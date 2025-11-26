Sorin Moldovan, secretar de stat MApN: România va utiliza la maximum toate instrumentele și parteneriatele NATO-UE pentru dezvoltarea industriei naționale de apărare

Primul panel al zilei, cu tema „Developing a Modern, Strong and Reliable Industrial Base to Secure National and Allied Defense”, moderat de Robert Lupițu, redactorul șef Calea Europeană, s-a concentrat pe nevoia consolidării industriei de apărare și pe dezvoltarea capacităților esențiale pentru România și aliații NATO.

În intervenția sa, secretarul de stat al MApN, Sorin Dan Moldovan, a subliniat că arhitectura internațională de securitate traversează „tectonici și transformări majore”, cu implicații directe asupra Europei și, în special, asupra flancului estic și regiunii Mării Negre.

Referindu-se la programul „Armata 2040”, acesta a subliniat că viitoarea arhitectură militară a României „depinde și de capacitatea industriei locale”, componentă esențială în procesul de planificare strategică: „Documentul care urmează a fi actualizat și trimis din nou la aprobare, cel mai probabil în trimestru I al anului 2026, în baza analizei strategice a apărării, aprobată în ședința CSAT de luni, a țintelor de capabilități pentru 2025 și proiecției bugetare care va implementa angajamentul de alocare a 3,5% pentru cheltuielile de apărare până în 2035, include necesarul de personal, un plan strategic de cheltuieli, respectiv împărțirea procentului de 3,5% pe cheltuieli de personal, operare, mentenanță, echipamente majore și infrastructură, și o serie de alte elemente care sunt clasificate și nu pot face obiectul discuțiilor în acest format.”



În analiza situației regionale, oficialul MApN a subliniat că Marea Neagră reprezintă epicentrul actual al riscurilor de securitate, fiind decisivă pentru viitorul securității europene: „Regiunea Mării Negre este chiar în centrul ciclonului internațional de securitate, fiind esențială pentru viitorul securității europene. Este principala linie de rezistență a culturii noastre comune, democratice și de securitate, viitorul securității europene fiind în joc în această regiune, în special în Ucraina și Republica Moldova.”