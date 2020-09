Sondaj în Germania: Încrederea cetățenilor în acțiunile guvernului condus de Angela Merkel, la cel mai înalt nivel din 1997 încoace

Mairead McGuinness și Andrew McDowell sunt propunerile guvernului irlandez pentru funcția de comisar european vacantată de Phil Hogan în urma scandalului privind nerespectarea regulilor de distanțare socială în cadrul dineului de gală oferit de clubul de golf al Parlamentului din Irlanda (Oireachtas), a anunțat președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-o postare pe Twitter.

Șefia Executivului de la Bruxelles a fost informată de premierul irlandez Micheal Martin în legătură cu nominalizarea celor doi oficiali europeni care urmează să fie intervievați săptămâna următoare.

The Taoiseach @MichealMartinTD has informed me of the nomination of @MaireadMcGMEP and @AMcDowell as the Irish candidates for the post of commissioner. I will interview them early next week on their qualifications for the job.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 4, 2020