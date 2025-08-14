Connect with us

ROMÂNIA

Sorin Grindeanu a discutat cu însărcinatul cu afaceri al SUA: „Suntem interesați de consolidarea prezenței militare americane în România”

Published

47 minutes ago

on

© Sorin Grindeanu/ Facebook

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, s-a întâlnit joi cu Michael Dickerson, însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA la București, pentru discuții pe teme de interes strategic pentru România, ca pilon de stabilitate la Marea Neagră și în cadrul Flancului Estic al NATO.

„Suntem interesați, în primul rând, de consolidarea prezenței militare americane în România, dar și de creșterea relevanței României în noul context geopolitic având în vedere întâlnirea de mâine, din Alaska, dintre președintele SUA, Donald Trump, și președintele rus, Vladimir Putin”, a scris Grindeanu, pe Facebook.

Amintim că președintele SUA, Donald Trump, a anunțat vinerea trecută că se va întâlni cu președintele rus Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska, pentru a negocia încheierea războiului din Ucraina. Trump a afirmat că Rusia și Ucraina sunt aproape de un acord de încetare a focului care ar putea pune capăt conflictului ce durează de trei ani și jumătate, posibil implicând ca Ucraina să cedeze teritorii semnificative.

 

Grindeanu a mai subliniat că, dincolo de rolul de factor de stabilitate în regiune, România trebuie să devină și un actor important în industria europeană de apărare.

De asemenea, președintele interimar al PSD a precizat că, pentru România, un subiect important pe agenda bilaterală îl reprezintă Programul Visa Waiver.

„Consider că există o fereastră de oportunitate pentru ca SUA să revină asupra deciziei și să includă din nou România în acest program. Un pas în această direcție ar însemna inclusiv o confirmare a creșterii relevanței României în noua configurație geostrategică”, a punctat Sorin Grindeanu.

Andreea Radu este redactor CaleaEuropeană.ro.

GENERAL

Dragoș Pîslaru caută noi modalități pentru consolidarea beneficiilor economice, sociale și culturale ale proiectului Via Transilvanica: Este o investiție esențială pentru România

Published

56 minutes ago

on

August 14, 2025

By

© Dragoș Pîslaru/Facebook

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a discutat miercuri cu reprezentanții Via Transilvanica despre susținerea și dezvoltarea proiectului, considerat de „de importanță națională”, potrivit unui mesaj transmis pe Facebook.

„Am avut bucuria unui dialog foarte bun cu reprezentanții Via Transilvanica — Alin Ușeriu, unul dintre fondatorii proiectului, Andrei Toniuc, manager general Tășuleasa Social, și Anamaria Osăceanu, responsabilă pentru strategie și fonduri”, a scris ministrul.

Via Transilvanica, cunoscut și drept „Drumul care unește”, este un traseu de peste 1.400 de kilometri care pornește de la Putna, în Bucovina, și ajunge la Drobeta-Turnu Severin, pe malul Dunării. Traseul traversează peste o sută de localități din România, conectând peisaje, culturi, comunități și povești autentice din întreaga țară.

„Via Transilvanica este un adevărat drum al identității românești, un catalizator pentru turismul sustenabil, dezvoltarea comunităților locale și promovarea patrimoniului nostru cultural”, a subliniat Pîslaru.

Discuțiile cu echipa proiectului au vizat modalități de consolidare și extindere a acestuia, pentru a consolida beneficiile economice, sociale și culturale. „Această investiție este esențială pentru România, iar rolul nostru, ca instituție, este să identificăm mecanismele prin care proiecte ca acesta să primească sprijinul pe care îl merită”, a mai spus ministrul.

El le-a mulțumit membrilor echipei Via Transilvanica „pentru munca lor extraordinară și pentru viziunea de a crea un drum care unește nu doar locuri, ci și oameni”.

Continue Reading

ROMÂNIA

Ministrul Sănătății invită AmCham România „să participe activ la elaborarea Planului Național de Screening și Prevenție”: Reformele curajoase se fac prin dialog real și parteneriate solide

Published

4 hours ago

on

August 14, 2025

By

© Guvernul României

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a avut „o întâlnire aplicată” cu reprezentanții Camerei de Comerț Americane în România, cu care a discutat despre „reforme curajoase” în domeniu.

„Sănătatea are nevoie de reforme curajoase, iar acestea se fac prin dialog real și parteneriate solide. Am avut o întâlnire aplicată cu reprezentanții Camerei de Comerț Americane în România (AmCham), organizație care reunește peste 600 de membri din toate tipurile de capital, activi în domeniul sănătății. Am discutat despre provocările majore ale sistemului – de la reticența la schimbare până la problemele de finanțare – și despre soluțiile prin care putem pune pacientul în centrul tuturor măsurilor. Le-am mulțumit pentru implicarea constantă din ultimii patru ani, în urma căreia mai multe propuneri s-au regăsit în pachetul de reformă”, a anunțat Rogobete într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare Facebook.

Ministrul Sănătății a ținut să clarifice măsurile propuse în pachetul de reformă nu vor genera „austeritate în sănătate”, ci urmăresc o „reașezare a resurselor, un proces care nu a mai fost realizat de două decenii și care este esențial pentru performanță și corectitudine”.

Printre prioritățile discutate, se numără:

  • Consolidarea ambulatoriului de specialitate și a spitalizării de zi;
  • Instrumente administrative suplimentare și criterii de performanță clare pentru managerii de spitale și șefii de secție;
  • Optimizarea numărului de paturi pentru spitalizare continuă;
  • Extinderea programelor de screening și prevenție;
  • Parteneriatul între mediul public și cel privat pentru inovație și cercetare.

Ministrul Sănătății a invitat AmCham România să „participe activ la elaborarea Planului Național de Screening și Prevenție – un pas concret prin care ne asigurăm că reforma în sănătate are la bază colaborare, responsabilitate și respect față de pacient.”

„Pacientul nu este singur! Ne are alături pe noi, echipa Ministerului Sănătății, și facem tot ce putem pentru a aduce cât mai mult bine, zi de zi. Continuăm. Cu acțiuni ferme, parteneriate deschise și cu determinarea de a construi un sistem de sănătate echitabil și performant”, a conchis Alexandru Rogobete.

Continue Reading

ROMÂNIA

Oana Țoiu, discuție telefonică cu Radek Sikorski despre consolidarea parteneriatului strategic România-Polonia și cooperarea în UE și NATO

Published

4 hours ago

on

August 14, 2025

By

© MAE

Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a anunțat miercuri, într-o postare pe platforma X, că a avut „o bună conversație telefonică” cu vicepremierul și ministrul afacerilor externe al Poloniei, Radosław Sikorski, axată pe modalități de aprofundare a relațiilor bilaterale în cadrul Parteneriatului Strategic dintre cele două state.

„Astăzi am avut o bună conversație telefonică cu vicepremierul și ministrul polonez al afacerilor externe, Radek Sikorski, despre modalități de a adăuga substanță suplimentară relațiilor bilaterale, pe baza Parteneriatului Strategic durabil”, a afirmat ea.

Șefa diplomației române a subliniat importanța cooperării strânse dintre România și Polonia atât în cadrul Uniunii Europene, cât și în NATO, menționând necesitatea consolidării inițiativelor comune în formatele regionale din care cele două țări fac parte.

Am discutat, de asemenea, despre importanța unei cooperări româno-polone puternice în cadrul UE și NATO, inclusiv prin valorificarea inițiativelor comune în formatele regionale”, a scris Oana Țoiu pe rețeaua de socializare.

 

Cei doi miniștri de externe au avut luna trecută și prima lor întrevedere bilaterală, la Bruxelles, axată pe întărirea Parteneriatului Strategic România-Polonia şi a componentelor comerciale şi de apărare.

Continue Reading

