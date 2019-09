Sondaj YouGov: 41% din populația Țării Galilor ar susține independența față de Marea Britanie dacă acest lucru ar determina rămânerea Țării Galilor în UE

Susţinerea populaţiei pentru independența faţă de Marea Britanie va crește dacă acest lucru va însemna că Țara Galilor va putea rămâne în Uniunea Europeană, sugerează un sondaj recent, prezentat vineri de presa britanică, potrivit Digi24.

Conform sondajului realizat de YouGov pe un eşantion de 1.000 de persoane 41% dintre respondenţi ar sprijini independența dacă acest lucru ar conduce la rămânerea Țării Galilor în UE.

Sondajul precedă mitingurile din Cardiff, Caernarfon și weekendul trecut în Merthyr Tydfil, unde 8.000 de oameni au marșăluit în sprijinul independenței.

Sondajul a fost realizat online şi a foat comandat de partidul naţionalist galez, Plaid Cymru.

A SENSATIONAL new poll published today reveals support for Welsh independence, if it meant Wales remaining a member of the EU, at a historic high of 41% amongst those who expressed a preference.

Something is happening in Wales. 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

👉https://t.co/9btKMgPERV#indyWales pic.twitter.com/CUOY4Jh8SI

— Plaid Cymru (@Plaid_Cymru) September 13, 2019