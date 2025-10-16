BUSINESS
Sondaj Concordia: 80% dintre companiile din România resimt o deteriorare a mediului economic
Încrederea mediului de afaceri privat în economia românească este în scădere, arată un sondaj realizat de Confederația Patronală Concordia în rândul angajaților și angajatorilor români, în luna septembrie 2025.
Pe fondul inflației, al creșterii costurilor și al modificărilor fiscale, 80% dintre respondenți consideră că mediul economic s-a deteriorat, iar 81% apreciază că măsurile din pachetele fiscale recent adoptate descurajează investițiile în mare sau foarte mare măsură.
Percepția actuală și așteptările pentru următoarele 12 luni
Rezultatele sondajului, la care au participat companii mici, mijlocii și mari, cu capital românesc și străin, indică o percepție predominant negativă: 59% dintre respondenți consideră climatul general de afaceri nefavorabil, cu multe obstacole, 40% îl apreciază ca moderat, cu provocări, dar și oportunități, în timp ce doar 1% îl consideră favorabil.
Așteptările pentru următoarele 12 luni sunt, de asemenea, pesimiste: 71% anticipează o deteriorare, 24% se așteaptă la o relativă stabilitate, iar 5% prevăd o îmbunătățire.
Cadrul fiscal și legislativ
Presiunea fiscală rămâne o preocupare centrală pentru mediul de afaceri.
- 70% consideră nivelul actual de taxare prea ridicat, cu impact asupra competitivității, iar 25% îl consideră acceptabil, dar cu potențial de optimizare.
- 74% apreciază că legislația fiscală sprijină dezvoltarea afacerilor în mică măsură, în timp ce 25% indică o susținere moderată, recunoscând aspecte pozitive, dar insuficiente.
În opinia participanților la sondaj, principalul impact negativ al recentelor măsuri fiscale este creșterea costurilor operaționale, pentru 52% dintre respondenți, urmată de riscuri în politicile de personal și dezvoltare (25%) și amânarea sau reducerea investițiilor planificate (23%).
În ceea ce privește provocările companiilor în prezent, inflația și creșterea costurilor operaționale rămân principalele dificultăți pentru 26% dintre cei chestionați, urmate de scăderea cererii (24%), birocrația și instabilitatea legislativă (20%).
Nivelul impozitării este menționat de 20% dintre respondenți ca provocare majoră, în timp ce lipsa forței de muncă calificate este citată de 8%.
Planuri de investiții
Datele relevă prudență în ceea ce privește investițiile pentru următorul an.
- 40% amână investițiile planificate;
- 35% planifică doar investiții moderate, de menținere;
- 16% nu au planuri de investiții pentru următoarele 12 luni;
- 9% intenționează să facă investiții majore.
De asemenea, evoluția indicatorilor fiscal-bugetari generează preocupare în rândul companiilor, cu 82% dintre respondenți considerând deficitul bugetar și datoria publică preocupări majore și un risc pentru stabilitatea economică.
Surse de incertitudine și perspective
Principalele surse de incertitudine identificate de mediul de afaceri sunt fluctuațiile economice și inflația (60%), urmate de instabilitatea politică (34%) și geopolitica regională (6%).
Rezultatele sondajului sugerează că stabilizarea cadrului fiscal și legislativ, alături de măsuri de control al inflației, ar putea contribui semnificativ la restabilirea încrederii în mersul economiei și la reluarea investițiilor.
Sondajul a fost realizat online în luna septembrie 2025, pe un eșantion de 546 de respondenți, din mediul privat. Eșantionul include: 37% microîntreprinderi (1-9 angajați), 39% IMM-uri (10-249 angajați), 24% companii mari (peste 250 angajați)
Confederația Patronală Concordia reprezintă 20 dintre cele mai importante sectoare ale economiei românești și este un partener de dialog social, reprezentativ la nivel național. Cu o contribuție de 30% din în PIB și peste 450.000 de angajați în 3900 de firme mari și mici, cu capital românesc și străin, Confederația Patronală Concordia este singura organizație din România membră BusinessEurope, Organizația Internațională a Angajatorilor (IOE) și Business at OECD (BIAC).
Ca partener social reprezentativ, ne concentrăm pe teme de o importanță majoră pentru dezvoltarea și prosperitatea României, printre care se numără piața muncii și dialogul social, educația, digitalizarea, protecția consumatorilor, viitorul transportului, fondurile europene, economia circulară.
Ambasadoarea Angela Ganninger: Germania, cel mai mare partener comercial al României și investitorul numărul unu
Germania rămâne cel mai important partener comercial al României și principalul investitor străin, a subliniat ambasadoarea Angela Ganninger, în cadrul inaugurării extinderii centrului logistic operat de METRO România lângă București.
„Germania este cel mai mare partener comercial al României și investitorul numărul unu,” a subliniat ambasadoarea Germaniei la București, Angela Ganninger.
Noua investiție, în valoare de 23 de milioane de euro, face parte din strategia globală a companiei și are ca obiectiv consolidarea capacității de aprovizionare și livrare. În anii următori, METRO România va extinde suprafața magazinelor deja existente, va crea noi zone de livrare și va deschide trei noi magazine de tip Cash&Carry.
„Proiecte precum acesta demonstrează modul în care companiile germane contribuie la modernizarea infrastructurii, consolidează lanțurile de aprovizionare și creează oportunități pentru comunitatea locală”, a mai punctat aceasta.
Investiția subliniază rolul strategic al companiilor germane în economia românească și marchează un nou pas în dezvoltarea sectorului de retail și logistică din România.
Confederația Patronală Concordia subliniază că doar prin „dialog constructiv” între autorități și mediul de afaceri „pot fi prevenite dezechilibre economice suplimentare induse de noi măsuri fiscale”
Confederația Patronală Concordia apreciază deschiderea la dialog între autorități și mediul de afaceri și subliniază importanța analizei impactului măsurilor fiscale avute în vedere, pentru a evita distorsiuni majore în economie și presiuni suplimentare asupra companiilor.
De asemenea, organizația trans-sectorială se așteaptă ca „reformele să continue și să fie accelerate, accentul fiind pus pe măsuri ample de reducere a cheltuielilor bugetare, care să conducă la echilibrarea deficitului și la o mai mare eficiență în cheltuirea banului public”.
Eliminarea IMCA ar susține competitivitatea companiilor
Confederația Patronală Concordia salută propunerea de eliminare a Impozitului Minim pe Cifra de Afaceri (IMCA), o taxă care a provocat deja efecte negative asupra companiilor și nu a atins rezultatele dorite în privința veniturilor colectate, fapt ce a afectat companiile și a descurajat investițiile.
Măsuri pentru echitatea concurențială
Într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro, organizația apreciază că „pachetul 2 de măsuri abordează mai multe probleme importante, precum impozitarea coletelor extra-comunitare și corecta impozitare a serviciilor de cazare, pentru a asigura un mediu concurențial echitabil. Aceste prevederi vor proteja companiile românești care respectă regulile și vor contribui la o competiție loială pe piață”.
Combaterea evaziunii prin digitalizare, nu prin noi taxe
Concordia, salută, de asemenea, „introducerea unor măsuri de reducere a evaziunii fiscale prin modernizarea și creșterea eficienței ANAF”, considerând că „acesta este drumul corect, nu prin impozite suplimentare pentru cei care plătesc deja corect taxele”.
„Credem, în continuare, că modificarea regimului special pentru contribuabilii care înregistrează cheltuieli cu entități afiliate ar fi putut fi evitată dacă ANAF ar fi avut capacitatea de a aplica normele existente privind deductibilitatea acestor cheltuieli, aliniate deja la standardele europene și OCDE. Un ANAF reformat, digitalizat și eficient ar fi putut identifica și sancționa abuzurile prin controale bine făcute. Solicităm aceste reforme de mult timp și vom continua să o facem”, menționează Concordia în comunicat.
Organizația trans-sectorială consideră că „rămân de clarificat aspecte tehnice, precum cele ce privesc deductibilitatea cheltuielilor cu proprietatea intelectuală, pentru a asigura aplicarea clară a măsurii și pentru a limita impactul semnificativ asupra industriilor producătoare”.
Concordia apreciază „dialogul și deschiderea și considerăm că doar printr-o astfel de colaborare putem menține echilibrul între obiectivul de a stabiliza situația fiscal-bugetară și cel de a păstra competitivitatea economiei, într-un context în care aceasta resimte deja presiuni majore”.
Pachetul 3 de măsuri trebuie să accelereze reformele și să sprijine creșterea economică
Concordia așteaptă ca „reformele să continue și să fie accelerate, iar pachetul 3 să fie axat pe măsuri de reducere a evaziunii fiscale, consolidarea capacității ANAF, precum și măsuri de sprijin și relansare economică, esențiale pentru stimularea unei economii care acum funcționează cu <<frâna de mână trasă>>”.
Fitch menține ratingul României la „BBB minus”, sprijinit de apartenența la UE, dar avertizează asupra deficitelor, datoriilor și polarizării politice
Agenția de evaluare financiară Fitch a anunțat vineri că menține ratingul suveran al României la nivelul „BBB minus”, cu perspectivă negativă. Potrivit raportului, calificativul este susținut de apartenența țării la Uniunea Europeană, ceea ce aduce intrări de capital și sprijină convergența veniturilor și finanțele externe. PIB-ul per capita și guvernanța sunt peste nivelurile altor state cu rating similar, însă punctele forte sunt contrabalansate de „deficitele gemene” mari și persistente, de creșterea rapidă a datoriei publice, polarizarea politică și nivelul ridicat al datoriei externe nete.
„Perspectiva negativă reflectă deteriorarea semnificativă a finanțelor publice ale României, demonstrată de deficitul fiscal ridicat și creșterea rapidă a raportului datorie guvernamentală/PIB”, se arată în comunicat, citat de Agerpres.
Fitch notează însă că „incertitudinile politice s-au redus semnificativ de la precedenta revizuire a ratingului, în februarie 2025”, după victoria lui Nicușor Dan la prezidențiale și formarea unei coaliții guvernamentale pro-occidentale, sprijinită de președinte.
Guvernul și președintele au introdus în iulie un pachet ambițios de consolidare fiscală, însă agenția avertizează că riscurile rămân ridicate pe termen mediu din cauza „creșterii economice slabe, a dificultăților de implementare, a istovirii fiscale și a polarizării politice”.
Printre vulnerabilități, Fitch menționează și tensiunile din interiorul coaliției, precum și acordul politic ca în 2027 Ilie Bolojan să cedeze funcția de premier către PSD, ceea ce ar putea readuce incertitudini.
Consolidarea fiscală a început „de la o poziție extrem de slabă” în 2024, când deficitul guvernamental general era de 9,3% din PIB. Guvernul estimează că pachetul adoptat în iulie are un impact bugetar de circa 1% din PIB în acest an, principala măsură fiind creșterea TVA – cu 2 puncte procentuale la rata standard și între 2 și 6 pp la rata redusă – intrată în vigoare din august. Alte măsuri, inclusiv înghețarea salariilor și pensiilor în sectorul public pentru încă un an, sunt programate pentru ianuarie 2026.
Chiar și așa, Fitch se așteaptă ca deficitul să rămână printre cele mai ridicate din categoria „BBB”, coborând gradual la 7,4% din PIB în 2025, 6,3% în 2026 și 5,9% în 2027. În paralel, agenția prognozează o creștere economică modestă, de doar 0,7% în 2025 și aproximativ 1,2% în 2026–2027, sub rata potențială de 2%, dar sprijinită de fondurile europene și de redresarea zonei euro.
Inflația ridicată, accentuată de majorarea TVA, rămâne o vulnerabilitate. Fitch estimează o inflație medie de 6,5% în perioada 2024–2026, dublă față de media statelor cu rating „BBB”.
Datoria publică a crescut la 55% din PIB la finalul lui 2024 și este prognozată să urce la 63,4% în 2027 și chiar la 70% în 2029. „Consolidarea fiscală doar va atenua presiunile asupra datoriei, ținând cont de deficitul extrem de ridicat”, avertizează agenția.
Pe partea externă, deficitul de cont curent a ajuns la 8,4% din PIB în 2024, iar datoria externă netă este estimată să crească la 26% din PIB până în 2027, mult peste media statelor comparabile, de 3%.
Fitch menționează că factori precum un eșec în implementarea consolidării fiscale sau deficite persistent ridicate ar putea duce la o acțiune negativă asupra ratingului. În schimb, progrese solide și credibile în consolidarea fiscală, alături de reducerea gradului de îndatorare externă și îmbunătățirea deficitului de cont curent, ar putea sprijini o acțiune pozitivă asupra ratingului.
