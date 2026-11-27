Partidele din coaliția de centru-dreapta condusă de cancelarul german Friedrich Merz au pierdut din nou teren într-un sondaj de opinie, în timp ce partidul eurosceptic de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) se menține pe primul loc în intențiile de vot, relatează dpa, potrivit Agerpres.

Astfel, dacă duminică ar avea loc alegeri generale, Uniunea Creștin-Democrată (CDU) a cancelarului Friedrich Merz, împreună cu formațiunea sa bavareză Uniunea Creștin-Socială (CSU), ar obține 21% din voturi, cu un procent mai puțin față de un sondaj efectuat în urmă cu două săptămâni, conform sondajului realizat de „Forschungsgruppe Wahlen” (Grupul de Cercetare pentru Alegeri) pentru postul public german ZDF.

În acest nou sondaj formațiunea de extremă-dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) se menține pe primul loc, cu 28% din intențiile de vot.

Partidul Social-Democrat (SPD), de centru-stânga și partener în coaliția de guvernare a lui Merz, a crescut cu un procent, ajungând la 14%.

Verzii se mențin la același nivel, de 15%, partidul Stânga (Die Linke) urcă ușor la 10%, în timp ce Partidul Liber-Democrat (FDP) – formațiune liberală susținătoare a mediului de afaceri – în continuare nu atinge pragul electoral necesar intrării în Bundestag (camera inferioară a parlamentului german), având numai 3%.

Conform sondajului, efectuat în perioada 24-26 noiembrie pe un eșantion de 1.245 de persoane, partidele care formează actuala coaliție a cancelarului Merz nu ar mai avea majoritate în cazul unor noi alegeri.