Sondaj îngrijorător: Aproape jumătate dintre alegătorii din țări occidentale sunt nemulțumiți de modul în care funcționează democrația

Un sondaj important realizat de Ipsos pe un eșantion de aproape 10.000 de alegători din nouă țări – șapte din Uniunea Europeană, plus Regatul Unit și Statele Unite – a relevat că aproximativ jumătate dintre alegători sunt nemulțumiți de modul în care funcționează democrația.

Cu excepția Suediei, unde oamenii consideră că politicile democratice funcționează bine, o majoritate clară își exprimă îngrijorarea cu privire la riscurile la care vor fi expuse sistemele lor democratice următorii cinci ani, potrivit sondajului prezentat în exclusivitate de Politico.

Sondajul vine pe fondul îngrijorării crescânde că democrația din Occident este amenințată. Disparitatea veniturilor la nivel mondial stimulează sprijinul pentru partidele extremiste, subminează dezbaterea și pregătește terenul pentru autoritarism, potrivit unui raport recent al G20.

Săptămâna aceasta, Comisia Europeană și-a dezvăluit planurile de consolidare a democrației în cele 27 de țări ale UE. Criticii au afirmat însă că propunerea sa de combatere a interferențelor străine în alegerile europene este prea slabă, participarea fiind voluntară în întreaga Uniune.

Pentru noul sondaj, Ipsos a chestionat peste 9.800 de alegători din Marea Britanie, Franța, Statele Unite, Spania, Italia, Suedia, Croația, Țările de Jos și Polonia între 12 și 29 septembrie. Sondajul a relevat că, în medie, 45% dintre respondenții din toate cele nouă țări examinate erau nemulțumiți de modul în care funcționa democrația.

Alegătorii care s-au identificat ca aparținând extremelor politice – atât de extremă stânga, cât și de extremă dreapta – erau cei mai predispuși să spună că democrația eșuează.

În Franța și Țările de Jos, nivelul de satisfacție a scăzut în ultimul an ca urmare a turbulențelor politice. Guvernul francez s-a prăbușit în repetate rânduri pe fondul unei crize continue privind bugetul național, în timp ce coaliția olandeză s-a destrămat la începutul acestui an, declanșând alegeri care au avut loc în octombrie.

În niciuna dintre cele nouă țări chestionate, majoritatea alegătorilor nu consideră că guvernul național le reprezenta bine opiniile. Alegătorii din Croația și Marea Britanie au fost cel mai puțin înclinați să fie de acord că guvernele lor îi reprezintă în mod eficient, doar 23% dintre ei afirmând acest lucru în ambele cazuri.

În toate țările chestionate, cu excepția Poloniei – care a înregistrat o prezență ridicată la alegerile prezidențiale din acest an –, mai mulți alegători au afirmat că modul în care funcționează democrația s-a înrăutățit în ultimii cinci ani decât că s-a îmbunătățit. În SUA, 61% dintre alegători consideră că starea democrației s-a înrăutățit din 2020.

Alegătorii din Franța (86%) și Spania (80%) sunt cei mai îngrijorați cu privire la ceea ce vor însemna următorii cinci ani pentru sistemele lor democratice. Respondenții au identificat drept cele mai mari riscuri pentru democrație dezinformarea, corupția, lipsa de responsabilitate a politicienilor și ascensiunea partidelor extremiste.

În general, majoritatea persoanelor chestionate sprijină în continuare cu tărie idealurile democratice, deși în Croația mai mult de jumătate (51%) au afirmat că menținerea democrației merită doar dacă aceasta asigură o bună calitate a vieții.

Ipsos a constatat că respondenții susțin măsurile de protejare a democrației, în special legile și aplicarea acestora pentru combaterea corupției, protejarea independenței instanțelor judecătorești, o mai bună educație civică în școli și reglementări împotriva știrilor false și a discursurilor instigatoare la ură pe rețelele de socializare.