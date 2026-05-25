Sondaj IMM România: 67% dintre antreprenori spun că majorarea costurilor le afectează afacerile, iar 22% iau în calcul concedieri

Instabilitatea economică și politică, creșterea taxelor și scumpirea costurilor de producție afectează puternic mediul de afaceri, iar tot mai multe IMM-uri iau în calcul reducerea personalului, diminuarea investițiilor sau chiar închiderea activității, potrivit unui sondaj realizat de IMM România și prezentat luni de președintele organizației, Florin Jianu.

Sondajul a fost realizat online în perioada 15–22 mai 2026, pe un eșantion de 2.110 respondenți, majoritatea fiind microîntreprinderi și firme din sectorul serviciilor.

Potrivit rezultatelor, 32,5% dintre antreprenori afirmă că activitatea companiei a fost afectată „în mare măsură” de contextul economic și politic actual, iar alți 23% spun că impactul a fost „în foarte mare măsură”.

Creșterea costurilor reprezintă principala problemă reclamată de mediul de afaceri. Astfel, 67% dintre respondenți indică majorarea costurilor materiilor prime și serviciilor utilizate în activitate, 64,6% reclamă creșterea prețurilor la combustibili și gaze naturale, iar 62,2% spun că se confruntă cu scăderea vânzărilor.

În acest context, antreprenorii cer măsuri fiscale urgente din partea viitorului guvern. Principala solicitare este reducerea impozitării forței de muncă cu 5 puncte procentuale, măsură susținută de 72,5% dintre respondenți.

Pe următoarele locuri se află reducerea impozitului pe dividende la 5% (68,7%), reducerea cheltuielilor bugetare (66,8%) și reducerea TVA la 19%, respectiv 9% (64%).

Sondajul relevă și efectele devalorizării leului în raport cu euro. Aproape 78% dintre antreprenori afirmă că deprecierea monedei naționale a dus la creșterea costurilor de producție sau de prestare a serviciilor, iar 42,7% spun că aceasta afectează volumul producției sau al serviciilor prestate.

În ceea ce privește majorarea cotelor de TVA la 11% și 21%, aplicată în urmă cu 10 luni, 55,5% dintre respondenți spun că a scăzut volumul produselor sau serviciilor vândute, iar 42,7% afirmă că au fost nevoiți să majoreze prețurile pentru a transfera costurile suplimentare către clienți.

Totodată, 46% dintre antreprenori consideră că majorarea impozitului pe dividende la 16% a fost „cea mai neinspirată măsură” adoptată de guvern în ultimele 10 luni pentru IMM-uri, urmată de creșterea TVA-ului, indicată de 27,5% dintre respondenți.

În cazul majorării salariului minim brut la 4.325 de lei de la 1 iulie 2026, 62,6% dintre antreprenori estimează că vor fi nevoiți să crească prețurile produselor și serviciilor, 35,5% iau în calcul reducerea personalului, iar 8,5% avertizează că măsura ar putea duce la închiderea firmei.

Pentru susținerea microîntreprinderilor, antreprenorii cer în principal debirocratizarea și simplificarea obligațiilor de raportare și conformare (59,9%), acordarea de granturi europene pentru IMM-uri (53,1%) și revenirea la pragul de 500.000 de euro pentru aplicarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor (49,9%).

În ceea ce privește piața muncii, 55,7% dintre firme spun că vor menține actualul număr de angajați în perioada următoare, în timp ce 22,2% afirmă că intenționează să facă disponibilizări de personal.

Sondajul mai arată că 71,2% dintre respondenți susțin înființarea unui Minister pentru IMM-uri, Antreprenoriat și Turism.