Sondaj Pew Research Center: 54% dintre americani consideră corectă decizia retragerii trupelor din Afganistan. 69% sunt de părere că SUA nu și-au atins obiectivele

Ultimii soldaţi americani au părăsit Afganistanul după un război de 20 de ani, cel mai lung din istoria Statelor Unite, declanșat ca urmare a atentatelor teroriste din 11 septembrie 2001.

Anunțul încheierii retragerii dintr-un conflict care a costat SUA peste 2.000 miliarde de euro a fost făcut de Pentagon, momentul fiind marcat de președintele Joe Biden, secretarul de stat Antony Blinken și secretarul apărării Lloyd Austin prin declarații separate.

“Ultimul avion C-17 a decolat de pe aeroportul din Kabul pe 30 august”, la orele 19:29 GMT, a declarat într-o conferinţă de presă generalul Kenneth McKenzie care conduce comandamentul central de care depinde Afganistanul, informează Reuters, conform Agerpres. Ambasadorul american la Kabul, Ross Wilson, şi un general, Chris Donahue, au fost ultimii americani care au părăsit ţara. Cei doi au fost ultimii care au urcat în avion.

“Prezenţa noastră militară de douăzeci de ani în Afganistan s-a încheiat“, a confirmat și președintele SUA, Joe Biden, care a anunțat că va face o declarație pentru a explica decizia sa de “a nu prelungi prezenţa americană după 31 august”.

“Deocamdată, îi îndemn pe toți americanii să mi se alăture în această seară într-o rugăciune de recunoștință pentru trei lucruri. În primul rând, pentru trupele și diplomații noștri care au dus la bun sfârșit această misiune de milă în Kabul și cu riscuri enorme, cu rezultate de neegalat: un transport aerian care a evacuat zeci de mii de oameni în plus față de ceea ce ne-am fi imaginat că ar fi posibil. În al doilea rând, pentru rețeaua de voluntari și veterani care au ajutat la identificarea celor care aveau nevoie de evacuare, la îndrumarea lor către aeroport și la oferirea de sprijin pe parcurs. Și, în al treilea rând, tuturor celor care acum – și care îi vor primi – pe aliații noștri afgani în noile lor case din întreaga lume și din Statele Unite”, a spus el, într-un comunicat remis de Casa Albă.

