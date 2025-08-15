SUA
Sondaj: Înainte de întâlnirea din Alaska, aproape 60% dintre americani nu au încredere în capacitatea lui Trump de a lua „decizii înțelepte” cu privire la războiul rus din Ucraina
Majoritatea americanilor nu au încredere în capacitatea președintelui Donald Trump de a lua decizii înțelepte în legătură cu războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, înaintea întâlnirii cu președintele rus Vladimir Putin, ce va avea loc în Alaska, arată un sondaj dat publicității înainte de eveniment, potrivit Politico Europe.
Aproape 60% dintre respondenți au declarat într-un sondaj realizat de Pew Research Center că nu sunt „prea încrezători” sau „deloc încrezători” că Trump poate lua „decizii înțelepte” cu privire la cel mai sângeros conflict din Europa de după al Doilea Război Mondial.
Democrații și-au exprimat o încredere semnificativ mai mică în capacitatea președintelui de a lua decizii comparativ cu republicanii, potrivit sondajului realizat la începutul lunii august. Dar Trump a pierdut încrederea și în rândul republicanilor, 73% dintre aceștia declarând pentru Pew Research Center că au o încredere oarecare sau foarte mare în capacitatea lui Trump de a gestiona războiul, comparativ cu 81% în iulie 2024.
Casa Albă a încercat să tempereze așteptările înaintea summitului de vineri din Alaska, purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt referindu-se la întâlnire ca la un „exercițiu de ascultare”. Cu toate acestea, Trump a declarat că se așteaptă ca Putin să ia întâlnirea în serios, amenințând cu „consecințe foarte grave” pentru Moscova dacă liderul rus nu va fi de acord să ia măsuri pentru a pune capăt războiului.
Trump a discutat miercuri cu liderii europeni, inclusiv cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, spunându-le că Ucraina va face parte din orice discuții privind posibile concesii teritoriale, după ce anterior sugerase că orice armistițiu ar include „schimbul de teritorii”.
Americanii sunt împărțiți în mod egal în ceea ce privește responsabilitatea Statelor Unite de a ajuta Ucraina să se apere în război, democrații fiind mult mai înclinați să-și exprime sprijinul pentru asistența acordată Ucrainei de către SUA. Cu toate acestea, mai puțin de 1 din 3 americani consideră războiul o amenințare majoră la adresa intereselor SUA, o scădere drastică față de 2022, când Rusia a lansat invazia pe scară largă asupra țării vecine.
Totuși, americanii sunt mai puțin înclinați acum decât în martie să spună că Trump favorizează prea mult Rusia în război. Schimbarea survine în contextul în care Trump și-a modificat poziția publică față de război în ultimele luni, adoptând un ton din ce în ce mai critic.
Sondajul a fost realizat online și prin telefon în perioada 4-10 august, pe un eșantion aleatoriu de 3.554 de adulți. Marja de eroare este de plus sau minus 1,8 puncte procentuale.
RUSIA
Trump estimează că Putin este pregătit pentru un acord de pace cu Ucraina și că summitul din Alaska “deschide calea” pentru o întâlnire în trei cu Zelenski: Există 25% șanse de eșec
Președintele american Donald Trump a apreciat joi că omologul său rus Vladimir Putin este pregătit să încheie un acord menit să pună capăt războiului în Ucraina, dar un astfel de acord va putea fi convenit numai după o întâlnire la care să participe și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, întâlnire care să urmeze summitului Trump-Putin ce are loc vineri în Alaska, summit despre care președintele american nu exclude totuși posibilitatea să se încheie cu un eșec, relatează agențiile AFP și Reuters.
„Cred acum că el (Putin) este convins că va încheia un acord. Cred că o va face, și vom afla asta la întâlnirea de vineri”, a spus Trump într-un interviu la Fox News Radio, în ajunul summitului din Alaska cu omologul rus.
Acesta este primul summit între SUA și Rusia din 2021 încoace, când liderul rus s-a întâlnit cu președintele de atunci Joe Biden la Geneva, și prima întrevedere Putin – Trump după șase ani. De asemenea, va fi pentru prima dată când un lider rus va pune piciorul pe teritoriul Alaskăi de când Imperiul Rus a vândut teritoriul Statelor Unite în 1867.
„Această întâlnire va deschide calea pentru o alta”, a continuat Trump, potrivit Agerpres, referindu-se la un summit ulterior la care să participe el, Putin și Zelenski, summit pentru care a spus că sunt deja examinate trei posibile locații, una dintre ele fiind tot Alaska, unde președintele ucrainean ar putea veni după summitul ruso-american, dacă acesta se va încheia favorabil.
„A doua întâlnire va fi foarte, foarte importantă, întrucât va fi cea la care ei vor încheia un acord”, a indicat Trump, care a reafirmat că un acord de pace va presupune concesii teritoriale, deși Zelenski susține insistent că nu va ceda niciun teritoriu Rusiei. „Nu vreau să folosesc termenul «împărțirea lucrurilor», dar, într-un anumit fel, nu este un termen greșit. Vor exista schimburi în ce privește frontierele, teritoriile”, a explicat președintele american.
Totuși, el a estimat o probabilitate „de 25%” ca summitul pe care-l va avea vineri cu Putin la o bază militară din apropierea orașului Anchorage să se încheie cu un eșec, caz în care, a spus el, își va vedea mai departe de conducerea SUA, sugerând astfel că nu se va mai implica în soluționarea negociată a războiului ruso-ucrainean.
„În funcție de ce se întâmplă la întâlnirea mea, îi voi telefona președintelui Zelenski și îl voi anunța dacă se pot întâlni”, a concluzionat președintele SUA.
Citiți și Trump dorește o întâlnire în trei cu Putin și Zelenski “aproape imediat” după summitul din Alaska cu liderul rus și amenință Moscova cu “consecințe foarte grave” dacă nu pune capăt războiului
Cu o zi în urmă, Trump a avertizat din nou Rusia cu „consecințe foarte grave” dacă nu acceptă să încheie războiul, el amenințând-o anterior cu noi sancțiuni directe și cu sancțiuni impuse partenerilor comerciali ai săi prin taxe vamale secundare asupra importurilor de petrol rusesc.
În acest timp, la Moscova, președinția rusă a transmis că Putin și Trump vor aborda la summitul din Alaska „chestiunile cele mai complexe”, războiul din Ucraina fiind doar una dintre ele, o alta fiind stabilitatea strategică, însă nu vor semna niciun document la finalul întâlnirii.
Dar președintele rus „va explica acordurile și înțelegerile convenite” la o conferință de presă comună cu Trump după summit, potrivit Kremlinului. Președintele american nu a confirmat însă această conferință de presă comună, dând de înțeles în interviul pentru Fox News Radio că aceasta va depinde de modul cum se va desfășura întâlnirea cu Putin.
Aliații europeni ai Ucrainei i-au reiterat miercuri președintelui american Donald Trump cinci condiții a căror îndeplinire ei o consideră necesară pentru un acord de pace cu Rusia, mesaj transmis la o reuniune prin videoconferință avută de un grup de lideri europeni cu Trump înaintea summitului pe care acesta îl va avea vineri în orașul Anchorage din Alaska cu președintele rus Vladimir Putin. Cele cinci condiții sunt: o încetare a focului, prezența Ucrainei la masa negocierilor într-o întrevedere ulterioară, chestiunile teritoriale trebuie discutate fără recunoașterea legală a ocupației ruse, garanții de securitate robuste pentru Ucraina și o strategie transatlantică comună privind negocierile.
RUSIA
Întâlnirea Trump-Putin din Alaska începe vineri seara cu discuții între patru ochi între cei doi președinți
Întâlnirea mult așteptată dintre președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump va începe vineri dimineață, ora locală din Alaska (ora 15:30 la Washington și 21:30 la Bruxelles), potrivit unui anunț al Kremlinului, informează Politico.
În timp ce Trump va încerca să îl convingă pe Putin să oprească războiul din Ucraina, cei doi lideri vor discuta mai întâi față în față, doar cu translatorii prezenți, înainte de a trece la negocieri mai ample împreună cu delegațiile lor, urmate de un mic dejun de lucru, a declarat joi consilierul prezidențial rus Iuri Ușakov.
Din delegația rusă vor face parte ministrul de externe Serghei Lavrov, ministrul apărării Andrei Belousov, ministrul finanțelor Anton Siluanov — responsabil cu răspunsul Moscovei la sancțiunile occidentale —, șeful fondului suveran de investiții Kirill Dmitriev și Ușakov însuși.
Potrivit agenției de stat Interfax, Kremlinul a anunțat că la finalul summitului este prevăzută o conferință de presă comună.
Ușakov a precizat că „reglementarea ‘crizei ucrainene’” va fi subiectul central, discuțiile urmând să se bazeze pe convorbirile anterioare dintre Kremlin și trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff. Pe agendă se află și teme legate de comerț, cooperare economică și securitate globală.
„Momentul (încheierii întâlnirii) va depinde de modul în care decurge discuția. Există, desigur, parametri de timp, dar v-am spus când vor începe negocierile … iar când se vor termina — acest lucru va depinde, în primul rând, de președinți”, a afirmat Ușakov, adăugând că delegația rusă va „pleca, în mod evident, imediat din SUA” după încheierea negocierilor.
SUA
SUA suspendă temporar unele sancțiuni împotriva Rusiei pentru a facilita desfășurarea întâlnirii Trump-Putin
Departamentul Trezoreriei SUA a emis miercuri o aprobare care va suspenda temporar unele sancțiuni împotriva Rusiei pentru a permite desfășurarea activităților legate de viitorul summit dintre președintele SUA, Donald Trump, și președintele rus, Vladimir Putin, în Alaska, relatează CNN.
Măsura, semnată de directorul Oficiului Trezoreriei pentru Controlul Activelor Străine, scutește temporar activitățile legate de întâlnire până pe 20 august.
Un purtător de cuvânt al Trezoreriei a declarat pentru CNN că majoritatea rușilor sancționați care călătoresc în Alaska pentru summit au primit deja permisiunea de a călători în SUA datorită autorizațiilor anterioare.
Biroul a emis anterior autorizații pentru vizite diplomatice de înalt nivel, a spus purtătorul de cuvânt.
Statele Unite au adoptat mai multe sancțiuni după ce Rusia a invadat neprovocat Ucraina, în februarie 2022, fapt ce ar fi împiedicat deplasarea în Alaska a președintelui rus Vladimir Putin și a ministrului său de Externe Serghei Lavrov.
Președintele american Donald Trump urmează să se întâlnească vineri, în Alaska, cu omologul rus Vladimir Putin pentru a discuta despre războiul declanșat de Moscova în Ucraina.
Potrivit Casei Albe, această întrevedere reprezintă „un exercițiu de ascultate”, prin care liderul de la Casa Albă dorește să ia pulsul situației pentru a identifica cele mai bune formule de a pune capăt conflictului rus.
Într-o întâlnire desfășurată miercuri pentru coordonare transatlantică, aliații europeni i-au prezentat lui Trump condițiile lor pentru un acord de pace: stabilirea imediată a unui armistițiu, implicarea Kievului în discuții, nerecunoașterea ocupației ruse, garanții de securitate și o strategie transatlantică comună.
Conform declarațiilor președintelui american, SUA doresc să organizeze „aproape imediat” o reuniune trilaterală Trump-Putin-Zelenski după întâlnirea de vineri.
Trump a ținut să transmită și un avertisment Kremlinului. Rusia se va confrunta cu „consecințe foarte grave” dacă nu va accepta să pună capăt războiului, a menționat acesta, fără a detalia însă.
