Sondaj Europa FM: Cine ar câștiga alegerile prezidențiale dacă acestea ar avea loc în acest weekend

Președintele Klaus Iohannis a reacționat miercuri la criza politică în care a intrat România prin ieșirea ALDE din alianța guvernamentală cu PSD, precizând că nu acceptă nicio propunere de remaniere a Guvernului și propunând calea de urmat.

Discursul integral al președintelui, conform Administrației Prezidențiale:

„Bună ziua!

Degringolada de la nivelul guvernării, care s-a accentuat în aceste zile, confirmă disprețul cu care PSD și ALDE continuă să-i trateze pe români. Propriile lor interese sunt, din nou, mai presus de interesele cetățeanului și de guvernarea acestei țări pentru oameni.

Nu ar trebui să fie, însă, nicio surpriză pentru nimeni. Dimpotrivă, este rezultatul firesc a doi ani și jumătate de guvernare haotică, incompetentă și coruptă. Prin votul din 26 mai, românii le-au transmis PSD și ALDE un mesaj extrem de clar, pe care ei, PSD și ALDE, pur și simplu se fac că nu îl înțeleg.

Într-o Românie normală, un vot precum cel de la referendumul din 26 mai ar fi determinat demisia imediată a Guvernului. Când 6,4 milioane de români îți spun direct că duci țara pe un drum greșit, nu îți mai rămâne nimic altceva de făcut decât să pleci acasă.

În continuare sunt convins că un guvern PSD nu este potrivit pentru România și nu poate să rămână în funcțiune. Această guvernare toxică este încă ținută în viață de configurația parlamentară votată în decembrie 2016.

România parcurge o criză guvernamentală, dar eu nu voi gira, prin deciziile mele, susținerea acestui guvern. PSD și ALDE, deopotrivă, sunt vinovate pentru eșecul acestei guvernări.

Încercările ALDE de a se spăla acum pe mâini și de a se ține departe de această guvernare sunt pur și simplu ridicole. După ce ai stat la aceeași masă cu PSD și ai luat măsuri împotriva românilor și a României, după ce ai girat masacrarea legilor justiției și adoptarea de măsuri economice greșite, nu mai păcălești pe nimeni că nu ești vinovat.

Având în vedere toate acestea, iată care sunt deciziile pe care le-am luat:

În primul rând, nu accept nici o propunere de remaniere din partea acestui guvern, nu doar pentru că acest guvern și-a schimbat componența politică, ci pentru că propunerile pe care le-am primit sunt pur și simplu inacceptabile. Așadar, resping în integralitate remanierea propusă de premier.

Resping propunerea pentru ministrul justiției. Nu voi tolera să fie ignorat votul dat în 26 mai, când s-a blocat prin votul românilor programul PSD și ALDE de a destructura justiția, de a opri lupta anticorupție și de a baroniza total România. PSD și ALDE sunt vinovate pentru dezastrul actual, pentru politizarea instituțiilor și nu voi tolera propuneri care sunt total împotriva valorilor democratice în care cred majoritatea românilor și în care cred și eu.

Resping propunerea pentru Ministerul Educației. Nu voi accepta propuneri care să fragilizeze domenii cheie pentru România, precum educația – zona în care nu avem nevoie de soluții ale trecutului, ci de asumarea unor proiecte largi, precum România Educată, care implică reforme la un nivel pe care PSD nu pare că le acceptă și nici nu este în stare să le facă.

Resping propunerea pentru funcția de vicepremier pentru teme economice. De asemenea, există decizii asumate, în numele statului român, în baza parteneriatului strategic cu statele occidentale, pe care nu vreau să le periclitez cu numiri precum cea vehiculată de PSD. România are un drum european, un drum prin care își consolidează statul de drept și valorile democratice, și nu pot accepta propuneri contrare acestei direcții.

România are nevoie de o schimbare autentică și profundă, pentru a reseta statul, pentru a repara ce s-a stricat în acești ani și pentru a pregăti o nouă guvernare care de data aceasta să lupte pentru români. Votul din 26 mai îmi dă legitimitatea de a mă opune explicit propunerilor pe care PSD le face, așa cum am făcut-o în repetate rânduri. Mă voi opune în continuare încercărilor PSD de a deraia România de pe direcția corectă.

De-a lungul mandatului meu, am protejat democrația în momente cruciale, am menținut România pe drumul său european, am blocat multe dintre asalturile asupra justiției, am mobilizat 6,4 milioane de români pentru a salva lupta anticorupție, m-am implicat pentru a garanta dreptul românilor din diaspora de a vota în condiții normale și decente.

Însă toate acestea nu sunt suficiente. După alegeri, cu o nouă majoritate, în mod constituțional, putem face mult mai mult împreună.

Până atunci, astăzi, actualul guvern are nevoie de o nouă confirmare în Parlament, printr-o procedură pe care le solicit să o declanșeze.

Dacă – dacă – noua configurație a guvernului va trece în Parlament, eu le spun celor de la guvernare că voi rămâne ferm pe poziția mea de apărător al valorilor democratice, al statului de drept, al modelului de dezvoltare pro-occidental, pe care îl merită și îl doresc majoritatea românilor.

Nu voi permite PSD să își bată joc de România și de români!

Dacă însă noua configurație a Guvernului nu va fi aprobată, îi asigur pe români că există soluții corecte, democratice și constituționale pentru ca România să nu intre într-o criză profundă.

Dacă vor să dea dovadă de responsabilitate toți cei care înțeleg că această guvernare toxică nu mai poate continua, există suficiente voturi în Parlament pentru a susține chiar și o soluție de tranziție, care să înlocuiască actualul guvern și care să oprească dezastrul actual. Partidele de opoziție – toate, trebuie să aibă un comportament rezonabil, în caz de criză.

Doar votul românilor poate configura o nouă majoritate care să pună în practică viziunea pe care și eu, dar și mulți alți oameni de bună credință, pro-europeni, pro-occidentali, susținători ai democrației și statului de drept, o sprijinim.

Indiferent, însă, de situația politică internă, România rămâne o țară stabilă, o democrație consolidată, cu multe instituții încă puternice și eficiente, cu o economie privată funcțională și dinamică, cu o societate civilă implicată și activă.

Românii sunt dinamici, reacționează și își cer drepturile, iar clasa politică trebuie să reacționeze corect și normal, pentru a pune în aplicare votul românilor.

Da, avem nevoie de o majoritate politică largă, pro-europeană, cu care să relansăm România, care să asigure o bună guvernare și să susțină lupta anticorupție. Avem nevoie de o resetare a statului în ansamblu.

Dar nimic dintre toate acestea nu se poate realiza fără sprijinul, implicarea și participarea cetățenilor României.

De aceea, dragi români, contez pe votul vostru, fiindcă doar împreună putem să construim România normală!”