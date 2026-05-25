Sondaj IMM România: 67% dintre antreprenori spun că majorarea costurilor le afectează afacerile, iar 22% iau în calcul concedieri

Alexandra Loy
Instabilitatea economică și politică, creșterea taxelor și scumpirea costurilor de producție afectează puternic mediul de afaceri, iar tot mai multe IMM-uri iau în calcul reducerea personalului, diminuarea investițiilor sau chiar închiderea activității, potrivit unui sondaj realizat de IMM România și prezentat luni de președintele organizației, Florin Jianu.

Sondajul a fost realizat online în perioada 15–22 mai 2026, pe un eșantion de 2.110 respondenți, majoritatea fiind microîntreprinderi și firme din sectorul serviciilor.

Potrivit rezultatelor, 32,5% dintre antreprenori afirmă că activitatea companiei a fost afectată „în mare măsură” de contextul economic și politic actual, iar alți 23% spun că impactul a fost „în foarte mare măsură”.

Creșterea costurilor reprezintă principala problemă reclamată de mediul de afaceri. Astfel, 67% dintre respondenți indică majorarea costurilor materiilor prime și serviciilor utilizate în activitate, 64,6% reclamă creșterea prețurilor la combustibili și gaze naturale, iar 62,2% spun că se confruntă cu scăderea vânzărilor.

În acest context, antreprenorii cer măsuri fiscale urgente din partea viitorului guvern. Principala solicitare este reducerea impozitării forței de muncă cu 5 puncte procentuale, măsură susținută de 72,5% dintre respondenți.

Pe următoarele locuri se află reducerea impozitului pe dividende la 5% (68,7%), reducerea cheltuielilor bugetare (66,8%) și reducerea TVA la 19%, respectiv 9% (64%).

Sondajul relevă și efectele devalorizării leului în raport cu euro. Aproape 78% dintre antreprenori afirmă că deprecierea monedei naționale a dus la creșterea costurilor de producție sau de prestare a serviciilor, iar 42,7% spun că aceasta afectează volumul producției sau al serviciilor prestate.

În ceea ce privește majorarea cotelor de TVA la 11% și 21%, aplicată în urmă cu 10 luni, 55,5% dintre respondenți spun că a scăzut volumul produselor sau serviciilor vândute, iar 42,7% afirmă că au fost nevoiți să majoreze prețurile pentru a transfera costurile suplimentare către clienți.

Totodată, 46% dintre antreprenori consideră că majorarea impozitului pe dividende la 16% a fost „cea mai neinspirată măsură” adoptată de guvern în ultimele 10 luni pentru IMM-uri, urmată de creșterea TVA-ului, indicată de 27,5% dintre respondenți.

În cazul majorării salariului minim brut la 4.325 de lei de la 1 iulie 2026, 62,6% dintre antreprenori estimează că vor fi nevoiți să crească prețurile produselor și serviciilor, 35,5% iau în calcul reducerea personalului, iar 8,5% avertizează că măsura ar putea duce la închiderea firmei.

Pentru susținerea microîntreprinderilor, antreprenorii cer în principal debirocratizarea și simplificarea obligațiilor de raportare și conformare (59,9%), acordarea de granturi europene pentru IMM-uri (53,1%) și revenirea la pragul de 500.000 de euro pentru aplicarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor (49,9%).

În ceea ce privește piața muncii, 55,7% dintre firme spun că vor menține actualul număr de angajați în perioada următoare, în timp ce 22,2% afirmă că intenționează să facă disponibilizări de personal.

Sondajul mai arată că 71,2% dintre respondenți susțin înființarea unui Minister pentru IMM-uri, Antreprenoriat și Turism.

Alexandra Loy este redactor și specialistă în afaceri europene. Deține un doctorat în domeniul științe politice, dobândit în anul 2018, cu tema analizării impactului președinției României la Consiliul Uniunii Europene asupra sistemului național de coordonare a afacerilor europene. Alexandra este membru al comunității academice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

