Sondaj INSCOP: PSD, în topul clasamentului privind evoluția votului politic, de la 25,5% în mai 2019, la 30,2% în iunie 2021. PNL a înregistrat o scădere de 1%

Partidul Social Democrat se află în topul clasamentului în ceea ce privește evoluția votului politic în ultimii doi ani, ajungând de la 25,5% (mai 2019), la 30,2% în iunie 2021, informează sondajul de opinie intitulat ”Neîncrederea publică: Vest vs. Est, ascensiunea curentului naționalist în era dezinformării și fenomenului știrilor false”.

Datele din iunie 2021 sunt extrase din sondajul de opinie ”Neîncrederea publică: Vest vs. Est, ascensiunea curentului naționalist în era dezinformării și fenomenului știrilor false” – Partea a II-a, realizat la comanda think-tank-ului STRATEGIC Thinking Group, în cadrul unui proiect de cercetare sprijinit de The German Marshal Fund of the United States – și finanțat de Black Sea Trust for Regional Cooperation prin True Story Project

Sondajul INSCOP arată că PSD a înregistrat cea mai mare creștere în ceea ce privește evoluția votului politic, de la 25,5% în mai 2019, la 30,2% în iunie 2021. Al doilea partid în clasament, PNL, a înregistrat o scădere de 1%, de la 27,7% în mai 2019, la 26,6% în iunie 2021.

De asemenea, în sondajul realizat, USR-PLUS era creditat cu 16,5% în mai 2019, ajungând la 13,2% în luna iunie a anului curent.

Următoarele partide din clasament sunt AUR, ce a înregistrat o scădere din februarie 2021 (16,7%), ajungând la 13,2% în iunie 2021 și Pro România, partidul condus de Victor Ponta, care a avut parte de o scădere de la 9,1% (mai 2019), la 4,3% (iunie 2021).

Potrivit sondajului citat, ultimul partid în clasament este PMP în ceea ce privește opțiunile de vot. În mai 2019, PMP avea un scor de 3,9%, ajungând la 2,8% în iunie 2021.

„În mod normal, în primele 6-12 luni după preluarea guvernării, partidele aflate la putere ar fi trebuit să aibă scoruri semnificativ mai mari decât cele obținute în alegeri. Situația este însă diferită, partidele, aflate la putere având o intenție de vot similară sau chiar sub votul de la alegerile din urmă cu 7 luni. Explicațiile sunt mai multe de la climatul de neîncredere determinat de pandemie, până sincopele activitaâii guvernamentale”, a declarat Remus Ștefureac, președinte Strategic Thinking Group, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Întrebați în ce măsură consideră că opțiunile de vot ale românilor sunt afectate de dezinformare și fake-news-uri, 74,4% dintre cei chestionați răspund că sunt afectate în mare și foarte mare măsură. 22,1% consideră că sunt afectate în mică și foarte mică măsură și 3,6% nu răspund.

Primul capitol al sondajului arată că ponderea românilor care ar prefera să studieze într-o țară vestică este de peste zece ori mai mare decât a celor care ar prefera să lucreze sau să studieze într-o țară din Est și două treimi populație declară că preferă drepturile și libertățile de tip occidental în locul valorilor tradiționale pe care le promovează Rusia.

De asemenea, cel de al doilea capitol informează că peste jumătate din populația României ar vota un partid naționalist care promovează valorile religioase și susține familia tradițională, iar dintre cei care ar vota cu un partid naționalist, doar 21% (ceea ce reprezintă 12% din totalul populației) ar mai vota cu un asemenea partid dacă ar propune o apropiere de Rusia.

Datele au fost culese în perioada 1 -15 iunie 2021, metoda de cercetare fiind interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului multistadial stratificat fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.95 %, la un grad de încredere de 95%.