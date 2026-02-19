Sondaj INSCOP: Donald Trump și Emmanuel Macron conduc în topul încrederii în lideri internaționali

Donald Trump și Emmanuel Macron conduc în topul încrederii românilor în lideri internaționali, potrivit unui sondaj realizat de INSCOP Research în perioada 28 ianuarie – 6 februarie, la solicitarea New Strategy Center.

Trump și Macron se află pe primele poziții în clasamentul încrederii românilor în lideri internaționali, 33% dintre respondenți declarând că au foarte multă și destul de multă încredere cei doi președinți, american și francez (față de 30.5%, respectiv 26.3% în iunie 2025). Clasamentul continuă cu Ursula von der Leyen cu un capital de încredere de 23.7%, Volodimir Zelenski cu 23.1%, și Friedrich Merz cu 20.8%. Pe ultimele poziții se situează Viktor Orbán cu 20.5% și Vladimir Putin cu 17.5% (față de 15.6% în iunie 2025).

Donald Trump

Potrivit sondajului, 13,9% dintre participanți declară că au foarte multă încredere în Donald Trump, iar 19,1% spun că au destul de multă încredere. De cealaltă parte, 18,9% indică un nivel destul de scăzut de încredere, în timp ce 45% afirmă că au foarte puțină încredere sau deloc. Totodată, 1,3% dintre respondenți nu știu sau nu au dorit să răspundă, iar 1,7% declară că nu îl cunosc.

Au încredere în președintele american mai ales: votanții AUR, tinerii sub 30 de ani și persoanele de peste 60 de ani, cei cu educație medie, locuitorii din mediul rural. Votanții PNL și USR, femeile, persoanele între 30 și 59 de ani, cei cu educație superioară și locuitorii din București și din urbanul mare au cea mai puțină încredere în Donald Trump.

Emmanuel Macron

În ceea ce îl privește pe Emmanuel Macron, 8,6% dintre respondenți afirmă că au foarte multă încredere în liderul francez, iar 24,3% declară că au destul de multă încredere. În același timp, 14% indică un nivel destul de scăzut de încredere, în timp ce 46,6% spun că au foarte puțină încredere sau deloc. De asemenea, 2,6% nu știu sau nu au dorit să răspundă, iar 3,8% declară că nu îl cunosc.

Au încredere în președintele francez mai ales: votanții PNL și USR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație superioară, locuitorii din București. Votanții AUR, persoanele între 30 și 59 de ani, cei cu educație primară și locuitorii din mediul privat sunt categoriile de populație care au cea mai puțină încredere în Emanuel Macron.

Ursula von der Leyen

În cazul Ursulei von der Leyen, 6,4% dintre respondenți declară că au foarte multă încredere, iar 17,2% spun că au destul de multă încredere. Pe de altă parte, 14,1% indică un nivel destul de scăzut de încredere, în timp ce 50,8% afirmă că au foarte puțină încredere sau deloc. Totodată, 2,9% nu știu sau nu au dorit să răspundă, iar 8,5% declară că nu o cunosc.

Votanții PNL și USR, persoanele cu educație superioară și locuitorii din București tind să aibă cea mai multă încredere în Ursula von der Leyen. Au puțină încredere sau deloc în șefa Comisiei Europene în special: votanții PSD și AUR, persoanele între 30 și 44 de ani, cei cu educație primară.

Volodimir Zelenski

În ceea ce îl privește pe Volodimir Zelenski, 7% dintre respondenți declară că au foarte multă încredere, iar 16,1% spun că au destul de multă încredere. În același timp, 15,5% indică un nivel destul de scăzut de încredere, în timp ce 56,5% afirmă că au foarte puțină încredere sau deloc. Totodată, 2,3% nu știu sau nu au dorit să răspundă, iar 2,5% declară că nu îl cunosc.

Au încredere în președintele ucrainean mai ales: votanții PNL și USR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație superioară, locuitorii din București. Votanții PSD și AUR, persoanele între 30 și 44 de ani, cei cu educație primară și locuitorii din mediul rural sunt categoriile de populație care au cea mai puțină încredere în Volodimir Zelensky.

Friedrich Merz

6% dintre respondenți afirmă că au foarte multă încredere în Merz. 14.7% spun că au destul de multă încredere, 15.3% destul de puțină, iar 38% foarte puțină sau deloc. Ponderea non-răspunsurilor este de 3.1%, în timp ce 22.9% declară că nu îl cunosc.

Au încredere în cancelarul Germaniei mai ales: votanții PNL și USR, persoanele cu educație superioară, locuitorii din București. Votanții AUR, persoanele între 30 și 44 de ani, cei cu educație primară și angajații din sectorul privat au cea mai puțină încredere în Friedrich Merz.

Viktor Orbán

În ceea ce îl privește pe Viktor Orbán, 9,8% dintre respondenți declară că au foarte multă încredere, iar 10,7% spun că au destul de multă încredere. În același timp, 17,3% indică un nivel destul de scăzut de încredere, în timp ce 55,9% afirmă că au foarte puțină încredere sau deloc. Totodată, 2,7% nu știu sau nu au dorit să răspundă, iar 3,5% declară că nu îl cunosc.

Au încredere în premierul Ungariei mai ales: votanții AUR și angajații din domeniul public. Votanții PNL și USR, persoanele între 30 și 44 de ani, cei cu educație superioară, locuitorii din București și angajații din sectorul privat sunt categoriile de populație care au cea mai puțină încredere în liderul maghiar.

Vladimir Putin

8.9% dintre români declară că au foarte multă încredere în Vladimir Putin, 8.6% destul de multă, 9.6% destul de puțină, iar 70.2% foarte puțină sau deloc. 1.8% nu știu sau nu răspund, în timp ce 0.9% declară că nu îl cunosc.

Au încredere în Vladimir Putin mai ales: votanții AUR și tinerii sub 30 de ani. Tind să nu aibă încredere președintele rus în special: votanții PSD, PNL și USR, femeile, persoanele de peste 60 de ani, cei cu educație superioară. Votanții PNL și USR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație superioară, locuitorii din București și din urbanul mare și angajații din sectorul public sunt categoriile de populație care au cea mai puțină încredere în liderul chinez.