.
Aproape jumătate (47%) dintre români consideră că la un moment dat Republica Moldova ar trebui să se unească cu România, în timp ce 46% au o părere contrară.
Dintre liderii politici externi, Maia Sandu și Donald Trump beneficiază de cel mai mare nivel de încredere (44%), fiind urmați de Emmanuel Macron (40%), Ursula von der Leyen (39%), Volodimir Zelenski (37%), Keir Starmer (36%), Xi Jinping (33%), Viktor Orban (29%) și Vladimir Putin (18%).
De asemenea, 13% dintre subiecți sunt de părere că Republica Moldova este țara cea mai bună prietenă a României. Au fost nominalizate de asemenea: Franța (11%), SUA și Germania (5%), Italia (4%), Bulgaria și Serbia (3%), Spania și China (2%), Rusia (1%).
În topul încrederii privind internaționale se află NATO (74%), urmată de UE (62%), ONU (61%), Comisia Europeană și Parlamentul European (57%), BRICS (27%).
Peste o treime (38%) dintre respondenți consideră că Israelul are dreptate în conflictul cu Palestina. 11% sunt de părere că Palestina are dreptate, în timp ce 41% sunt de părere că niciuna dintre acestea nu are dreptate în conflict.
Cea mai importantă decizie adoptată la summitul NATO de la Haga, din iunie, a fost angajamentul statelor membre de a investi minimum 5% din PIB în securitate și apărare. Din această sumă, cel puțin 3,5% va fi direcționat către cerințele esențiale ale apărării – o creștere semnificativă față de obiectivul anterior de 2%.
Ministerul Energiei salvează 1984 MW din proiecte de energie curată prin extinderea termenului de finalizare a investițiilor până în 2026
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că a fost extins termenul de finalizare pentru proiectele de energie regenerabilă până în trimestrul al doilea al anului 2026, măsură care vizează 1984 MW de noi capacități de producție aflate în pericol de a nu fi duse la bun sfârșit.
„Cei 300 de beneficiari care vor veni cu această capacitate de producție își vor putea duce la capăt proiectele. Este o veste foarte bună pentru ecosistemul energetic din România”, a declarat Ivan.
Potrivit acestuia, obiectivul pe termen lung este ca România să devină, până în 2032, exportator net de energie, fapt care ar conduce automat la scăderea prețurilor pentru consumatorii finali.
Anunțul vine după ce, joia trecută, 11 septembrie, în ședința de guvern, au fost adoptate cinci măsuri menite să stabilizeze piața și să reducă speculațiile, în contextul în care România plătește al patrulea cel mai mare preț la energie din Uniunea Europeană. Pachetul include operaționalizarea mecanismului Market Maker, care să asigure lichiditatea și să determine scăderea constantă a prețurilor, creșterea transparenței prin solicitarea de garanții ferme în toate tranzacțiile, introducerea tarifelor dinamice și diferențiate pentru a recompensa consumatorii responsabili, reducerea costurilor de achiziție pentru operatorii de distribuție printr-un mecanism unic de achiziție și integrarea tuturor programelor de eficiență energetică sub coordonarea Ministerului Energiei.
În paralel, Ivan a precizat că România va continua negocierile la nivel european pentru prelungirea termenului de funcționare a centralelor pe cărbune până în 2030.
„Acest pas va tempera creșterile de preț și ne va da timp să dezvoltăm proiecte noi de producție”, a explicat ministrul.
Eurodeputatul Gabriela Firea a semnat scrisoarea adresată miniștrilor de Justiție din cele 6 țări UE care încă nu au ratificat Convenția de la Istanbul
Europarlamentarul Gabriela Firea a semnat scrisoarea adresată miniștrilor de Justiție din cele 6 țări UE care încă nu au ratificat Convenția de la Istanbul. Astfel, Parlamentul European face apel către Bulgaria, Cehia, Ungaria, Letonia, Lituania și Slovacia să ratifice Convenția de la Istanbul și să intensifice măsurile de prevenire a violenței împotriva femeilor.
„Siguranța fetelor și femeilor nu mai poate fi ignorată și amânată! Femeile au tot mai multă nevoie de protecție în timp real, oriunde s-ar afla: acasă, pe stradă, în mașină sau pe o bicicletă. Au trecut 11 ani de când Convenția a intrat în vigoare în 35 de state care au ratificat documentul. De atunci, se iau continuu măsuri mai dure pentru prevenirea și combaterea violenței domestice”, a subliniat deputatul european într-un mesaj transmis din Legislativul European.
Aceasta a reamintit că, România a semnat Convenția de la Istanbul (Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice) în iunie 2014 și a ratificat-o în februarie 2016. Ratificarea a fost aprobată de Senatul României la 29 februarie 2016, iar legea de ratificare a fost publicată în Monitorul Oficial pe 25 martie 2016.
De asemenea, Gabriela Firea a semnalat faptul că în România au fost ucise 39 de femei doar anul acesta: „M-am alăturat colegilor mei din Parlamentul European, acțiunii inițiate de Marit Maij, eurodeputata din Olanda, #WeReclaimTheNight #LetWomenGetHomeSafe. Fiecare femeie are dreptul să se întoarcă acasă în siguranță, oriunde ar fi și la orice oră din zi și din noapte.”
ICI București a participat la evenimentul „Inovație și creștere prin integrarea AI”, dedicat rolului inteligenței artificiale în accelerarea proceselor de digitalizare și transformare a IMM-urilor
ICI București a participat la evenimentul „Inovație și creștere prin integrarea AI”, organizat de Magurele Science Park (MSP).
Potrivit unui comunicat al institutului, evenimentul a reunit antreprenori, inovatori, experți în tehnologie, reprezentanți ai mediului public și investitori, pentru a dezbate rolul inteligenței artificiale (AI) în accelerarea proceselor de digitalizare și transformare a IMM-urilor.
ICI București a fost reprezentat în panelul de discuții „AI – accelerator de inovație în IMM-uri”, unde s-au discutat perspective privind modul în care soluțiile AI pot contribui la creșterea competitivității companiilor mici și mijlocii, prin automatizarea proceselor interne și operaționale, optimizarea resurselor și luarea deciziilor bazate pe date, dezvoltarea de produse și servicii inovatoare și prin conectarea IMM-urilor la ecosistemul național și european de cercetare-dezvoltare.
Pe parcursul panelului, a fost subliniată importanța abordării responsabile și strategice a tehnologiilor AI, evidențiind nevoia de formare a competențelor digitale, de consolidare a parteneriatelor între mediul academic și cel de afaceri și de sprijin financiar pentru scalarea proiectelor AI în România.
„Inovație și creștere prin integrarea AI” a oferit un cadru interactiv de învățare și schimb de idei, aducând în atenție studii de caz locale și internaționale, demonstrații live și discuții aplicate despre modul în care inteligența artificială poate transforma sectoare precum marketingul, producția, logistica, agricultura sau serviciile digitale.
