Sondaj îngrijorător: Aproape jumătate dintre alegătorii din țări occidentale sunt nemulțumiți de modul în care funcționează democrația
Un sondaj important realizat de Ipsos pe un eșantion de aproape 10.000 de alegători din nouă țări – șapte din Uniunea Europeană, plus Regatul Unit și Statele Unite – a relevat că aproximativ jumătate dintre alegători sunt nemulțumiți de modul în care funcționează democrația.
Cu excepția Suediei, unde oamenii consideră că politicile democratice funcționează bine, o majoritate clară își exprimă îngrijorarea cu privire la riscurile la care vor fi expuse sistemele lor democratice următorii cinci ani, potrivit sondajului prezentat în exclusivitate de Politico.
Sondajul vine pe fondul îngrijorării crescânde că democrația din Occident este amenințată. Disparitatea veniturilor la nivel mondial stimulează sprijinul pentru partidele extremiste, subminează dezbaterea și pregătește terenul pentru autoritarism, potrivit unui raport recent al G20.
Săptămâna aceasta, Comisia Europeană și-a dezvăluit planurile de consolidare a democrației în cele 27 de țări ale UE. Criticii au afirmat însă că propunerea sa de combatere a interferențelor străine în alegerile europene este prea slabă, participarea fiind voluntară în întreaga Uniune.
Citiți și: Comisia Europeană lansează „Scutul european pentru democrație", un nou cadru pentru protejarea alegerilor, presei și societății libere
Pentru noul sondaj, Ipsos a chestionat peste 9.800 de alegători din Marea Britanie, Franța, Statele Unite, Spania, Italia, Suedia, Croația, Țările de Jos și Polonia între 12 și 29 septembrie. Sondajul a relevat că, în medie, 45% dintre respondenții din toate cele nouă țări examinate erau nemulțumiți de modul în care funcționa democrația.
Alegătorii care s-au identificat ca aparținând extremelor politice – atât de extremă stânga, cât și de extremă dreapta – erau cei mai predispuși să spună că democrația eșuează.
În Franța și Țările de Jos, nivelul de satisfacție a scăzut în ultimul an ca urmare a turbulențelor politice. Guvernul francez s-a prăbușit în repetate rânduri pe fondul unei crize continue privind bugetul național, în timp ce coaliția olandeză s-a destrămat la începutul acestui an, declanșând alegeri care au avut loc în octombrie.
În niciuna dintre cele nouă țări chestionate, majoritatea alegătorilor nu consideră că guvernul național le reprezenta bine opiniile. Alegătorii din Croația și Marea Britanie au fost cel mai puțin înclinați să fie de acord că guvernele lor îi reprezintă în mod eficient, doar 23% dintre ei afirmând acest lucru în ambele cazuri.
În toate țările chestionate, cu excepția Poloniei – care a înregistrat o prezență ridicată la alegerile prezidențiale din acest an –, mai mulți alegători au afirmat că modul în care funcționează democrația s-a înrăutățit în ultimii cinci ani decât că s-a îmbunătățit. În SUA, 61% dintre alegători consideră că starea democrației s-a înrăutățit din 2020.
Alegătorii din Franța (86%) și Spania (80%) sunt cei mai îngrijorați cu privire la ceea ce vor însemna următorii cinci ani pentru sistemele lor democratice. Respondenții au identificat drept cele mai mari riscuri pentru democrație dezinformarea, corupția, lipsa de responsabilitate a politicienilor și ascensiunea partidelor extremiste.
În general, majoritatea persoanelor chestionate sprijină în continuare cu tărie idealurile democratice, deși în Croația mai mult de jumătate (51%) au afirmat că menținerea democrației merită doar dacă aceasta asigură o bună calitate a vieții.
Ipsos a constatat că respondenții susțin măsurile de protejare a democrației, în special legile și aplicarea acestora pentru combaterea corupției, protejarea independenței instanțelor judecătorești, o mai bună educație civică în școli și reglementări împotriva știrilor false și a discursurilor instigatoare la ură pe rețelele de socializare.
Franța își îmbunătățește scutul nuclear. Parisul a încheiat un nou ciclu de modernizare a rachetelor sale nucleare
Ministerul francez al Apărării a anunțat că Parisul a încheiat ciclul de modernizare a rachetelor sale nucleare prin punerea în serviciu a rachetei ASMPA-R pentru Forțele aeronavale nucleare, informează AFP, citat de Agerpres.
„Foc reușit! Forța aeronavală nucleară (FANU) a efectuat cu succes un foc de evaluare a rachetei strategice aer-sol cu rază medie de acțiune îmbunătățită și renovată (ASMPA-R). Lansată fără încărcătură explozivă de un avion Rafale al Marinei racheta, dezvoltată de MBDA, a fost urmărită pe toată traiectoria sa de mijloacele de observare ale Direcției Generale pentru Armament”, a scris Ministerul francez al Apărării într-un mesaj publicat pe pagina sa de X.
Tir réussi ! Un tir d’évaluation du missile stratégique Air-sol moyenne portée amélioré rénové (ASMPA-R) a été réalisé avec succès par la Force aéronavale nucléaire (FANU).
Tiré sans charge militaire par un Rafale de la @Marinenationale, le missile, développé par @MBDAFrance, a… pic.twitter.com/Lwa0FclNEt
— Ministère des Armées et des Anciens combattants (@Armees_Gouv) November 13, 2025
Potrivit unui comunicat al Ministerului francez al Apărării, punerea în serviciu operațional a fost semnată luni de Catherine Vautrin, iar această lansare „încheie manevra de reînnoire a capacităților componentei aeropurtate a descurajării nucleare franceze”.
Forța Aeronavală Strategică are în componență avioane Rafale Marine care au capacitatea de a transporta focoase nucleare de pe un portavion. Cealaltă componentă aeropurtată a descurajării este asigurată de Forțele Aeriene Strategice (FAS) ale Forțelor Aeriene și Spațiale.
După acest test, descurajarea nucleară franceză dispune de rachete modernizate pentru toate dotările militare: submarine, avioane Rafale, atât cele ale Forțelor aeriene, cât și cele ale Marinei.
Putere nucleară, Franța lucrează deja la îmbunătățirea arsenalului său nuclear, mai precis la racheta balistică M51.4 și la viitoarea rachetă aer-sol nucleară de generația a patra (ASN4G), ultima având drept orizont de operaționalizare anul 2035.
Sectorul nuclear global a cunoscut o nouă dinamică în ultima perioadă, lucru constatat și de președintele finlandez Alexander Stubb.
Președintele american Donald Trump a anunțat că Statele Unite vor relua testele nucleare, după ce Rusia a afirmat că a testat o nouă rachetă de croazieră cu propulsie nucleară, Burevestnik, precum și o dronă subacvatică cu propulsie și capacitate nucleară.
Nicio altă țară în afară de Coreea de Nord nu este cunoscută ca ar fi efectuat o detonare nucleară în ultimele decenii.
Marea Britanie și Franța sunt singurele două țări europene care fac parte din clubul puterilor nucleare.
Președintele francez a dat startul în acest an unei ample dezbateri cu partenerii și aliații europeni cu privire un “dialog strategic” legat de extinderea umbrelei nucleare franceze în Europa.
“Dacian Fall 2025”: Oana Țoiu subliniază nevoia de a crește numărul forțelor aliate în România pe flancul estic pentru a întări capacitatea NATO de apărare
Ministrul afacerilor externe Oana Țoiu a participat, miercuri și joi, la evenimentele de nivel înalt desfășurate la Sibiu și Cincu, în cadrul exercițiului NATO „Dacian Fall 2025”, context în care a subliniat că este nevoie de o creștere a numărului de trupe aliate dislocate în România și pe tot Flancul Estic, pentru a întări capacitatea defensivă a Alianței, potrivit unui comunicat al MAE remis CaleaEuropeană.ro.
Exercițiul a constituit un moment important în procesul de consolidare a prezenței NATO pe teritoriul țării noastre, deoarece a confirmat capacitatea Grupului de luptă aliat din România de a crește de la nivel de batalion la nivel de brigadă.
“Prezența unui număr de aproximativ 5000 de militari din 10 state aliate a fost o demonstrație concretă a angajamentului NATO de apărare a fiecărui centimetru de teritoriu aliat, inclusiv a României”, transmite sursa citată.
La evenimentele de marcare a încheierii exercițiului au participat numeroși ambasadori ai statelor NATO în cadrul Consiliului Nord-Atlantic, reprezentanți militari ai statelor aliate, precum și înalți oficiali din structurile și comandamentele NATO.
“În cadrul dialogului cu aceștia, precum și cu prilejul vizitelor la Academia Forțelor Terestre, Comandamentul Corpului Multinațional NATO pentru Sud-Est de la Sibiu și Centrul de Instruire de la Cincu, ministrul afacerilor externe Oana Țoiu a adresat mulțumiri statelor aliate pentru contribuțiile cu trupe și capabilități la prezența NATO din România. A arătat că, pe fondul situației de securitate actuale, este nevoie de o creștere a numărului de trupe aliate dislocate în România și pe tot Flancul Estic, pentru a întări capacitatea defensivă a Alianței. A evidențiat rolul important al comandamentelor NATO de pe teritoriul României în coordonarea și integrarea forțelor aliate, în colaborare cu forțele armate române, precum și al militarilor aliați trimiși de statele membre în cadrul acestor comandamente, de punți de legătură între România și aliații săi”, arată sursa citată.
In cadrul vizitei, ministrul român de externe a avut o întâlnire cu ambasadorul Matthew Whitaker, reprezentantul permanent al SUA în cadrul Consiliului Nord-Atlantic, cu care a discutat despre interesul României de consolidare a parteneriatului strategic cu SUA, precum și despre importanța prezenței militare a SUA în țara noastră, ca factor esențial de descurajare și apărare.
Nicușor Dan, la finalul exercițiului Dacian Fall care a marcat ridicarea grupului de luptă NATO la nivel de brigadă: A fost confirmată capacitatea NATO de a reacționa rapid și eficient oriunde este necesar pe teritoriul aliat
"Așa arată descurajarea pe Flancul Estic", afirmă ministrul apărării după ce grupul de luptă NATO a fost ridicat la nivel de brigadă: 3.000 de militari francezi sunt integrați cu forțele armate române
Exercițiul Dacian Fall 2025 a fost unul dintre cele mai complexe exerciții multinaționale de pe Flancul Estic, reunind peste 5.000 de militari și aproximativ 1.200 de mijloace tehnice din 10 state aliate, cu componente terestre, aeriene și cibernetice integrate într-o arhitectură unitară de descurajare.
DAFA25 a avut ca obiectiv integrarea operațională a forțelor participante asigurate de națiunile contributoare, în principal Franța și Armata României, și marchează etapa finală de ridicare temporară la nivel brigadă a Grupurilor de Luptă NATO din România și Bulgaria.
Exercițiul s-a încheiat cu Ziua Distinșilor Vizitatori, la care au participat mai mulți oficiali români, între care șeful Statului Major al Apărării, general Gheorghiță Vlad, ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, ministrul economiei Radu Miruță și consilierul prezidențial pentru securitate națională, Marius Lazurca.
Totodată, la eveniment a fost prezent și generalul Christopher Donahue, șeful Comandamentului Forțelor Terestre NATO și comandant al Forțelor Terestre Americane în Europa și Africa, precum și mai mulți ambasadori ai țărilor aliate la NATO, alături de ambasadorul român Dan Neculăescu, între care reprezentanții Statelor Unite și Franței la Alianța Nord-Atlantică.
“Așa arată descurajarea pe Flancul Estic”, afirmă ministrul apărării după ce grupul de luptă NATO a fost ridicat la nivel de brigadă: 3.000 de militari francezi sunt integrați cu forțele armate române
Ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu, a transmis joi un mesaj la finalul exercițiului „DACIAN FALL 25”, subliniind rolul esențial al cooperării aliate și nivelul ridicat de pregătire demonstrat în ultimele săptămâni.
Potrivit ministrului, exercițiul a evidențiat capacitatea structurilor NATO din România de a opera la standarde moderne, atât la nivel de comandă și control la HQ MND-SE, cât și în teren, la Cincu, unde Grupul de Luptă al Alianței a fost ridicat temporar la nivel de brigadă.
„Zece state, interoperabilitate reală, reacție rapidă. Așa arată descurajarea pe Flancul Estic”, a afirmat Moșteanu.
Moșteanu a precizat că participarea celor zece state aliate și nivelul avansat de instruire demonstrează că apărarea României este „solidă și bine coordonată”. „În fața oricărei amenințări, avem aliați puternici, forțe bine pregătite și o cooperare care funcționează”, a mai declarat acesta.
Ministrul a ținut să evidențieze contribuția Franței, amintind că aceasta a fost primul stat care a trimis trupe în România, la doar patru zile după începutul invaziei ruse în Ucraina. „O decizie fermă și un mesaj puternic de solidaritate aliată”, a subliniat Moșteanu.
De atunci, Grupul de Luptă NATO de la Cincu, cu Franța ca națiune-cadru, a evoluat până la nivel de brigadă, iar în prezent aproximativ 3.000 de militari francezi sunt integrați cu forțele armate române.
„România este un aliat serios, respectat și un partener activ în asigurarea securității întregii regiuni”, a concluzionat ministrul apărării.
Citiți și Nicușor Dan, la finalul exercițiului Dacian Fall care a marcat ridicarea grupului de luptă NATO la nivel de brigadă: A fost confirmată capacitatea NATO de a reacționa rapid și eficient oriunde este necesar pe teritoriul aliat
Exercițiul Dacian Fall 2025 a fost unul dintre cele mai complexe exerciții multinaționale de pe Flancul Estic, reunind peste 5.000 de militari și aproximativ 1.200 de mijloace tehnice din 10 state aliate, cu componente terestre, aeriene și cibernetice integrate într-o arhitectură unitară de descurajare.
DAFA25 a avut ca obiectiv integrarea operațională a forțelor participante asigurate de națiunile contributoare, în principal Franța și Armata României, și marchează etapa finală de ridicare temporară la nivel brigadă a Grupurilor de Luptă NATO din România și Bulgaria.
Exercițiul s-a încheiat cu Ziua Distinșilor Vizitatori, la care au participat mai mulți oficiali români, între care șeful Statului Major al Apărării, general Gheorghiță Vlad, ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, ministrul economiei Radu Miruță și consilierul prezidențial pentru securitate națională, Marius Lazurca.
Totodată, la eveniment a fost prezent și generalul Christopher Donahue, șeful Comandamentului Forțelor Terestre NATO și comandant al Forțelor Terestre Americane în Europa și Africa, precum și mai mulți ambasadori ai țărilor aliate la NATO, alături de ambasadorul român Dan Neculăescu, între care reprezentanții Statelor Unite și Franței la Alianța Nord-Atlantică.
