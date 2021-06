Sondaj: Joe Biden a reparat blazonul Americii. Încrederea internațională în președintele SUA este cotată la 75%, față de 17% în epoca Donald Trump

Uniunea Europeană, prin vocea președinților Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și Consiliului European, Charles Michel, a atras Londrei atenția că protocolul privind Irlanda de Nord, convenit în cadrul acordului de retragere, reprezintă ”singura soluție” pentru a evita o frontieră dură pe insula Irlanda și că încă sunt vizibile ”lacune fundamentale” în ceea ce privește punerea în aplicare a acestuia de către Regatul Unit.

În cadrul unei conferințe de presă desfășurate înainte de a participa la summitul G7, ce va avea loc la Cornwall, președinta Comisiei Europene a anunțat că va avea, alături de președintele Consiliului European, o întrevedere cu prim-ministrul Boris Johnson, gazda acestei reuniuni la care participă pentru prima dată din calitatea de președinte al Statelor Unite și Joe Biden.

”Suntem hotărâți să facem tot ce este nevoie pentru a menține pacea și stabilitatea pe insula Irlanda”, a mai spus von der Leyen, invocând într-un mesaj îndreptat către Johnson principiul ”pacta sunt servanda”, și anume că un acord valabil încheiat are putere de lege între părțile semnatare ale acelui acord.

Mesajul acesteia a fost dublat de cel al lui Charles Michel, care a recurs la un ton mai dur. ”Este important ca ceea ce a fost convenit să fie implementat, să fim parteneri onești, dar, în același timp, vom folosi toate instrumentele de care dispunem pentru a ne apăra interesele și pentru a proteja integritatea pieței unice”, a transmis, la rândul său, președintele Consiliului European.

Discuțiile dintre UE și Regatul Unit cu privire la protocolul referitor la Irlanda de Nord par a fi din nou tensionate, având în vedere că Londra a subliniat că ia în clacul posibilitatea de a adopta măsuri unilaterale pentru a menține fluxul de aprovizionare din Regatul Unit în regiunea irlandeză,

În cadrul unei întrevederi cu David Frost, ministrul responsabil pentru relațiile post-Brexit, vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Maros Sefcovic a atras atenția că răbdarea ”este foarte, foarte scăzută” și a descris relația cu Regatul Unit ca fiind ”la răscruce”, potrivit unui comunicat al Comisiei Europene.

🇪🇺🇬🇧We’re at a crossroad in our relationship. Trust, at the heart of every partnership, needs to be restored. That’s the EU approach.

Today I’ll debrief @EUCouncil @Europarl_EN on the EU-UK Partnership Council & Joint Committee

👉https://t.co/bw6xVohYBv

👉https://t.co/YqEIO6rpSc pic.twitter.com/JwdkptiIhO

— Maroš Šefčovič🇪🇺 (@MarosSefcovic) June 10, 2021