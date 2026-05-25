Sondaj INSCOP: Majoritatea românilor ar vota împotriva demiterii lui Nicușor Dan în cazul unui referendum pe această temă

Majoritatea românilor ar vota împotriva demiterii președintelui Nicușor Dan în cazul organizării unui referendum pe această temă, potrivit Barometrului Informat.ro – INSCOP Research, realizat în perioada 11–14 mai.

Conform sondajului, 50,7% dintre respondenți declară că ar vota împotriva demiterii șefului statului, în timp ce 44% ar susține demiterea. Un procent de 5,4% dintre participanți au răspuns că nu știu sau nu au dorit să răspundă.

Potrivit INSCOP Research, dacă sunt excluși cei indeciși, rezultă că 53,1% dintre români s-ar opune demiterii președintelui, în timp ce 46,9% ar vota pentru demitere în cazul organizării unui referendum.

Intenția de vot în favoarea demiterii este mai ridicată în rândul votanților Alianța pentru Unirea Românilor (77%), al persoanelor cu educație primară (63%), al locuitorilor din mediul rural (55%) și al utilizatorilor TikTok (59%).

Pe de altă parte, ar vota împotriva demiterii într-o proporție mai mare decât media votanții Partidul Național Liberal (86%), Uniunea Salvați România (86%) și Partidul Social Democrat (59%), persoanele cu vârsta peste 60 de ani (59%), cei cu studii superioare (73%), locuitorii din București (68%) și cei din urbanul mare (61%).

Directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac, afirmă că un eventual referendum pentru demiterea președintelui nu beneficiază de susținere în societatea românească.

„Proximitatea față de momentul electoral din 2025 și riscurile sistemice percepute de majoritatea alegătorilor, în contextul electoral tensionat din 2024–2025, alimentează ostilitatea publicului față de un referendum de demitere a președintelui, care nu ar face decât să amplifice incertitudinile politice deja uriașe și costisitoare din punct de vedere economic și social. Altfel spus, în pofida polarizărilor politice contextuale, perspectiva unui moment de ruptură de o asemenea amploare strânge rândurile și determină revenirea populației la granițele bazinelor electorale configurate în turul doi al alegerilor prezidențiale”, a explicat Ștefureac.

Barometrul Informat.ro – INSCOP Research este un sondaj de opinie realizat lunar de INSCOP Research la comanda platformei Informat.ro, în parteneriat cu Strategic Thinking Group.

Datele au fost culese în perioada 11–14 mai prin metoda CATI (interviuri telefonice), pe un eșantion simplu aleator de 1.100 de persoane, reprezentativ pentru populația neinstituționalizată a României cu vârsta de 18 ani și peste. Marja maximă de eroare este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.