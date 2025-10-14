REPUBLICA MOLDOVA
Sondaj INSCOP: Peste jumătate dintre români au o părere bună despre rezultatul alegerilor din Republica Moldova
Peste jumătate dintre români au o părere bună despre rezultatul alegerilor din Republica Moldova, unde partidul pro-european a câștigat scrutinul cu mai mult de 50% din voturi, potrivit unui sondaj INSCOP.
Conform sondajului, 58,4% dintre respondenți au o părere favorabilă despre rezultatele alegerilor din Republica Moldova, unde partidul pro-european a obținut peste 50% din voturi. În schimb, 20,7% au o părere nefavorabilă, iar 20,9% nu știu sau nu au răspuns.
Totodată, 71% dintre votanții PSD au o părere bună despre victoria partidului proeuropean din Republica Moldova, în timp ce doar 10% o apreciază negativ.
În rândul votanților PNL, 85% au o părere bună și 12% una proastă, iar dintre votanții USR, 92% privesc pozitiv rezultatul alegerilor, față de doar 1% care au o opinie contrară. În cazul votanților AUR, părerile sunt împărțite: 39% au o percepție favorabilă, iar tot 39% — una nefavorabilă.
Sondajul arată și situația privind categoriile de gen: 65% dintre bărbați au o părere bună despre rezultatele alegerilor din Republica Moldova, iar 21% una proastă. În rândul femeilor, 52% au o părere bună, în timp ce 20% apreciază negativ rezultatul.
Analiza pe grupe de vârstă arată că tinerii între 18 și 29 de ani apreciază cel mai mult rezultatul alegerilor din Republica Moldova – 74% au o părere bună și 20% una proastă. În rândul celor între 30 și 44 de ani, 51% privesc pozitiv rezultatul, iar 23% negativ. Dintre persoanele cu vârste între 45 și 59 de ani, 56% au o opinie favorabilă și 19% nefavorabilă, în timp ce în categoria de peste 60 de ani, 59% au o părere bună și 21% una proastă.
Cercetarea arată și diferențele în funcție de nivelul de educație. Astfel, 46% dintre persoanele cu studii primare au o părere favorabilă față de rezultatul alegerilor din Republica Moldova, iar 26% una nefavorabilă. În rândul celor cu studii medii, 57% privesc pozitiv rezultatul și 23% negativ, în timp ce dintre respondenții cu studii superioare, 79% au o părere bună și doar 8% una proastă.
Situația în București arată că 73% dintre respondenți au o părere bună despre rezultatul alegerilor din Republica Moldova, iar 11% una proastă. În orașele mari (peste 90.000 de locuitori), 68% privesc pozitiv rezultatul și 12% negativ, în urbanul mic (sub 90.000 de locuitori) 55% au o opinie favorabilă și 19% nefavorabilă, iar în mediul rural, 52% au o părere bună și 28% una proastă.
În funcție de sectorul de activitate, sodajul arată că 60% dintre angajații la stat au o părere bună despre rezultatul alegerilor din Republica Moldova, iar 12% una proastă. În rândul angajaților din sectorul privat, 62% privesc pozitiv rezultatul, în timp ce 20% au o opinie negativă.
„Percepția opiniei publice din România reflectă o susținere consistentă pentru direcția pro-europeană a Republicii Moldova, ceea ce sugerează apropierea culturală și politică, dar și încrederea românilor în evoluția democratică a Republicii Moldova. Pe de altă parte, opinia pozitivă este puternic corelată cu orientarea partidelor. Votanții USR (92%), PNL (85%) și PSD (71%) susțin puternic rezultatele alegerilor, în timp ce votanți AUR sunt divizați. În condițiile în care conducerea AUR a criticat intens partidul de guvernământ din Republica Moldova, care a câștigat detașat alegerile, devine relevant faptul că jumătate dintre votanții AUR au o evaluare contrară liderilor AUR, având o părere bună despre rezultatul alegerilor de peste Prut. Nu există nicio categorie de populație în care părerea defavorabilă despre rezultatul alegerilor să fie mai puternică decât părerea bună. Cu toate acestea, publicul cu educație primară, din mediul rural sau orașele mici este ușor mai sceptic, dar și în rândul acestor categorii, ponderea părerilor bune despre deznodământul alegerilor este net superioară ponderii părerilor proaste”, a declarat Remus Ștefureac, director INSCOP Research.
Datele au fost culese în perioada 6-10 octombrie 2025. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.95%, la un grad de încredere de 95%.
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) al președintei Maia Sandu a câștigat în mod convingător și detașat alegerile parlamentare din Republica Moldova, depășind pragul de 50% și urmând a avea majoritate în Legislativul de la Chișinău.
Pe 28 septembrie, cetățenii Republicii Moldova au fost chemați la urne să aleagă o nouă componență a Parlamentului, într-un scrutin considerat istoric și cel mai important de la dobândirea independenței țării deoarece miza scrutinului este una geopolitică, vizând menținerea Republicii Moldova pe calea europeană sau, dimpotrivă, readucerea ei în sfera de influență a Federației Ruse.
REPUBLICA MOLDOVA
R. Moldova: Omul de afaceri Alexandru Munteanu propus de PAS pentru funcția de prim-ministru. Stabilit în Ucraina, este fondator al Camerei de Comerț Americane și al Alianței Franceze din R. Moldova
Omul de afaceri Alexandru Munteanu, stabilit de peste 20 de ani în Ucraina, este candidatul la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, a anunțat liderul PAS și președinte al Parlamentului, Igor Grosu pe Facebook. PAS va aștepta validarea mandatelor de deputat de Curtea Constituțională și convocarea ședinței Parlamentului de președinta Sandu. După constituirea fracțiunilor parlamentare, PAS va merge la președintă cu candidatura lui Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru, a detaliat Grosu.
Liderul PAS îl prezintă pe Alexandru Munteanu ca economist, profesor universitar și om de afaceri moldovean, cunoscut pentru activitatea sa în domeniul investițiilor și implicarea în proiecte educaționale și culturale internaționale. El este fondator al companiei „4i Capital Partners” și președinte al Alianței Franceze din Republica Moldova.
Potrivit lui Grosu, omul de afaceri Alexandru Munteanu s-a născut la 20 ianuarie 1964, în Chișinău, și are studii universitare în fizică, după care a lucrat la Institutul de Fizică Aplicată al Academiei de Științe a Moldovei. Ulterior, s-a alăturat Universității Tehnice a Moldovei, în calitate de lector conferențiar la disciplina bazele teoretice ale electrotehnicii.
Odată cu crearea Băncii Naționale a Moldovei, Alexandru Munteanu a fost numit șef al Secției Operațiuni Valutare, iar ulterior director adjunct al Departamentului Relații Externe. A predat disciplina Bănci și Finanțe la Universitatea Liberă Internațională din Moldova. A urmat studii postuniversitare la Columbia University din New York, specializându-se în relații internaționale, bănci și finanțe. După absolvire, a lucrat la Banca Mondială din Washington D.C.
Alexandru Munteanu este fondatorul și președintele Alianței Franceze din Republica Moldova, organizație pe care o conduce de peste trei decenii. Este, de asemenea, unul dintre fondatorii AmCham Moldova (Camera de Comerț Americană din Moldova).
În 1997, s-a întors în Republica Moldova, devenind director adjunct al Centrului de Investigații Strategice și Reforme (CISR). Ulterior, a fost director al reprezentanței Fondului American de Investiții WNISEF, precum și membru și/sau președinte al consiliilor de administrație ale numeroaselor întreprinderi din Republica Moldova și Ucraina.
Începând cu 2007, a condus Departamentul de Investiții Directe al companiei Dragon Capital (Ucraina). În 2016, a fondat „4i Capital Partners”, companie de investiții cu activitate în Europa de Est.
A fost membru și ulterior co-președinte al Consiliului de Afaceri pe lângă Pactul de Stabilitate (Viena, Austria), precum și membru și președinte al Consiliului de Patroni al școlii internaționale Pechersk School International (PSI) din Kyiv, instituție acreditată International Baccalaureate (IB).
Pentru activitatea sa, a fost distins în 2006 cu titlul de Cavaler al Legiunii de Onoare (Légion d’Honneur) al Republicii Franceze.
REPUBLICA MOLDOVA
Dorin Recean anunță că nu va mai fi prim-ministru în noul Guvern al R. Moldova: Am avut un mandat clar de a asigura securitatea și ordinea constituțională
Prim-ministrul Republicii Dorin Recean a anunțat luni că nu va continua în funcție după instalarea noului cabinet guvernamental și că își va încheia mandatul de prim-ministru odată cu desemnarea Guvernului ca urmare a alegerilor parlamentare.
Anunțul a fost făcut în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, care este în același timp și președinte al Partidului Acțiune și Solidaritate, câștigător al alegerilor parlamentare.
“Sunt onorat de încrederea pe care PAS mi-o oferă și intenția partidului de a-mi oferi mandatul de prim-ministru în continuare. Însă decizia mea – o decizie personală – este alta. M-am implicat acum 2 ani și jumătate cu un mandat foarte clar – un mandat de a asigura securitatea și ordinea constituțională. Nu am avut niciodată intenția să rămân în politică. Mandatul meu se încheie aici, odată cu această nouă etapă în care intră țara noastră. Sper că ceea ce am reușit să facem împreună va așeza Moldova în rândul statelor puternice ale lumii. Iar pentru aceasta este nevoie ca următorul mandat de guvernare să fie despre creștere economică. Nu voi continua să mă implic în viața politică, îmi voi depune mandatul de deputat, după ce votăm noul Guvern, desigur, și îmi voi continua parcursul profesional pe care l-am lăsat într-o parte acum câțiva ani. Cu toate acestea, nu voi ezita niciodată să ajut dacă voi putea”, a declarat Recean, potrivit TVR Moldova.
Dorin Recean este prim-ministru al Republicii Moldova din luna februarie 2023.
La alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, Recean s-a aflat pe locul doi în lista candidaților PAS la funcția de deputat.
Anterior, Recean a deținut funcția de consilier prezidențial în domeniul apărării și securității naționale, cea de secretar al Consiliului Suprem de Securitate (CSS) și a fost ministru de interne în Guvernul Filat.
REPUBLICA MOLDOVA
“Dacă regimurile autoritare învață mai repede decât democrațiile, vom pierde”, avertizează Maia Sandu, la Comisia de la Veneția: “Alegerile au devenit noua linie a frontului”
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut la Veneția un discurs puternic în cadrul celei de-a 35-a aniversări a Comisiei de la Veneția, în care a avertizat asupra noilor pericole care amenință democrațiile europene. Șefa statului moldovean a vorbit despre experiența Moldovei în apărarea instituțiilor democratice, despre interferențele externe ale Federației Ruse și despre nevoia unei adaptări rapide a cadrului juridic european la realitățile erei digitale.
„Este o onoare să mă alătur dumneavoastră pentru a celebra 35 de ani de la fondarea Comisiei de la Veneția — o instituție care reprezintă piatra de temelie a Europei democratice”, a spus Maia Sandu, mulțumind membrilor Comisiei pentru sprijinul acordat Republicii Moldova în construcția statului de drept.
Invitată să vorbească despre „apărarea democrațiilor” la cea de-a 35-a aniversare a Comisiei de la Veneția, Maia Sandu a venit din postura unui lider de stat al cărui proiect politic a fost validat de trei ori în decurs de un an de către cetățeni, respectiv câștigarea unui al doilea mandat prezidențial la alegerile din 2024, aprobarea referendumului constituțional privind includerea integrării europene în legea fundamentală a țării și acordarea de către cetățeni, prin vot, a unei noi majorități absolute în Parlamentul Republicii Moldova pentru partidul președintei Maia Sandu. Pentru aceste reușite, Sandu a fost aclamată săptămâna trecută la Copenhaga de liderii statelor Comunității Politice Europene, care au evocat o victorie zdrobitoare a Europei prin intermediul Republicii Moldova.
Ea a subliniat că opiniile Comisiei, organism al Consiliului Europei, au ghidat reformele constituționale, judiciare și anticorupție din țara sa, contribuind decisiv la consolidarea democrației și la apropierea de Uniunea Europeană.
Ceea ce oamenii din Moldova au construit este în pericol
Președinta a atras atenția că realizările democratice ale Moldovei sunt amenințate de două pericole majore, „adesea suprapuse” — războiul hibrid dus de Rusia împotriva Europei și vulnerabilitățile din lumea digitală.
„Primul îl reprezintă războiul pe care Rusia îl poartă împotriva Europei. Cel mai vizibil front al acestuia este agresiunea brutală împotriva Ucrainei. Dar Rusia duce și un război hibrid împotriva altor democrații europene — folosind drone, atacuri cibernetice, ingerințe în alegeri și finanțări ilicite”, a avertizat Maia Sandu.
Ea a explicat că al doilea pericol ține de mediul digital, „o lume pentru care cadrul nostru juridic democratic nu este încă pregătit”. Toate aceste amenințări, a spus președinta, s-au manifestat pe deplin în alegerile recente din Moldova.
Apărarea democrației nu a fost niciodată mai dificilă
Maia Sandu a afirmat că perioada post-Război Rece, marcată de tranziția democratică, a fost înlocuită de o eră a incertitudinii și a atacurilor sofisticate. „Lumea anilor ’90 și 2000 nu mai există. Amenințările cu care ne confruntam atunci — oligarhi, politicieni corupți, instituții slabe — par minore în comparație cu ceea ce confruntăm astăzi”, a spus ea.
„Vulnerabilitățile noastre sunt folosite ca arme de către puteri străine — amplificate prin tehnologie și inteligență artificială, finanțate prin criptomonede, ascunse în spatele unui limbaj democratic”, a continuat Sandu, adăugând că pentru Moldova, aflată la granița cu Ucraina, „războiul este, literalmente, la ușa noastră”.
Alegerile au devenit noua linie a frontului
Președinta a detaliat modul în care Moscova a încercat să submineze procesul democratic din Republica Moldova, recurgând la tactici hibride.
„Rusia nu a putut ajunge la noi cu tancurile sale — oprită de curajul și reziliența Ucrainei. Așa că a găsit o altă cale: un asalt hibrid asupra democrației noastre. Alegerile au devenit noua linie a frontului. Urna de vot a devenit ținta unui vast arsenal hibrid”, a afirmat Maia Sandu.
Ea a descris strategia Moscovei drept una sistematică, „testată în alegerile regionale și locale” și intensificată în timpul campaniei pentru referendumului privind aderarea la Uniunea Europeană, care a fost adoptat „în pofida unei interferențe masive”.
Libertatea de asociere a fost printre primele exploatate. „Europa înseamnă război. Guvernul vinde țara” – cele mai răspândite narațiuni de mașinăria de propagandă rusă
Sandu a arătat cum deschiderea democratică a fost folosită împotriva Moldovei. „Atunci când am ajuns la putere, am simplificat mult procesul de înființare a partidelor politice — pentru a deschide sistemul, în spiritul democrației. Acum, Moscova exploatează tocmai această deschidere”, a spus ea.
Potrivit președintei, grupurile pro-ruse și interpușii Kremlinului au fondat „șapte partide în ultimii trei ani”, toate finanțate din surse externe. „Un astfel de partid a fost declarat neconstituțional, dar Moscova a creat imediat alte clone. Una dintre acestea a fost chiar lansată oficial la Moscova”, a subliniat Sandu.
Ea a menționat că operațiunile s-au mutat în zona cripto-monedelor, iar „un singur portofel digital, descoperit de Centrul Național Anticorupție, conținea peste 100 de milioane de euro”, folosiți pentru propagandă, proteste și cumpărarea de voturi.
Maia Sandu a denunțat mașinăria de dezinformare care a funcționat la scară industrială în perioada electorală. „S-au răspândit minciuni precum «Europa înseamnă război», «Guvernul vinde țara», «Președinta este implicată în traficul de copii»”, a spus ea.
Potrivit investigațiilor citate de președintă, o echipă BBC s-a infiltrat într-o fermă de troli, descoperind o rețea de conturi false pe TikTok. Un raport al Digital Forensic Research Lab a arătat că aceste conturi au acumulat peste 55 de milioane de vizualizări, „o amploare amețitoare într-o țară cu doar 2,4 milioane de locuitori”.
Cum ne putem apăra fără a ne trăda principiile democratice?
În fața acestor provocări, Maia Sandu a formulat o serie de întrebări care depășesc cazul Moldovei. „Cum ne putem apăra împotriva subminării democrației fără a ne trăda propriile principii democratice? Cum putem calibra dreptul la exprimare politică atunci când acesta este folosit pentru a promova războiul? Cum putem apăra credința atunci când este exploatată ca o armă politică?”, a întrebat ea.
Președinta a susținut că răspunsurile pot fi găsite urmărind fluxurile financiare. „Dacă urmărim fluxul banilor, linia de demarcație dintre o democrație autentică și o interferență malignă devine clară”, a spus Sandu.
Chișinăul a organizat alegeri transparente și democratice
Maia Sandu a explicat că autoritățile moldovene au învățat din experiența anului 2024 și au concentrat eforturile pe prevenție și expunere. „Am consolidat instrumentele care blochează finanțările ilicite, care urmăresc fluxurile de cripto-monede și care previn sabotajul fizic sau cibernetic. Am introdus sancțiuni pentru corupția electorală și pentru protestele plătite”, a precizat ea.
Instituțiile judiciare au acționat rapid pentru a împiedica corupția politică, iar forțele de ordine au destructurat rețele instruite în străinătate. „Poliția a demantelat rețelele de cumpărare a voturilor cu doar câteva săptămâni înainte de ziua alegerilor. Acționând la momentul potrivit, Rusia a fost împiedicată să mai aibă timp să le refacă”, a spus președinta.
Moldovenii au votat pentru democrație, pentru Europa și pentru pace, dar victoria este temporară
După toate aceste eforturi, Maia Sandu a afirmat că rezultatul a fost unul pozitiv: „Moldovenii — sprijiniți de instituțiile statului, de societatea civilă și de presa liberă — și-au apărat dreptul de a alege. Au votat pentru democrație, pentru Europa și pentru pace”.
Totuși, ea a avertizat că succesul este temporar și trebuie urmat de acțiuni ferme. “Dar haideți să fim sinceri: acest rezultat este temporar — o fereastră de oportunitate pentru a ne consolida reziliența și a accelera procesul de aderare la UE. Știm că Rusia se va adapta — va testa metode noi, în țări noi. Experiența noastră arată ce a funcționat de această dată, nu ce va funcționa întotdeauna”, a spus Sandu.
Dacă regimurile autoritare învață mai repede decât democrațiile, vom pierde
Președinta Republicii Moldova a subliniat că democrațiile trebuie să se miște mai repede decât adversarii lor. „Dacă regimurile autoritare învață mai repede decât se pot adapta democrațiile, vom pierde. Nu ne putem permite să fim mai lenți decât cei care vor să distrugă libertatea”, a afirmat ea.
Sandu a făcut apel la Comisia de la Veneția să devină un actor central în adaptarea mecanismelor juridice la noile realități. „De 35 de ani, ați contribuit la construirea fundamentelor noastre juridice. Acum trebuie să le consolidăm pentru o nouă eră — astfel încât să poată proteja libertatea în următorii 35”, a declarat președinta.
Ea a pledat pentru reguli clare în spațiul digital, cerând ca marile platforme online „să ofere acces real la date, să dezvăluie sursele amplificării artificiale și să se supună unor audituri independente”.
Apărarea democrației nu este un proiect național, ci unul colectiv
În încheiere, Maia Sandu a spus că Moldova este gata să împărtășească experiența sa cu alte state. „Moldova este pregătită să împărtășească ceea ce a învățat — succesele, greșelile și luptele noastre încă în derulare — cu orice democrație care se confruntă cu pericole similare. Pentru că apărarea democrației astăzi nu este un proiect național, ci unul colectiv”, a spus președinta Republicii Moldova.
„Trebuie să redăm cetățenilor încrederea că democrația nu este o slăbiciune — ci o forță, care trebuie apărată în fiecare zi, prin participare, vigilență și curaj”, s conchis ea.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Raport FMI: România va înregistra o creștere economică modestă de 1% în 2025, având unul dintre cele mai mari deficite din Europa
România vizează investiții din Australia: Aderarea la OCDE și rolul Portului Constanța în reconstrucția Ucrainei, printre temele discutate de Bolojan cu o delegație de parlamentari australieni
Mobilitatea militară, apărarea aeriană și antirachetă, sistemele anti-drone, sistemele terestre și maritime – domeniile în care România vrea să-și implice industria de apărare prin programul SAFE
Armistițiul din Gaza nu ar trebui să fie sinonim cu „uitarea”, subliniază premierul Spaniei: „Principalii actori ai genocidului vor trebui să răspundă în fața justiției”
Participarea ICI București, în calitate de expozant, la Tetrafest 2025 arată susținerea pentru transferul tehnologic ca vector principal al dezvoltării economice durabile
Sondaj INSCOP: Peste jumătate dintre români au o părere bună despre rezultatul alegerilor din Republica Moldova
Companiile de modă Gucci, Chloé și Loewe, amendate de Comisia Europeană cu 157 mil. euro pentru practici anticoncurențiale în materie de prețuri
Von der Leyen îndeamnă la o cooperare paneuropeană pentru întărirea apărării și unității: Putin este un prădător care poate fi ținut sub control doar printr-o descurajare puternică
Victor Negrescu va candida la una dintre funcțiile de prim-vicepreședinte al PSD: Congresul PSD, dedicat reunificării, reconstrucției și identității, conturează un proiect social-democrat pentru România
„Israelul trebuie să-și îndeplinească obligațiile” pentru a ridica presiunea, consideră UE: Nu suntem încă acolo
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Von der Leyen îndeamnă investitorii să nu rateze oportunitatea de a investi în Balcanii de Vest: Economiile regiunii sunt deja pregătite să crească rapid în următorii ani. Timpul este acum!
Kaja Kallas: Rusia se joacă cu războiul, iar Europa trebuie să-și transforme forța economică în descurajare militară
Premierul Luxemburgului cere UE să-și mențină angajamentul pentru ordinea internațională bazată pe reguli: Trebuie să rămânem vocea acestor valori!
Comisia Europeană va prezenta săptămâna viitoare o strategie de aplicare a inteligenței artificiale, bazată pe principiul „AI first”: Vrem ca viitorul Inteligenței Artificiale să fie creat în Europa
VIDEO INTERVIU La 35 de ani de la reunificarea Germaniei, ambasadoarea Angela Ganninger afirmă că Berlinul “acceptă să joace rol de lider” în Europa și se bazează pe relația cu România
Aclamată de liderii europeni, Maia Sandu a venit la summitul Comunității Politice Europene “cu un mandat puternic de la cetățeni de a avansa aderarea R. Moldova la UE”
Von der Leyen îndeamnă statele membre să „treacă la fapte” pentru consolidarea competitivității UE: Trebuie să dărâmăm barierele din Piața Unică și să folosim acest potențial uriaș
Ministrul Economiei cere măsuri europene specifice pentru protejarea industriilor din țările de graniță ale UE: Este necesar să oferim garanții pentru a putea concura în mod loial
“Cât de sus să fie ștacheta?”, întreabă Nicușor Dan referitor la extinderea UE: Acum 20 de ani, România nu era pregătită să intre în UE, dar decizia a fost corectă
Victor Negrescu: Grupul social-democrat din PE propune o dezbatere privind dronele rusești și o rezoluție pentru dezvoltarea unei „Cupole de Fier Europene” pentru protejarea împotriva amenințărilor de acest tip
Trending
- NATO1 week ago
Serviciul militar în Germania va deveni, cel mai probabil, obligatoriu, apreciază cancelarul Friedrich Merz
- U.E.1 week ago
Premierul slovac Robert Fico consideră că războiul din Ucraina „nu este războiul nostru” și că victoria lui Babis în alegerile legislative din Cehia ar putea consolida Grupul de la Vișegrad
- INTERNAȚIONAL1 week ago
Statele membre intenționează să limiteze libertatea de circulație a diplomaților ruși în interiorul UE (Reuters)
- POLITICĂ1 week ago
Nicușor Dan și-a numit noua garnitură de consilieri la Cotroceni, între care Marius Lazurca – politică externă, Valentin Naumescu – afaceri europene, Ludovic Orban – politică internă, Eugen Tomac – consilier onorific
- PARLAMENTUL EUROPEAN1 week ago
Parlamentul European actualizează mecanismul care permite UE să suspende regimul de călătorii fără viză pentru cetățeni ai țărilor care prezintă riscuri pentru securitate sau încalcă drepturile omului