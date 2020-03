Sondaj INSCOP: 80,7% dintre români sunt de părere că apartenența României la UE ne poate ajuta în combaterea epidemiei de coronavirus

România a fost prima țară din acest grup care a solicitat o misiune umanitară pentru combaterea COVID-19, cu două aeronave C-17, pentru a aduce din Coreea de Sud echipamente medicale de protecție, a declarat, joi, locotenentul-comandor George Crăciun, pilot în cadrul Forțelor Aeriene Române și unul dintre comandanții zborului NATO care a transportat de la Seul la București echipamentele achiziționate de România din Coreea de Sud.

”Pot spune că această misiune umanitară la care am participat este misiunea mea de suflet pentru că am reușit să fac ceva pentru țara mea. Ca român și ca militar, consider că mi-a dat cea mai mare satisfacție. Mă bucur că am putut să ajut. Sper ca autoritățile și cei care luptă în linia întâi împotriva răspândirii COVID-19 să se folosească de toate aceste echipamente și să salveze vieți, astfel să putem reuși să trecem peste această perioadă. Vreau să le transmit tuturor românilor să aibă încredere în armată. Vom fi întotdeauna alături de ei! Să respecte deciziile autorităților, să stea în case și să fie responsabili în tot ceea ce fac”, a spus locotenentul Crăciun, conform unei postări a Forțelor Aeriene Române.

Potrivit acestuia, timpul optim pentru executarea unei astfel de misiuni era de o săptămână, însă în contextul circumstanțelor actuale ea a durat trei zile. De asemenea, planificarea acestui tip zbor s-a realizat în 72 de ore, în condițiile în care, de regulă, s-ar fi planificat în aproximativ 45 de zile.

”România a fost prima țară din acest grup care a solicitat o misiune umanitară pentru combaterea COVID-19, cu două aeronave C-17, pentru a aduce din Coreea de Sud echipamente medicale de protecție. Ca măsuri de protecție pe timpul zborului, toți cei 24 de membri ai echipajului au fost testați înainte de misiune. De asemenea, au fost alături de noi o echipă medicală, care a monitorizat permanent starea de sănătate a celor din aeronavă”, a mai spus el.

Cele 45 de tone de echipament medical, constând în 100.000 de combinezoane de protecţie, achiziţionate de statul român din Coreea de Sud, au ajuns joi pe Aeroportul Otopeni, fiind transportate de la Seul.

Transportul a fost asigurat cu o aeronavă C-17 Globemaster III, în cadrul cotei de ore de zbor alocate României, ca stat membru al Unităţii Multinaţionale de Transport Strategic.

Ministerul Apărării Naţionale anunţa, cu o zi în urmă, că a solicitat Capabilităţii de Transport Aerian Strategic a NATO, care operează de pe Baza Aeriană Papa din Ungaria, desfăşurarea unei misiuni aeriene de urgenţă, pentru transportul a aproximativ 45 de tone de echipament medical de la Seul la Bucureşti.

Conform MApN, echipamentele, 100.000 de combinezoane de protecţie, au fost achiziţionate de statul român prin Oficiul Naţional de Achiziţii Centralizate, în cadrul eforturilor de combatere a efectelor pandemiei de COVID-19 în ţara noastră.

România a semnat în anul 2008, ca membru fondator, Memorandumul de Înţelegere pentru constituirea Capabilităţii de Transport Aerian Strategic, alături alte nouă ţări NATO – Bulgaria, Estonia, Lituania, Olanda, Norvegia, Polonia, Slovenia, SUA şi Ungaria, dar şi două membre ale Parteneriatului pentru Pace: Finlanda şi Suedia.