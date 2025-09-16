Sondaj Avangarde: Aproximativ 57% dintre români sunt de acord ca țara noastră să aloce 5% din PIB pentru apărare

Aproximativ 57% dintre români sunt de acord ca țara noastră să aloce 5% din PIB pentru apărare, așa cum solicită NATO, în timp ce 38% nu susțin acest punct de vedere, relevă un sondaj realizat de Grupul De Studii Socio Comportamentale Avangarde, preluat de Agerpres.

Studiul a fost realizat în perioada 8 – 14 septembrie, pe 1.000 de subiecți, prin metoda CAT, iar eroarea maximă de eșantionare, la un nivel de încredere de 95%, este de +/- 3,4%.

Aproape jumătate (47%) dintre respondenți sunt de părere că, în contextul geopolitic și militar actual, este posibil ca Federația Rusă să atace România, în timp ce 43% nu împărtășesc această opinie.

Mai mult de o treime (37%) dintre subiecții sondajului spun că România nu ar trebui să se implice deloc în ceea ce privește agresiunea Federației Ruse asupra Ucrainei și că susținerea ar trebui să aibă doar, eventual, un caracter umanitar. O treime (33%) sunt de părere că țara noastră ar trebui să se implice mai mult, iar 26% susțin că este suficient atât cât România face deja.

Totodată, 51% dintre respondenți se declară nemulțumiți de activitatea președintelui Nicușor Dan pe capitolul de politică externă, în primele luni de mandat. 43% spun că sunt mulțumiți, iar 6% declară că nu pot aprecia.

În ceea ce privește activitatea Ministerului Afacerilor Externe, 51% se declară nemulțumiți, 38% mulțumiți, iar 11% nu pot aprecia.

Aproape jumătate (47%) dintre români consideră că la un moment dat Republica Moldova ar trebui să se unească cu România, în timp ce 46% au o părere contrară.

Dintre liderii politici externi, Maia Sandu și Donald Trump beneficiază de cel mai mare nivel de încredere (44%), fiind urmați de Emmanuel Macron (40%), Ursula von der Leyen (39%), Volodimir Zelenski (37%), Keir Starmer (36%), Xi Jinping (33%), Viktor Orban (29%) și Vladimir Putin (18%).

De asemenea, 13% dintre subiecți sunt de părere că Republica Moldova este țara cea mai bună prietenă a României. Au fost nominalizate de asemenea: Franța (11%), SUA și Germania (5%), Italia (4%), Bulgaria și Serbia (3%), Spania și China (2%), Rusia (1%).

În topul încrederii privind internaționale se află NATO (74%), urmată de UE (62%), ONU (61%), Comisia Europeană și Parlamentul European (57%), BRICS (27%).

Peste o treime (38%) dintre respondenți consideră că Israelul are dreptate în conflictul cu Palestina. 11% sunt de părere că Palestina are dreptate, în timp ce 41% sunt de părere că niciuna dintre acestea nu are dreptate în conflict.

Cea mai importantă decizie adoptată la summitul NATO de la Haga, din iunie, a fost angajamentul statelor membre de a investi minimum 5% din PIB în securitate și apărare. Din această sumă, cel puțin 3,5% va fi direcționat către cerințele esențiale ale apărării – o creștere semnificativă față de obiectivul anterior de 2%.