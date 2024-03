Sondaj Euronews: “Super-mare coaliție” pro-europeană de 62,9% în viitorul Parlament European, în ciuda creșterii extremei drepte și prăbușirii Verzilor și Liberalilor. În România, coaliția PSD-PNL ar obține 16 din 33 de mandate

Comisarul european pentru piață internă, Thierry Breton, a lansat un atac neobișnuit la adresa șefei sale, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, criticând faptul că Partidul Popular European nu crede în aceasta, deși a nominalizat-o pentru un nou mandat în fruntea executivului european.

Breton, el însuși în potențial pretendent la șefia Comisiei din partea Renew Europe și al președintelui Macron, a redistribuit pe X un mesaj al unui jurnalist francez în domeniul afacerilor europene.

“Fără rival declarat, von der leyen este departe de a fi primit unanimitate în familia PPE în ceea ce privește candidatura sa la realegere. Doar 499 din cei 801 delegați la Congresul de la București au votat. Ea a primit 400 de voturi pentru, 89 împotrivă și 10 abțineri. Înfiorător”, a scris Christian Spillmann.

În continuare, Thierry Breton apreciază că, în ciuda calităților sale, Ursula von der Leyen este în minoritate în propriul partid.

“Adevărata întrebare este acum. Este posibil să (re)încredințăm conducerea Europei PPE pentru încă 5 ani, sau 25 de ani la rând? PPE însuși nu pare să creadă în candidatul său“, a scris Breton.

O replică pentru comisarul european a venit din partea vicepreședintelui PPE Siegfried Mureșan, calificând atacul lui Thierry Breton împotriva Ursulei von der Leyen drept “cel mai slab atac politic pe care l-am văzut vreodată”.

“Să o ataci pentru absența unor delegați de la Congres nu este serios. PPE este singurul partid european care își alege în mod democratic candidatul principal. În 2024 și înainte”, a completat el.

