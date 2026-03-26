Sorin Grindeanu a discutat cu președinta Parlamentului European despre protejarea populației și a economiei de efectele scumpirii carburanților

Andreea Radu
Autor: Andreea Radu
Președintele Partidului Social Democrat și al Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a discutat joi cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, despre necesitatea protejării populației și a economiei de efectele scumpirii dramatice a carburanților, subliniind că aceasta trebuie să reprezinte „o urgență majoră a guvernării”.

„I-am spus doamnei Metsola că întârzierea aplicării unor soluții adoptate deja de alte țări europene, soluții care au temperat creșterea prețurilor, poate afecta performanța guvernării pro-europene și oferă combustibil forțelor extremiste și populiste”, a scris Sorin Grindeanu, pe Facebook.

Citiți și Sorin Grindeanu, vizită la Bruxelles: Liderul PSD se întâlnește cu liderii instituțiilor UE și ai socialiștilor europeni

Totodată, Sorin Grindeanu i-a explicat președintei Parlamentului European că PSD a demarat o „amplă consultare internă”, menită să analizeze cele 10 luni de guvernare, începând chiar cu reprezentanții partidului din Executiv.

„Dorința noastră clară este de a continua o guvernare pro-europeană, dar una funcțională, cu un premier care să livreze populației încredere și speranță – nu exclusiv austeritate. Am reafirmat că excludem orice variantă de colaborare politică cu AUR și că urmărim cu îngrijorare semnalele tot mai dese de apropiere dintre partidul premierului și liderii formațiunii extremiste conduse de George Simion”, a adăugat Grindeanu.

Potrivit acestuia, o apropiere PNL-AUR „reprezintă o amenințare pentru viitorul oricărei coaliții pro-europene și un pericol pentru viitorul european al României”.


ICI București, premiat în cadrul Galei Club Antreprenor pentru organizarea Digital Innovation Summit Bucharest 2026
ICI București, premiat în cadrul Galei Club Antreprenor pentru organizarea Digital Innovation Summit Bucharest 2026
Comisia cere Parlamentului European prelungirea regulilor privind detectarea abuzului sexual asupra copiilor în mediul online: „Protecția copiilor, nu a autorilor, trebuie să rămână principiul orientativ al acțiunii UE”
Comisia cere Parlamentului European prelungirea regulilor privind detectarea abuzului sexual asupra copiilor în mediul online: „Protecția copiilor, nu a autorilor, trebuie să rămână principiul orientativ al acțiunii UE"
Andreea Radu
Andreea Radu
Andreea Radu este redactor CaleaEuropeană.ro. Absolventă a Facultății de Științe Politice din cadrul Universității din Bucuresti, Andreea urmează un program de masterat în domeniul "Politicile egalității de șanse in context românesc și european".

