Sorin Grindeanu a discutat cu însărcinatul cu afaceri al SUA: „Suntem interesați de consolidarea prezenței militare americane în România”

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, s-a întâlnit joi cu Michael Dickerson, însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA la București, pentru discuții pe teme de interes strategic pentru România, ca pilon de stabilitate la Marea Neagră și în cadrul Flancului Estic al NATO.

„Suntem interesați, în primul rând, de consolidarea prezenței militare americane în România, dar și de creșterea relevanței României în noul context geopolitic având în vedere întâlnirea de mâine, din Alaska, dintre președintele SUA, Donald Trump, și președintele rus, Vladimir Putin”, a scris Grindeanu, pe Facebook.

Amintim că președintele SUA, Donald Trump, a anunțat vinerea trecută că se va întâlni cu președintele rus Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska, pentru a negocia încheierea războiului din Ucraina. Trump a afirmat că Rusia și Ucraina sunt aproape de un acord de încetare a focului care ar putea pune capăt conflictului ce durează de trei ani și jumătate, posibil implicând ca Ucraina să cedeze teritorii semnificative.

Grindeanu a mai subliniat că, dincolo de rolul de factor de stabilitate în regiune, România trebuie să devină și un actor important în industria europeană de apărare.