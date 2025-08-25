ROMÂNIA
Sorin Grindeanu a discutat cu președinta Comitetului European al Regiunilor despre rolul esențial al administrațiilor locale în implementarea proiectelor cu fonduri europene
Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, s-a întâlnit luni cu Kata Tüttő, președinta Comitetului European al Regiunilor, pentru a discuta despre rolul esențial al administrațiilor locale în implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene.
În acest context, președintele Camerei Deputaților a afirmat că viitorul buget european trebuie să reflecte prioritățile României și ale comunităților locale, fără a introduce bariere suplimentare în accesarea fondurilor.
„În cadrul întrevederii, am întărit nevoia ca viitorul buget european pe termen lung să țină cont de revendicările și nevoile de dezvoltare ale României și ale autorităților locale și am respins crearea de noi criterii care să îngreuneze accesarea resurselor europene”, a scris Sorin Grindeanu, într-o postare pe Facebook.
În finalul, președintele Camerei Deputaților a evidențiat sprijinul președintei Comitetului European al Regiunilor pentru programele naționale de dezvoltare locală.
„Ne bucurăm de sprijinul președintei Comitetului European al Regiunilor pentru programele naționale de dezvoltare locală și, în acest context, am reconfirmat angajamentul PSD de a proteja investițiile locale vitale care contribuie decisiv la viața românilor”, a adăugat acesta.
Ucraina “prețuiește livrările vitale de echipamente de apărare” din partea României, răspunde Zelenski unei scrisori trimise de Nicușor Dan
Ucraina apreciază sincer sprijinul României și livrările vitale de echipamente de apărare care contribuie la protejarea orașelor și comunităților noastre, a transmis duminică, pe X, președintele ucrainean Volodimir Zelenski.
Șeful statului ucrainean a răspuns pe rețeaua de socializare la mesajele și scrisorile pe care liderii internaționali le-au transmis cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei, marcată pentru al patrulea an consecutiv sub semnul agresiunii armate ruse.
“Apreciez scrisoarea de felicitare amabilă și prietenoasă din partea președintelui Nicușor Dan cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei. Ucraina și România se confruntă cu provocări comune în materie de securitate în regiunea noastră și colaborăm strâns pentru a le contracara. Ucraina prețuiește sprijinul României și livrările vitale de echipamente defensive care contribuie la protejarea orașelor și comunităților noastre. Împreună, lucrăm pentru a aduce o pace durabilă”, a scris Zelenski.
I appreciate the kind and friendly congratulatory letter from President @NicusorDanRO marking Ukraine's Independence Day. Ukraine and Romania face common security challenges in our region, and we are working hand in glove to counter them. Ukraine genuinely values Romania's…
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 24, 2025
De Ziua Independenței Ucrainei, transmit poporului ucrainean cele mai calde felicitări și sincere urări de pace și securitate. În pofida agresiunii ruse în curs împotriva statului dumneavoastră, doresc să reafirm sprijinul României pentru lupta legitimă a Ucrainei pentru autoapărare”, a transmis șeful statului român Nicușor Dan, duminică.
Mai mult decât atât, România a fost reprezentată duminică de ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu, și de șeful Cancelariei premierului, Mihai Jurca, la Kiev, la ceremoniile organizate cu prilejul Zilei Independenței Ucrainei.
În context, ministrul apărării a avut convorbiri politice bilaterale cu omologul ucrainean, Denîs Șmîhal, care a remarcat că România “a furnizat deja Ucrainei 22 de pachete de ajutor militar”, iar “soldații noștri vor primi al 23-lea în viitorul apropiat” din partea Bucureștiului.
De la începutul invaziei ruse pe scară largă, în februarie 2022, România s-a alăturat efortului european și transatlantic de susținere a Ucrainei. Țara noastră a oferit ajutor umanitar refugiaților, sprijin logistic și militar pentru Kiev, dar și asistență financiară și politică în instituțiile europene și internaționale. Bucureștiul a sprijinit constant aspirațiile de integrare europeană ale Ucrainei și a facilitat exporturile de cereale ucrainene prin infrastructura portuară de la Dunăre și Marea Neagră, devenind unul dintre principalii coridoare de solidaritate.
De asemenea, România a susținut în mod activ pachetele de sancțiuni impuse Federației Ruse de Uniunea Europeană și a promovat în plan diplomatic menținerea sprijinului internațional pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei.
România va transfera Ucrainei cel de-al 23-lea pachet de ajutor militar, anunţă ministrul apărării de la Kiev după discuții cu omologul român axate pe cooperarea industrială în domeniul apărării
Miniștrii apărării din Ucraina și România, Denîs Șmîhal și Ionuț Moșteanu, au avut luni, la Kiev, o întâlnire bilaterală, cu agenda discuțiilor concentrându-se pe securitatea Ucrainei, sprijinul european și colaborarea bilaterală româno-ucraineană în domeniul industriei de apărare.
„M-am întâlnit astăzi cu ministrul ucrainean al Apărării, Denîs Șmîhal. Am vorbit despre securitatea Ucrainei, despre pacea pe care ne-o dorim cu toții, despre viitorul european al regiunii noastre, dar și despre ce putem construi împreună, dincolo de război. Lupta Ucrainei este o luptă pentru independența și suveranitatea țării sale și, în același timp, o luptă pentru valorile noastre comune. Vom continua să le fim alături în această luptă, vom colabora la dezvoltarea produselor militare româno-ucrainene prin Programul european SAFE, vom implica companiile românești în reconstrucția Ucrainei și vom lucra pentru întărirea securității la Marea Neagră”, a declarat Ionuț Moșteanu, într-o postare pe Facebook.
Oficialul român a subliniat că agresiunea rusă nu a reușit să oprească aspirațiile europene ale Kievului.
„Putin a crezut că, prin teroare și bombe, poate opri drumul european al Ucrainei și poate amenința securitatea Europei. S-a înșelat. Ucraina este mai puternică, iar România este parte din coaliția celor care apără valorile democratice și va fi parte a reconstrucției unei Ucraine europene și sigure”, a continuat el.
La rândul său, ministrul ucrainean al apărării evidențiat rolul României în sprijinirea Kievului, inclusiv prin ajutor militar consistent și cooperare în domeniul apărării.
„Sunt sincer recunoscător pentru sprijinul neclintit al României în domenii cheie. Țara a furnizat deja Ucrainei 22 de pachete de ajutor militar, iar soldații noștri vor primi al 23-lea în viitorul apropiat. România continuă să antreneze piloți ucraineni de F-16 și aduce alte contribuții semnificative la formarea scutului nostru de apărare aeriană. Am convenit să consolidăm coordonarea între forțele noastre de apărare aeriană”, a spus Șmîhal.
Denîs Șmîhal a detaliat și prioritățile privind cooperarea industrială.
„Ne-am concentrat pe dezvoltarea cooperării industriale. Prioritatea este producția de: drone interceptoare; drone FPV; drone cu rază lungă de acțiune. Am discutat despre posibilitatea utilizării mecanismului european SAFE pentru lansarea de proiecte comune de schimb de tehnologie și lansarea producției ucrainene în România. Un alt subiect important este participarea României la inițiativa PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), care furnizează soldaților ucraineni arme americane”, a continuat ministrul ucrainean.
Potrivit ministrului apărării de la Kiev, întâlnirea a inclus și un schimb de informații privind situația de securitate din regiune.
„Reprezentanții serviciilor de informații au furnizat partenerilor informații detaliate despre situația de securitate și planurile Rusiei. Împreună, au analizat provocările pe care agresiunea rusă le reprezintă pentru țările noastre”, a conchis el.
Ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu, și șeful Cancelariei premierului, Mihai Jurca, s-au aflat duminică și luni la Kiev, alături de alți înalți oficiali la ceremoniile organizate cu prilejul Zilei Independenței Ucrainei. Moșteanu a participat și la forumul „Defence Cooperation Forum. Future Warfare”, alături de președintele Volodimir Zelenski și de miniștri ai apărării din statele NATO.
RADR 2025: “Pe România te poți baza. Drumul neșovăielnic al României, pe calea europeană și transatlantică”, afirmă Oana Țoiu, cu mize de politică externă precum aderarea la OCDE și integrarea R. Moldova și Ucrainei în UE
Reuniunea Anuală a Diplomației Române (RADR 2025), desfășurată la Parlamentul României sub tema „Un deceniu al schimbărilor: impactul diplomației române”, a fost deschisă luni ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, cu un discurs în care a căutat să ancoreze temele centrale ale politicii externe românești în marile mize strategice ale următorului deceniu.
„Discuția pe care o avem astăzi aici, pe scenă, între partide diferite, cu multe diferențe între noi, este o discuție care arată drumul neșovăielnic al României pe calea europeană, pe calea transatlantică. Puterea neșovăielnică a României de a susține vecinii noștri pe drumul european, claritatea morală absolută pe care o avem la nivel politic de a înțelege că războiul de la granița noastră are o singură opțiune pentru România: aceea de a susține pacea”, a spus ministrul din partea USR, avându-i alături de președintele Senatului, Mircea Abrudean (PNL), și pe cel al Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu (PSD).
În cadrul reuniunii ambasadorilor, diplomații României se vor întâlni și cu președintele Nicușor Dan și cu premierul Ilie Bolojan.
Pledând pentru „o schimbare de paradigmă, fără a schimba pilonii pe care construim politica externă”, șefa diplomației române a precizat că mesajul trebuie să fie unul “simplu și direct”: „Pe România te poți baza”.
„Statutul de stat membru al Uniunii Europene, apartenența la NATO și parteneriatul strategic cu SUA rămân bazele politicii externe ale României”, a spus ea, definind Rusia ca principală provocare
Parteneriatul strategic cu Statele Unite și consolidarea NATO
Oficialul român a subliniat rolul crucial al parteneriatului strategic cu SUA și al apartenenței la NATO.
Țoiu a reamintit angajamentul României privind cheltuielile de apărare.
„Ne-am asumat ținta de cheltuieli de apărare ale fiecăruia dintre aliați de 5% din produsul intern brut până în 2035. Da, este un proces ambițios de a ține împreună responsabilitatea pe care o avem”, a spus ea.
Ministrul a confirmat și viitoarea vizită oficială în Statele Unite, programată pentru finalul anului: „Avem și întâlniri pentru a ne reconecta cu comunitatea de acolo și această miză de a crește componenta comună de investiții și componenta comună comercială, precum și componenta de apărare, desigur.”
Uniunea Europeană – România ca voce stabilă și proactivă
În plan european, ministrul a insistat că România trebuie să își asume un rol activ, apreciind că România este într-un moment în care trebuie să conducă aceste discuții”.
„Se așteaptă de la noi să venim cu propuneri, se așteaptă de la noi să fim cei care găzduim și creionăm această agendă”, a mai punctat Oana Țoiu.
Ea a amintit progresele economice aduse de integrarea europeană. „Ne-am crescut produsul intern brut de 10 ori după Revoluție. De 3,5 ori de când am aderat la Uniunea Europeană. Am depășit pragul de 100 de miliarde de euro care ne-au fost puse la dispoziție – investiții care se văd”, a subliniat ministrul de externe.
Țoiu a pledat și pentru o Uniune mai puternică și mai apropiată de cetățeni.
„Nu putem să o punem într-o căsuță de sticlă și în vitrină. Uniunea Europeană trebuie protejată asigurându-ne că este din ce în ce mai puternică și recunoscând că parte din critici sunt legitime”, a adăugat șefa diplomației române, referindu-se și la obiectivul major al negocierii viitorului cadru financiar multianual.
Angajamentul de aderare la OCDE
Un alt obiectiv major al politicii externe românești rămâne aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.
„Angajamentul pe care ni l-am luat împreună, mai multe guverne succesive, de aderare la OCDE, se vede în aceste două luni de zile de când avem acest guvern, în ritmul în care au ajuns să fie îndepliniți indicatorii. Și rămânem ferm angajați în acest proces”, a subliniat ea.
Recent, Luca Niculescu, secretar de stat în cadrul MAE responsabil pentru coordonarea procesului de aderare a României la OCDE, a anunțat că țara noastră a închis 14 comitete din cele 25 din acest amplu proces. România își propune finalizarea evaluărilor în comitete pe parcursul anului 2025, în vederea aderării în 2026.
Republica Moldova și Ucraina – priorități de securitate și integrare europeană
În discursul său, Oana Țoiu a reafirmat importanța strategică a relației cu Republica Moldova și susținerea parcursului european al Chișinăului și al Kievului.
“Pentru noi este important ca obiectivul pe care l-am pus în programul de guvernare, un obiectiv care are votul Parlamentului și toată legitimitatea acestui mandat în Parlament – acela ca granița Uniunii Europene să nu se mai oprească la granița noastră până la sfârșitul următoarelor mandate – este extrem de important, pentru că este o sursă de securitate pentru noi, este o sursă de dezvoltare economică și o sursă de influență mai mare și în interiorul Uniunii Europene, și în regiune”, a afirmat șefa diplomației.
„Relația cu Republica Moldova este și va rămâne esențială”, a spus aceasta.
Ea participarea, alături de președintele Nicușor Dan, la evenimentele de la Chișinău din 31 august, de Ziua Limbii Române, subliniind dimensiunea simbolică și politică a acestei prezențe.
În privința Ucrainei, ministrul a transmis că România își menține sprijinul.
„Parcursul lor european, pacea în regiune și capacitatea noastră de a fi buni vecini în procesul de a obține pacea sunt elemente esențiale pentru viitorul nostru și pentru viitorul Uniunii Europene”, a continuat șefa diplomației române
Țoiu a menționat și discuțiile recente purtate la Kiev, inclusiv cu emisarul special al președintelui Donald Trump, Keith Kellogg, subliniind implicarea României în dialogul internațional privind pacea în Ucraina.
„Trebuie să ne asigurăm că ne așezăm la masa negocierilor pentru obiectivele noastre, că am făcut eforturile strategice necesare să întărim din alianțele și parteneriatele pe care le avem, cu state care au obiective similare, pentru a merge împreună cu echipe comune de negocieri în dosarele de care ne pasă”, a continuat Oana Țoiu.
Resurse, diplomați și noua generație
Ministrul a adus în atenție și chestiunea resurselor umane și financiare ale diplomației românești.
„Și toate lucrurile acestea au nevoie de resurse până la urmă. Și da, suntem într-un moment în care fiecare minister, fiecare dintre noi cei care suntem în serviciu public, trebuie să ne uităm cu grijă la faptul că nu avem atât de multe resurse la îndemână în această perioadă și trebuie să fim responsabili cum le chibzuim”, a precizat aceasta.
Ea a subliniat nevoia de întărire a echipei diplomatice printr-un echilibru între experiență și tinerețe.
„Avem aici în sală, senioritate, experiență, înțelepciune, putere și influență, avem nevoie să alăturăm la asta energia unor generații noi. Și de aceea avem deschis concursul pentru a intra în corpul diplomatic, fără să punem presiune pe buget, fără să umflăm organigrama”, a spus ministrul de externe.
Țoiu a arătat că „următorul deceniu al diplomației are nevoie de acest echilibru între senioritate, experiență, prestigiu și energia, dinamismul, viteza de acțiune, capacitatea de a înțelege noile tehnologii și noul mediu informațional al noilor generații.”
Șefa diplomației române a încheiat discursul cu un apel la unitate și responsabilitate, evocând spiritul cultural al Festivalului Enescu, a cărui nouă ediție a debutat în preajma Reuniunii Anuale a Diplomației Române.
„Succesul diplomatic al României depinde de dumneavoastră. De munca pe care o facem, fiecare de aici zilnic, de negocierile purtate, de capacitatea de a rezista presiunilor”, a conchis Oana Țoiu, menționând cuvintele marelui compozitor: „Impasuri a mai avut omenirea și le-a depășit pe toate cu o vitalitate eroică. Nu-i va lipsi curajul nici de data aceasta și nu ne va lipsi nici nouă”.
