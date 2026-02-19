ROMÂNIA
Sondaj INSCOP: Donald Trump și Emmanuel Macron conduc în topul încrederii în lideri internaționali
Donald Trump și Emmanuel Macron conduc în topul încrederii românilor în lideri internaționali, potrivit unui sondaj realizat de INSCOP Research în perioada 28 ianuarie – 6 februarie, la solicitarea New Strategy Center.
Trump și Macron se află pe primele poziții în clasamentul încrederii românilor în lideri internaționali, 33% dintre respondenți declarând că au foarte multă și destul de multă încredere cei doi președinți, american și francez (față de 30.5%, respectiv 26.3% în iunie 2025). Clasamentul continuă cu Ursula von der Leyen cu un capital de încredere de 23.7%, Volodimir Zelenski cu 23.1%, și Friedrich Merz cu 20.8%. Pe ultimele poziții se situează Viktor Orbán cu 20.5% și Vladimir Putin cu 17.5% (față de 15.6% în iunie 2025).
Donald Trump
Potrivit sondajului, 13,9% dintre participanți declară că au foarte multă încredere în Donald Trump, iar 19,1% spun că au destul de multă încredere. De cealaltă parte, 18,9% indică un nivel destul de scăzut de încredere, în timp ce 45% afirmă că au foarte puțină încredere sau deloc. Totodată, 1,3% dintre respondenți nu știu sau nu au dorit să răspundă, iar 1,7% declară că nu îl cunosc.
Au încredere în președintele american mai ales: votanții AUR, tinerii sub 30 de ani și persoanele de peste 60 de ani, cei cu educație medie, locuitorii din mediul rural. Votanții PNL și USR, femeile, persoanele între 30 și 59 de ani, cei cu educație superioară și locuitorii din București și din urbanul mare au cea mai puțină încredere în Donald Trump.
Emmanuel Macron
În ceea ce îl privește pe Emmanuel Macron, 8,6% dintre respondenți afirmă că au foarte multă încredere în liderul francez, iar 24,3% declară că au destul de multă încredere. În același timp, 14% indică un nivel destul de scăzut de încredere, în timp ce 46,6% spun că au foarte puțină încredere sau deloc. De asemenea, 2,6% nu știu sau nu au dorit să răspundă, iar 3,8% declară că nu îl cunosc.
Au încredere în președintele francez mai ales: votanții PNL și USR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație superioară, locuitorii din București. Votanții AUR, persoanele între 30 și 59 de ani, cei cu educație primară și locuitorii din mediul privat sunt categoriile de populație care au cea mai puțină încredere în Emanuel Macron.
Ursula von der Leyen
Votanții PNL și USR, persoanele cu educație superioară și locuitorii din București tind să aibă cea mai multă încredere în Ursula von der Leyen. Au puțină încredere sau deloc în șefa Comisiei Europene în special: votanții PSD și AUR, persoanele între 30 și 44 de ani, cei cu educație primară.
Volodimir Zelenski
În ceea ce îl privește pe Volodimir Zelenski, 7% dintre respondenți declară că au foarte multă încredere, iar 16,1% spun că au destul de multă încredere. În același timp, 15,5% indică un nivel destul de scăzut de încredere, în timp ce 56,5% afirmă că au foarte puțină încredere sau deloc. Totodată, 2,3% nu știu sau nu au dorit să răspundă, iar 2,5% declară că nu îl cunosc.
Au încredere în președintele ucrainean mai ales: votanții PNL și USR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație superioară, locuitorii din București. Votanții PSD și AUR, persoanele între 30 și 44 de ani, cei cu educație primară și locuitorii din mediul rural sunt categoriile de populație care au cea mai puțină încredere în Volodimir Zelensky.
Friedrich Merz
6% dintre respondenți afirmă că au foarte multă încredere în Merz. 14.7% spun că au destul de multă încredere, 15.3% destul de puțină, iar 38% foarte puțină sau deloc. Ponderea non-răspunsurilor este de 3.1%, în timp ce 22.9% declară că nu îl cunosc.
Au încredere în cancelarul Germaniei mai ales: votanții PNL și USR, persoanele cu educație superioară, locuitorii din București. Votanții AUR, persoanele între 30 și 44 de ani, cei cu educație primară și angajații din sectorul privat au cea mai puțină încredere în Friedrich Merz.
Viktor Orbán
În ceea ce îl privește pe Viktor Orbán, 9,8% dintre respondenți declară că au foarte multă încredere, iar 10,7% spun că au destul de multă încredere. În același timp, 17,3% indică un nivel destul de scăzut de încredere, în timp ce 55,9% afirmă că au foarte puțină încredere sau deloc. Totodată, 2,7% nu știu sau nu au dorit să răspundă, iar 3,5% declară că nu îl cunosc.
Au încredere în premierul Ungariei mai ales: votanții AUR și angajații din domeniul public. Votanții PNL și USR, persoanele între 30 și 44 de ani, cei cu educație superioară, locuitorii din București și angajații din sectorul privat sunt categoriile de populație care au cea mai puțină încredere în liderul maghiar.
Vladimir Putin
Au încredere în Vladimir Putin mai ales: votanții AUR și tinerii sub 30 de ani. Tind să nu aibă încredere președintele rus în special: votanții PSD, PNL și USR, femeile, persoanele de peste 60 de ani, cei cu educație superioară. Votanții PNL și USR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație superioară, locuitorii din București și din urbanul mare și angajații din sectorul public sunt categoriile de populație care au cea mai puțină încredere în liderul chinez.
ROMÂNIA
Dragoș Pîslaru: Vom transmite o scrisoare Comisiei Europene în care vom explica demersurile și vom pune o nouă lumină asupra cererii de plată nr. 3 din PNRR
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat joi că autoritățile române au informat Comisia Europeană cu privire la evoluțiile legate de jalonul privind pensiile magistraților, subliniind că, după promulgarea legii și publicarea acesteia în Monitorul Oficial, România va retransmite documentele care atestă îndeplinirea jalonului aferent cererii de plată nr. 3 din PNRR.
„Am avut o comunicare informală cu Comisia Europeană, am avut o comunicare tehnică, în care am atenționat cu privire la această evoluție legată de jalonul privind pensiile magistraților. Asta ce înseamnă? Înseamnă că i-am notificat inclusiv la demersurile pe care le vom pregăti, am anunțat faptul că vom reface și retransmite în sistemul de schimb oficial de informații cu Comisia Europeană, Cover Note-ul, deci documentul care prezintă dovada îndeplinirii jalonului. Așteptăm promulgarea și numărul din Monitorul Oficial pentru a încheia acel document și vom avea o scrisoare în care vom explica toate demersurile și vom pune o nouă lumină asupra cererii de plată 3, în ceea ce privește modul în care România şi-a îndeplinit acest jalon”, a declarat Pîslaru, într-o conferință de presă, la Palatul Victoria.
Ministrul a mai precizat că promulgarea legii privind pensiile magistraților este iminentă, subliniind că analiza cererii de plată nr. 3 va lua în considerare argumentele și documentele pe care România urmează să le transmită Comisiei Europene.
Dragoș Pîslaru a arătat că, deși există o întârziere de peste două luni față de termenul inițial, este esențial ca informațiile să fie depuse în timp util pentru a putea fi incluse în evaluarea cererii de plată, mizând totodată pe dialogul și relațiile instituționale de la Bruxelles.
În acest context, ministrul a estimat că răspunsul Comisiei Europene nu ar trebui să întârzie dincolo de luna martie, cel mai probabil în prima jumătate a lunii, pentru a nu depăși perioada uzuală de analiză.
„Pentru mine, ceea ce era foarte important era să mă asigur că, deși suntem la 13-lea ceas, o întârziere de mai mult de două luni peste 28 noiembrie, cel puțin prin modul în care ne mișcăm și punem problema, relațiile pe care le avem la Bruxelles, vom putea depune în timp util aceste informații ca să poată să fie luate în calcul în analiza pe cererea de plată 3. Asta este ceva important. Răspunsul nu poate să întârzie mai mult de luna martie, aș îndrăzni să spun prima jumătate a lunii martie, pentru că se depășește perioada aceea de analiză uzuală”, a explicat Dragoș Pîslaru.
Ministrul a declarat miercuri că decizia Curții Constituționale privind legea pensiilor magistraților reprezintă un moment important atât din perspectiva echității sociale, cât și a relației României cu Comisia Europeană în cadrul PNRR.
Citiți și
Ilie Bolojan salută decizia CCR privind pensiile magistraților și anunță demersuri pentru recuperarea fondurilor din PNRR: Reușim un pas mare spre echitate
Nicușor Dan salută decizia CCR privind reforma pensiilor magistraților: Un gest de echitate, așteptat de societatea noastră
Reforma pensiilor de serviciu ale magistraților reprezintă unul dintre jaloanele incluse în PNRR, iar neîndeplinirea acestuia la termen a dus la reținerea unei sume de aproximativ 231 milioane de euro din componenta de granturi aferentă unei cererii de plată nr. 3.
ROMÂNIA
Oana Țoiu anunță participarea României la programul european EastInvest: „Zone precum Moldova sau Delta Dunării primesc o șansă în plus să rămână atractive pentru investitori”
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a anunțat că, în ședința de Guvern de joi, a fost adoptat memorandumul dedicat participării României la programul european EastInvest.
„Se vorbește mult despre securitate la granița de est, dar dincolo de hărți și strategii militare, există o realitate economică pe care nu o putem ignora. Reziliența depinde și de puterea economică și vrem să creștem județele noastre de frontieră — din Moldova până la Dunăre și mare — care duc o luptă invizibilă cu scăderea investițiilor”, a scris Oana Țoiu, pe Facebook.
Ministrul Afacerilor Externe a precizat că EastInvest „nu este doar un alt acronim de la Bruxelles”, ci un instrument care mobilizează 20 de miliarde de euro pentru a face viața mai predictibilă în regiunile de graniță.
Potrivit acesteia, programul va include un punct unic de acces unde primăriile și companiile vor putea identifica atât oportunități de finanțare, cât și servicii de consultanță pentru proiecte din domeniul logisticii, energiei sau digitalizării.
„Pentru noi, asta înseamnă că zone precum Moldova sau Delta Dunării primesc o șansă în plus să rămână atractive pentru investitori și sigure pentru cei care locuiesc acolo. Granița de est a Uniunii trebuie să fie o zonă vie, prosperă, nu doar o linie de apărare”, a explicat Oana Țoiu.
SĂNĂTATE
România, epicentrul rujeolei în UE, pe fondul unui declin istoric al vaccinării ROR. FRPV: ”Acoperirea vaccinală atât de scăzută este inacceptabilă”
Forumul Român Pro-Vaccinare (FRPV) atrage atenția asupra scăderii îngrijorătoare a ratelor de vaccinare din România, un fenomen care expune populația la îmbolnăviri severe, complicații și decese cauzate de boli prevenibile prin vaccinare, precum rujeola, tusea convulsivă, pneumonia și gripa, informează într-un comunicat oficial, remis CaleaEuropeana.ro.
Acoperirea vaccinală se situează sub pragul de 95% recomandat de Organizația Mondială a Sănătății pentru menținerea imunității colective, ceea ce poate favoriza reapariția unor boli prevenibile prin vaccinare.
Conform datelor Institutului Național de Sănătate Publică, acoperirea vaccinală este:
- 55% este acoperirea la 12 luni pentru vaccinurile din PNV (Hepatita B, DTPa, VPI, Hib);
- 47,4% este acoperirea pentru ROR ;
- 54% este acoperirea pentru vaccinul pneumococic;
- 6,1% acoperire pentru gripă la nivelul populației generale, pe grupe de vârstă rata este de 2,5% pentru persoane sub 18 ani și 20,2% pentru persoane cu vârsta de 65 de ani și peste.
„Scăderea ratei de vaccinare înseamnă că tot mai mulți oameni rămân expuși în fața unor boli care pot fi severe și chiar amenințătoare de viață. Vaccinarea ramane una dintre cele mai sigure modalități prin care fiecare dintre noi își poate proteja propria sănătate și sănătatea celor dragi.”, a precizat prof. univ. dr. Victoria ARAMĂ, președintele Societatii Române de Strategii de Vaccinare și Promovare a Sănătății.
Aceste procente reflectă ca aproape jumătate dintre copiii eligibili nu sunt protejați prin vaccinare împotriva unor boli care pot avea o evoluție severă.
Inclusiv vaccinarea împotriva HPV, care previne cancere evitabile, rămâne subutilizată, lăsând generații întregi expuse unor riscuri grave pe termen lung.
Citiți și: 6 femei mor zilnic de cancer de col uterin în România. Vaccinarea anti-HPV și screeningul pot schimba această realitate
Creșterea dramatică a cazurilor de rujeolă reprezintă un pericol major pentru sănătatea publică
Între ianuarie 2023 și decembrie 2025 au fost confirmate 35.736 cazuri de rujeolă și 30 de adulți și copii au murit.
Potrivit Centrului European pentru Controlul Bolilor, între 1 februarie 2024 și 31 ianuarie 2025, numărul total de persoane diagnosticate cu rujeolă a fost de 32.265, la nivelul UE, dintre care 27.568 proveneau din România (27.568). A doua țară din top este la mare distanță – Italia, cu 1.097 de cazuri.
- În perioada 2024-2025, România a înregistrat 85,4% dintre toate cazurile de rujeolă din UE.
- România are de peste 25 de ori mai multe cazuri decât Italia în perioada menționată.
Citiți și: CE va lansa o inițiativă globală pentru reziliența în sănătate, pe fondul dezinformării. România, epicentrul rujeolei în UE, cu cea mai scăzută rată de vaccinare ROR
Vaccinul ROR protejează împotriva a trei boli infecțioase virale: R – rujeolă; O – oreion și R – rubeolă.
Mai multe informații regăsiți în raportul Salvații Copiii.
Un alt semnal major de alarmă îl reprezintă evoluția tusei convulsive
Incidența acestei boli a crescut în 2024 de 62 de ori față de anul anterior, iar în 2025 au fost raportate 519 cazuri de tuse convulsivă și 2 decese, ambele la sugari nevaccinați.
Situația vaccinării împotriva gripei sezoniere este la fel de îngrijorătoare
În acest sezon gripal 68 de oameni au murit. Vârful îmbolnăvirilor de gripă a fost înregistrat în săptămâna 51 din 2025 când au fost raportați de 4 ori mai mulți bolnavi comparativ cu aceeași perioadă din anul 2024, mai exact – 11.174 cazuri de gripă.
„Nivelurile scăzute de acoperire vaccinală pot favoriza creșterea numărului de cazuri de boli prevenibile, afectând în special persoanele vulnerabile și punând presiune suplimentară asupra sistemului de sănătate”, a declarat prof. univ. dr. Adriana PISTOL, președintele Societatii Române de Epidemiologie.
România dispune de vaccinuri gratuite pentru copii prin Programul Național de Vaccinare și compensate integral sau parțial pentru persoanele cu boli cronice, grupele la risc și vârstnici. În ciuda acestui acces, vaccinarea rămâne insuficient utilizată, pe fondul dezinformării și al scăderii încrederii în beneficiile prevenției.
„Acoperirea vaccinală atât de scăzută este inacceptabilă. A atins un nivel chiar mai mic decât în anii în care aveam probleme cu aprovizionarea. Astăzi avem vaccinuri, sunt compensate, dar nu le facem. Nu suntem suficient de conștienți de pericolele reale la care ne expunem.”, a adăugat conf. univ. dr. Gindrovel DUMITRA, vicepreședintele Societatii Naționale de Medicina Familiei.
Forumul Român Pro-Vaccinare face apel la autorități, profesioniștii din sănătate și populația generală să trateze vaccinarea ca pe o prioritate imediată de sănătate publică. Printre măsurile susținute de specialiștii din cadrul Forumului se numără: campanii susținute de informare; soluții administrative care să aducă vaccinarea cât mai aproape de oameni, consolidarea dialogului medic–pacient și reconstrucția încrederii în vaccinare.
Despre Forumul Român Pro-Vaccinare
Forumul este o platformă de dialog ce reunește într-un efort comun pro-vaccinare reprezentanți ai societăților medicale și asociațiilor de pacienți, ai industriei farmaceutice, membri ai comunității academice și de cercetare, autorități centrale si locale, și, nu în ultimul rând, reprezentanți ai organizațiilor internaționale.
Forumul Român Pro-Vaccinare își propune să contribuie la conturarea și implementarea celor mai bune soluții pentru dezvoltarea, promovarea și aplicarea strategiilor de prevenție prin vaccinare în România.
