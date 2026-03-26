Sorin Grindeanu a discutat cu președinta Parlamentului European despre protejarea populației și a economiei de efectele scumpirii carburanților

Președintele Partidului Social Democrat și al Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a discutat joi cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, despre necesitatea protejării populației și a economiei de efectele scumpirii dramatice a carburanților, subliniind că aceasta trebuie să reprezinte „o urgență majoră a guvernării”.

„I-am spus doamnei Metsola că întârzierea aplicării unor soluții adoptate deja de alte țări europene, soluții care au temperat creșterea prețurilor, poate afecta performanța guvernării pro-europene și oferă combustibil forțelor extremiste și populiste”, a scris Sorin Grindeanu, pe Facebook.

Totodată, Sorin Grindeanu i-a explicat președintei Parlamentului European că PSD a demarat o „amplă consultare internă”, menită să analizeze cele 10 luni de guvernare, începând chiar cu reprezentanții partidului din Executiv.

„Dorința noastră clară este de a continua o guvernare pro-europeană, dar una funcțională, cu un premier care să livreze populației încredere și speranță – nu exclusiv austeritate. Am reafirmat că excludem orice variantă de colaborare politică cu AUR și că urmărim cu îngrijorare semnalele tot mai dese de apropiere dintre partidul premierului și liderii formațiunii extremiste conduse de George Simion”, a adăugat Grindeanu.

Potrivit acestuia, o apropiere PNL-AUR „reprezintă o amenințare pentru viitorul oricărei coaliții pro-europene și un pericol pentru viitorul european al României”.



