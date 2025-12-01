ROMÂNIA
Sondaj INSCOP: Marea majoritate a românilor (88,2%) declară că iubesc România și sunt mândri de țara lor
Marea majoritate a românilor – 88,2% – declară că iubesc România și sunt mândri de țara lor și doar 5,7% sunt în dezacord cu această afirmație, arată barometrul Informat.ro realizat de INSCOP.
Mai precis, 75% dintre respondenți sunt total de acord cu afirmația „Iubesc România și sunt mândru de țara mea”, 13.2% sunt de acord parțial, 4.7% nici de acord, nici în dezacord. 2.6% sunt în dezacord parțial, iar 3.1% în dezacord total. 1.4% nu știu sau nu răspund.
„Patriotismul rămâne un liant identitar puternic pentru majoritatea populației României”, potrivit directorului general INSCOP, Remus Ștefureac.
În pofida consensului dominant, arată acesta, „există și zone de nuanță (acordul parțial, indecișii, dezacordul) care arată că pentru o parte a societății atașamentul față de țară este prezent, dar condiționat de experiențe personale, realități socio-economice sau încrederea în instituții.”
„Profilul politic evidențiază o polarizare interesantă: electoratul PSD și PNL declară un atașament aproape unanim față de ideea de patriotism, în timp ce simpatizanții USR exprimă un atașament mai temperat, ceea ce sugerează viziuni ușor diferite asupra identității naționale”, continuă Ștefureac.
O explicație parțială, subliniază el, „este legată și de faptul ca tinerii între 18–29 de ani care se numără printre simpatizanții acestui partid se detașează destul clar față de restul populației printr-un nivel al patriotismului declarat ușor mai scăzut (73% față de 88% cât este media la nivelul populației totale) fenomen corelat probabil cu expunerea la mobilitate internațională, cultura digitală globalizată și o atitudine mai critică față de stat.”
Datele au fost culese în perioada 20-26 iunie 2025. Metoda de cercetare: interviuri telefonice prin intermediul chestionarului, volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1150 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.9%, la un grad de încredere de 95%.
Rezultatele sunt extrase din proiectul BAROMETRUL Informat.ro – INSCOP Research, un sondaj de opinie lunar realizat de INSCOP Research la comanda platformei de știri Informat punct ro în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group.
JAPONIA
Împăratul Japoniei, scrisoare de felicitare către Nicușor Dan de Ziua Națională a României: Cele mai sincere urări de prosperitate pentru poporul român
Împăratul Japoniei, Naruhito, a transmis un mesaj oficial de felicitare președintelui Nicușor Dan cu ocazia Zilei Naționale sărbătorite pe 1 Decembrie. În scrisoarea sa, suveranul nipon adresează urări cordiale șefului statului român și poporului român.
„Cu ocazia Zilei Naționale a României, am deosebita plăcere de a vă transmite, Excelența Voastră, felicitările mele călduroase și cele mai sincere urări de fericire, precum și de prosperitate pentru poporul țării dumneavoastră”, se arată în mesajul împăratului Japoniei, transmis prin canale diplomatice de Ambasada Japoniei în România.
Scrisoarea, scurtă și solemnă, reflectă tradiția diplomatică a Casei Imperiale Japoneze și vine în contextul relațiilor bilaterale tot mai consolidate dintre România și Japonia, inclusiv prin Parteneriatul Strategic lansat în 2023.
Prin mesajul său, suveranul japonez se alătură liderilor internaționali care au felicitat România cu ocazia Zilei Naționale, respectiv președinților Statelor Unite, Franței, Republicii Moldova și Ucrainei și regelui britanic Charles al III-lea.
Ziua Naţională a României este sărbătorită, în fiecare an, la 1 Decembrie, dată la care în anul 1918 Marea Adunarea Naţională de la Alba Iulia a adoptat rezoluţia Unirii Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului cu România. Această zi este sărbătorită de români începând cu anul 1990.
MAREA BRITANIE
Regele Charles al III-lea salută legăturile puternice și prietenia româno-britanică într-o scrisoare transmisă lui Nicușor Dan de Ziua Națională
Regele Charles al III-lea al Regatului Unit i-a transmis președintelui Nicușor Dan o scrisoare cu Zilei Naționale, în care subliniază legăturile solide dintre cele două state și exprimă dorința de colaborare pe teme de interes global, precum schimbările climatice și protecția mediului.
„Soția mea și cu mine suntem încântați să transmitem Excelenței Voastre și poporului României cele mai calde felicitări cu ocazia Zilei Naționale”, scrie suveranul britanic, adresându-se direct președintelui român, într-un mesaj înmânat autorităților române de Ambasada Marii Britanii la București.
În scrisoare, Charles al III-lea subliniază importanța relațiilor bilaterale.
„Mă bucur foarte mult că țările noastre împărtășesc legături atât de puternice și aștept cu interes să consolidăm în continuare prietenia dintre noi”, afirmă regele britanic.
Monarhul britanic evidențiază și obiectivele comune în domeniul protecției mediului.
„Speranța și ambiția mea puternică sunt ca națiunile noastre să colaboreze pentru a avea un impact pozitiv asupra schimbărilor climatice și a problemelor de mediu, care ne afectează pe toți la nivel global”, mai spune acesta.
Prin mesajul său, regele Charles al III-lea se alătură liderilor internaționali care au felicitat România cu ocazia Zilei Naționale, respectiv președinților Statelor Unite, Franței, Ucrainei și Republicii Moldova și împăratului japonez Naruhito.
Ziua Naţională a României este sărbătorită, în fiecare an, la 1 Decembrie, dată la care în anul 1918 Marea Adunarea Naţională de la Alba Iulia a adoptat rezoluţia Unirii Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului cu România. Această zi este sărbătorită de români începând cu anul 1990.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Eurodeputatul Dan Motreanu: Dacă vom da dovadă de profesionalism și solidaritate, România își poate regăsi măreția obținută prin Marea Unire din 1918
Ziua Națională este sărbătoarea de suflet a tuturor românilor,a transmis luni eurodeputatul Dan Motreanu, subliniind că aceasta este ocazia în care „rememorăm cu preţuire şi respect actul istoric de la 1 Decembrie 1918, momentul în care idealul unirii a devenit realitate”.
„Marea Unire nu a fost un cadou oferit românilor, ci a venit după suferința grea din timpul Primului Război Mondial, când soldații români s-au sacrificat pentru idealul național. Să nu uităm că au fost momente cumplite, când teritoriul deținut de România era limitat la Moldova. Unirea părea un obiectiv imposibil, dar înaintașii noștri nu au renunțat”, a scris Dan Motreanu, pe Facebook.
Deputatul european a amintit că, Unirea Transilvaniei cu România, consfințită la 1 decembrie 1918 de Adunarea Națională de la Alba-Iulia, a încununat anul de grație 1918, după unirea cu Basarabia și unirea cu Bucovina, decise anterior. Acesta a subliniat rolul lui Ion I.C. Brătianu, președinte al PNL și prim-ministru al României la acea vreme, care a condus atât negocierile pentru intrarea țării în război, cât și delegația română la tratativele de pace de la Paris.
„Să ne gândim la toate aceste lucruri și să învățăm din suferința și patriotismul românilor care au realizat Marea Unire în urmă cu 107 de ani. Avem acces la fonduri europene consistente. Dacă vom da dovadă de profesionalism și solidaritate, România își poate regăsi măreția obținută prin Marea Unire din 1918”, a punctat Dan Motreanu.
În încheiere, Dan Motreanu a amintit progresele făcute alături de Republica Moldova.
„I-am adus pe frații noștri români de peste Prut mai aproape ca niciodată de integrarea europeană, mai aproape de România. Au început negocierile pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. La mulți ani, România! La mulți ani, români!”, a conchis eurodeputatul.
